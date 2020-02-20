Бонд. Джеймс Бонд. Агент 007 появился на почтовых марках Британии

Правообладатель иллюстрации Royal Mail Image caption Подводная лодка Lotus Esprit S1 из фильма "Шпион, который меня любил" (1977)

Филателистическая бондиана, приуроченная к предстоящему выходу в прокат 25-го фильма об агенте 007 "Не время умирать", состоит из восьми марок номиналом от одного до 1,6 фунта.

На них изображены все шесть актеров, в разное время игравших Бонда, а также два использовавшихся им фантастических транспортных средства.

Пирс Броснан впервые сыграл Джеймса Бонда в фильме "Золотой глаз", а затем еще в трех картинах: "Завтра не умрет никогда", "И целого мира мало" и "Умри, но не сейчас". "Золотой глаз" был 17-м по счету фильмом о Бонде и первым, снятым по целиком оригинальному сценарию, а не по мотивам романов Яна Флеминга.

Правообладатель иллюстрации Royal Mail Image caption Пирс Броснан в фильме "Золотой глаз" (1995)

В 2006 году обладатели франшизы вернулись к самому первому, ранее не экранизированному роману Флеминга, и сняли по нему фильм "Казино Рояль". Бонда в нем впервые сыграл Дэниел Крейг, затем создавший экранный образ суперагента в картинах "Скайфолл", "Квант милосердия", "Спектр" и "Не время умирать", мировая премьера которого состоится 3 апреля 2020 года.

Правообладатель иллюстрации Royal Mail Image caption Дэниел Крейг в фильме "Казино Рояль"

На этом диковинном летательном аппарате, автожире, летал агент 007 в исполнении Шона Коннери в фильме "Живешь только дважды". Страшновато, не правда ли? В верхнем левом углу марки находится зашифрованное послание. Попробуйте разглядеть!

Правообладатель иллюстрации Royal Mail Image caption Автожир Бонда из фильма "Живешь только дважды" (1967)

В фильме "Голдфингер" агент 007 борется с международной сетью контрабандистов золота и срывает попытку нападения на Форт-Нокс, где хранится золотой запас США. Шон Коннери сыграл главного героя в первых пяти фильмах бондианы - "Доктор Ноу", "Из России с любовью", "Голдфингер", "Шаровая молния", "Живешь только дважды" - и после перерыва еще в двух: "Бриллианты навсегда" и "Никогда не говори "никогда".

Правообладатель иллюстрации Royal Mail Image caption Шон Коннери в фильме "Голдфингер" (1964)

Фильм "Живи и дай умереть", в котором в роли Бонда впервые выступил Роджер Мур, прославился благодаря 35-метровому прыжку агента 007 на моторной лодке Glastron 150, что по сей день является мировым рекордом. Съемке ударной сцены предшествовали сложные математические расчеты и около ста репетиций, во время которых было разбито восемь катеров. Как и Шон Коннери, Мур сыграл Бонда в семи картинах: "Живи и дай умереть", "Человек с золотым пистолетом", "Шпион, который меня любил", "Лунный гонщик", "Только для твоих глаз", "Осьминожка" и "Вид на убийство".

Правообладатель иллюстрации Royal Mail Image caption Роджер Мур в фильме "Живи и дай умереть" (1973)

Тимоти Далтон принял эстафету бондианы в фильме "Искры из глаз" - последнем, снятом по произведению Яна Флеминга, не считая "Казино Рояль", появившегося спустя 19 лет. Через два года вышла еще одна картина об агенте 007 с его участием: "Лицензия на убийство". По слухам, Далтон на протяжении ряда лет пять раз отказывался от роли Бонда: сначала потому, что считал себя слишком молодым для нее, потом из-за занятости в других проектах.

Правообладатель иллюстрации Royal Mail Image caption Тимоти Далтон в фильме "Искры из глаз" (1987)

Австралиец Джордж Лэзенби - единственный актер, сыгравший Бонда только раз: в картине "На секретной службе Ее величества". Шон Коннери в тот раз отказался от съемок, несмотря на предложенный гонорар в миллион долларов. 29-летний Лэзенби был самым молодым из актеров бондианы. Он настоял на том, чтобы выполнить часть трюков без каскадеров, и сломал руку, в результате чего работа над картиной выбилась из графика.

Правообладатель иллюстрации Royal Mail Image caption Джордж Лэзенби в фильме "На секретной службе Ее Величества" (1969)

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