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Стрельба в Германии

Восемь человек убиты в результате стрельбы в городе Ханау к востоку от Франкфурта, сообщила полиция федеральной земли Гессен.

По данным полиции, нападавший устроил стрельбу в двух кальянных, а затем скрылся. Через несколько часов тело подозреваемого было обнаружено у него дома в Ханау без признаков жизни, рядом было найдено еще одно тело.

О мотивах нападения пока ничего не известно.

Помилование Ассанжу?

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Адвокат Джулиана Ассанжа заявил, что президент США Дональд Трамп предлагал основателю Wikileaks помилование в обмен на отрицание роли России в публикации переписки национального комитета Демократической партии США перед президентскими выборами 2016 года.

По версии защиты, это предложение от Трампа передал Ассанжу бывший конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер, известный своей пророссийской позицией по многим вопросам. Он встречался с Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне летом 2017 года.

В Белом доме назвали информацию о подобном предложении Ассанжу ложной и полностью сфабрикованной.

Россия отрицает причастность к публикации переписки демократов, но в 2018 году нескольким сотрудникам российской разведки в США были предъявлены обвинения.

Сам Рорабахер заявил, что действовал не по поручению Белого дома, а по собственной инициативе.

Яростные дебаты демократов

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Рано утром в четверг по московскому времени в Лас-Вегасе прошли дебаты между шестью представителями Демократической партии, которые надеются стать официальным кандидатом в президенты.

Впервые в дебатах принял участие Майкл Блумберг, миллиардер и один из 10 самых богатых людей на планете.

Он подвергся нападкам со стороны других участников дебатов, которые критиковали многие пункты его предложений, тот факт, что он тратит собственные деньги на предвыборную кампанию, а также задавали вопросы о его здоровье и возрасте. Блумбергу 78 лет.

Украина эвакуирует людей их Уханя

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Украина приступает к эвакуации своих граждан из города Ухань в Китае, центре вспышки эпидемии Covid-19.

Пока не ясно, куда доставят эвакуированных. Жители нескольких городов Украины проводят акции протеста против размещения эвакуированных. В некоторых случаях демонстранты устанавливают блокпосты и приносят шины.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, украинский самолет уже приземлился в Ухане. Он должен забрать 48 граждан Украины и 29 иностранцев.

Что ожидает тех, кто проходит по делу "Нового величия"?

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Люблинский суд Москвы рассмотрит ходатайство прокуратуры о наказании, которого, по мнению следствия, заслуживают подсудимые из так называемой организации "Новое величие".

Дело началось в июне 2019 года. Следствие утверждает, что участники группы хотели свергнуть существующий политический строй в России и готовились к этому, печатая агитационные листовки, обсуждая стратегию в телеграм-чатах и проводя тренировки в Подмосковье. Там они якобы учились обращаться с оружием и делать коктейли Молотова.

Защита утверждает, что обвинение против участников строится на показаниях провокаторов.

Сторонник Трампа возглавит американскую разведку?

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Ожидается, что президент США Дональд Трамп назначит на пост директора национальной разведки - координатора всех спецслужб - Ричарда Гренелла, который сейчас работает послом Америки в Германии, пишет New York Times, ссылаясь на три неназванных источника.

Газета подчеркивает, что те же источники говорят, что Трамп известен тем, что меняет свои решения по кадровым вопросам, если информация о них проникла в печать.

Гренелл известен своей агрессивной поддержкой политики президента Трампа. В Германии его также обвиняли в том, что вмешивался во внутренние дела страны. Если он возглавит американскую разведку, то он станет первым открытым геем на этом посту.

У администрации Трампа напряженные отношения с разведслужбами, так как те уверены, что Россия вмешивалась в процесс вы боров в 2016 году для того, чтобы помочь Трампу. Трамп много раз ставил под сомнение этот вывод.

Кинематографисты съезжаются в Берлин

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В Берлине открывается ежегодный международный кинофестиваль Берлинале. Главный приз - "Золотой медведь".

В отличие от многих других кинофестивалей, Берлинале делает акцент на прогрессивное кино, а не на кассовость фильмов, и там нередко побеждают фильмы не только из стран Запада.

Борьба олигархов за Зеленского

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Украинские олигархи борются между собой в попытке повлиять на политику президента Владимира Зеленского, пишет Financial Times. Ринат Ахметов, олигарх из Донбасса, выражает свою поддержку президенту на контролируемых им телеканалах.

Тем самым, считает газета, Ахметов дает возможность Зеленскому несколько отдалиться от другого олигарха, Игоря Коломойского, который посвящал будущему президенту много эфирного времени на принадлежащих ему телеканалах во время предвыборной кампании.

