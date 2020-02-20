Стрельба в немецком городе Ханау: убито восемь человек

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption К месту стрельбы были стянуты дополнительные силы полиции

Восемь человек убиты в результате стрельбы в городе Ханау к востоку от Франкфурта, передает Рейтер со ссылкой на полицию федеральной земли Гессен.

По данным полиции, нападавший (возможно, не один) устроил стрельбу в двух кальянных, затем скрылся на автомобиле и остается на свободе.

О его мотивах пока ничего не известно.

В Ханау около 90 тыс. жителей.

Первый инцидент случился около 22:00 по местному времени (21:00 по Гринвичу). Свидетели рассказали местным СМИ, что слышали около десятка выстрелов, передает Франс пресс.

Затем стрелок сел в машину и поехал в сторону площади Курт-Шумахер-платц.

По данным местных СМИ, в первом баре было убито три человека, во втором - пять.