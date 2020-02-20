Два пассажира с круизного лайнера "Даймонд принцесс" умерли от коронавируса в Японии

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Два пассажира умерли, заразившись коронавирусом на круизном лайнере "Даймонд принцесс", сообщает японский общественный телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на неназванный правительственный источник. Судно две недели простояло в карантине в японском порту Йокогама.

Сообщается, что это мужчина и женщина, оба старше 80 лет. По данным твиттер-аккаунта Japan News (связанного с авторитетной газетой "Йомиури"), они граждане Японии. Косвенно это подтвердило российское посольство в Токио, заявившее ТАСС, что российских граждан среди умерших нет.

По данным Эн-эйч-кей, у умерших пассажиров вирус обнаружили 11 и 12 февраля, после чего сняли с судна и положили в больницу. У обоих до заражения имелись другие заболевания.

Судно две недели простояло в карантине в японском порту Йокогама, только накануне власти разрешили сойти на берег примерно 500 пассажирам, у которых не был выявлен коронавирус и не наблюдались симптомы вызываемой им болезни Covid-19.

Новые случаи выявляются до сих пор, общее число заразившихся на корабле достигло 621. Это стало крупнейшим скоплением больных Covid-19 за пределами Китая.

За время карантина инфекция быстро распространялась среди пассажиров. Несколько стран предпочли эвакуировать своих граждан до окончания карантина.

В среду двое россиян покинули борт круизного лайнера, их увезли на машине российского диппредставительства, передает корреспондент ТАСС.

Еще двое граждан России были госпитализированы. Об этом РБК сообщили в российском посольстве в Японии. С "Даймонд принцесс" был вывезен мужчина, у которого ранее диагностировали коронавирус. Он помещен в медицинское учреждение. У его жены диагноз не подтвердился, но она тоже госпитализирована.

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На судне остается еще 20 россиян, вместе с другими пассажирами они должны сойти на берег к 21 февраля, передает РИА Новости. Пока судно покинули в основном пожилые люди.

В начале карантина на судне находилось 3700 пассажиров и членов экипажа.

Китайские власти в четверг обнародовали новые данные по количеству заболевших Covid-19 и умерших: число умерших достигло 2112, на 108 больше, чем днем ранее.

Общее число подтвержденных случаев составило более 74 тыс., за истекшие сутки в Китае зафиксировано всего 628 новых случаев.