С одной стороны, пишет FT, Ахметов может оказаться незаменимым для Зеленского человеком, так как президент обещает покончить с конфликтом на востоке Украины - вотчине Ахметова, который, в случае если Украине удастся восстановить свой контроль над регионом, сможет предлагать местным жителям рабочие места и другие выгоды.

До президентских выборов Зеленский считался человеком, близким к Коломойскому, но их отношения испортились, так как Зеленский никак не разрешил вопрос национализации Приватбанка, ранее принадлежавшего Коломойскому. Коломойский хочет вернуть этот банк себе.

Теперь Ахметов делает все возможное для того, чтобы уменьшить влияние Коломойского на администрацию президента Украины, считает газета.

Гуманитарная катастрофа в Сирии

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В Сирии силы, верные президенту Башару Асаду, продолжают наступление на провинцию Идлиб, один из последних очагов сопротивления, пишет в своей редакционной статье Daily Telegraph.

Это опасный момент в истории сирийского конфликта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что турецкие войска могут перейти в контрнаступление против правительственных сил Сирии. Но президент Башар Асад, очевидно, рад, что ему удается захватывать территории, которые уже несколько лет контролируют силы оппозиции.

При помощи России и Ирана он рано или поздно захватит всю провинцию Идлиб.

Даже если удастся избежать прямого противостояния между Сирией и Турцией, ситуация в этой провинции остается ужасающей. Сотни тысяч людей бегут от боев и бомбардировок. Беженцам приходится спать под открытым небом, несмотря на зимнюю погоду.

С тех пор как силы "Исламского государства" (в России признано террористической организацией и запрещено) были разгромлены, Запад, судя по всему, больше не обращает внимания на то, что происходит в Сирии. Власти Башара Асада, похоже, ничего не угрожает.

Но можем ли мы и дальше стоять в стороне, в то время как битва за Идлиб превращается в гуманитарную катастрофу?

Донецк: как это было

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17 июля 2014 года. Над территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР сбит пассажирский самолет Malaysia Airlines. Погибли все 298 человек на борту. Журналисты отправляются на место трагедии.

Русская служба Би-би-си представляет второй эпизод подкаст-сериала "Командировка в Донецк". Это подкаст о войне в Донбассе . И о том, как она повлияла на журналистов, которые ее освещали.

Media playback is unsupported on your device Июль 2014-го. Над Украиной сбит малазийский "Боинг". Пресса отправляется на место трагедии

Ни каменщиков, ни трактористов: как жить без китайцев?

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С 20 февраля Россия в связи со вспышкой коронавируса запретила въезд на свою территорию гражданам Китая. Ежегодно в Россию приезжают десятки тысяч китайских работников. Они заняты в сельском хозяйстве, продают товары на рынках и даже работают на строительстве метро в Москве. Как их отсутствие может сказаться на российской экономике?

Последствия коронавируса уже ощущает на себе бизнес: в Москве закрылись несколько китайских ресторанов, к оттоку китайских работников готовится сельскохозяйственный сектор.

Еще более сильно запрет ударит по сельскому хозяйству на Дальнем Востоке. "Работать некому: если уедут китайцы, то здесь все зарастет и, как раньше, будет гореть синим пламенем", - жаловалась Би-би-си работница одной из ферм в Амурской области.

В Бишкеке невозможно дышать

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вид на Бишкек в феврале 2020 года

Каждую зиму столицу Кыргызстана окутывает густой смог. В один ноябрьский день 2019 года показатель загрязнения воздуха в Бишкеке составил 227, на тот момент это было самое высокое значение в мире, выше, чем в Пекине и Мумбаи.

Даже по средним значениям за два последних месяца года Бишкек не намного отставал от китайской столицы.

За последние 30 лет население кыргызской столицы выросло вдвое и в 2018 году превысило миллион. При этом в городе полмиллиона автомобилей - в массе своей старых и заправленных низкокачественным бензином, на месте советских парков и лесополос выросли многоэтажки, а отапливаются новостройки либо углем, либо вовсе чем попало.

Наша корреспондентка Наргиза Рыскулова живет среди всего этого и написала со знанием дела:

Челлендж "прожить на 10800 рублей"

Президент России Владимир Путин на встрече с жителями Петербурга и пожелал получателям маленьких зарплат и пенсий не отчаиваться и не болеть.

Кроме того, он признался местной жительнице, что не смог бы прожить на ее пенсию.

Видеозапись этой беседы была опубликована на официальном президентском сайте kremlin.ru, однако менее чем через час исчезла.