В Австралии сошел с рельсов скоростной поезд, погибли два человека
В результате схода с рельсов скоростного поезда в Австралии погибли два человека, сообщили власти страны. Это произошло неподалеку от города Уоллен в штате Виктория. Поезд направлялся из Сиднея в Мельбурн.
Экстренные службы сообщили, что есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь. Один человек получил серьезные травмы и был доставлен вертолетом в больницу Мельбурна.
На фото с места аварии видно, что с рельсов сошло несколько вагонов, один из них лежит на боку. Пока неясно, что стало причиной инцидента.
По информации службы скорой помощи штата Виктория, медики проверяют большое количество пассажиров, но людей с серьезными травмами не много.
Как сообщается, поезд перевозил около 160 пассажиров. Он сошел с рельсов около 19:50 по местному времени (08:50 по Лондону) в 45 км к северу от Мельбурна.
Экспресс является основным средством сообщения между Мельбурном и Сиднеем.