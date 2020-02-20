Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Название и эмблему известного ликера придумал в 1934 году создатель его рецепта Курт Маст

Швейцарский суд решил, что логотип популярного немецкого ликера "Егермейстер" не оскорбляет религиозные чувства христиан.

Компания, производящая напиток, хотела использовать в Швейцарии свой фирменный знак для рекламы других товаров, а частности, косметики и услуг мобильной связи. Однако швейцарский Федеральный институт интеллектуальной собственности счел, что присутствие на логотипе креста может быть оскорбительным для христиан и попытался заблокировать планы производителя "Егермейстер" в суде.

Федеральный административный суд Швейцарии постановил, что интенсивное использование картинки на протяжении многих десятилетий ослабило ее религиозное содержание, и ее уже не следует воспринимать как христианский символ.

Похожий случай недавно имел место в России. В январе 2020 года суд по интеллектуальным правам разрешил компании Никиты Михалкова "Бесогон" использовать икону святого Никиты Бесогона в качестве товарного знака.

Ранее Роспатент счел, что использование образа святого в коммерческих целях может быть расценено как оскорбление чувств православных верующих.

На эмблеме "Егермейстера" изображен олень с крестом и нимбом между ветвистыми рогами.

Изображение восходит к широко известному эпизоду из жития "апостола Арденн" святого Губерта, которого католики считают покровителем охоты и охотников. Там говорится, что живший в VII-VIII граф Губерт Льежский в канун Рождества увидел в лесу оленя с сияющим крестом над головой, отрекся от титула и прежней разгульной жизни, постригся в монахи и стал впоследствии уважаемым епископом.

"Шнапс Геринга"

35-градусный горький ликер "Егермейстер" выпускается компанией Mast-Jägermeister SE, расположенной в городе Вольфенбюттель (земля Нижняя Саксония), и экспортируется в десятки стран.

Рецепт, придуманный тогдашним владельцем фирмы Куртом Мастом, до сих пор хранится в секрете. Известно лишь, что в состав "Егермейстера" входят 56 трав и кореньев, и что он выдерживается 12 месяцев в дубовых бочках. Напиток используется как дижестив, а также в коктейлях.

Слово "егермейстер" значит по-немецки "старший охотник" или "лесничий". Курт Маст был увлеченным охотником.

Поскольку среди семи государственных постов, которые занимал "наци № 2" Герман Геринг, была должность главного лесничего рейха, солдаты вермахта прозвали ликер "шнапсом Геринга".