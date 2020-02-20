Редкая корона XVIII века вернулась в Эфиопию. Ее 20 лет тайно хранили в Нидерландах

Правообладатель иллюстрации @AbiyAhmedAli Image caption Сирак Асфа передает корону премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али

Выходец из Эфиопии более 20 лет тайно хранил в своей роттердамской квартире редкую корону XVIII века - и теперь, наконец, вернул ее на родину.

На реликвии изображены Иисус Христос и Святой Дух, а также ученики Христа. Предполагается, что всего было изготовлено 20 подобных митр-корон - они использовались священниками во время богослужений.

Сирак Асфа, у которого хранилась корона, эмигрировал в Нидерланды из Эфиопии в 1978 году, спасаясь от репрессий коммунистического режима.

В 1974 году к власти в Эфиопии пришел так называемый Временный военно-административный совет (Дерг). Военная диктатура проводила в стране массовые репрессии, известные как "красный террор". В тот период погибли сотни тысяч человек, многие были вынуждены покинуть Эфиопию.

В 1980-90 годы в роттердамской квартире Асфы останавливались многие эфиопы. "Это мог быть кто угодно: друзья, беженцы...", - рассказал он.

"Я верен Эфиопии"

В 1998 году один из этих людей и привез с собой корону, она была у него в чемодане. "Большинству людей нет дела до культурного достояния. Но я верен Эфиопии", - сказал Асфа в интервью Би-би-си в прошлом году.

Асфа заявил своему знакомому, что не позволит вынести корону из своей квартиры, поскольку ее нужно вернуть на родину.

Пытаясь понять, что делать дальше, Асфа попросил совета на интернет-форумах, но ничего полезного это не принесло. Тогда он решил оставить корону у себя до тех пор, пока не появится возможность безопасно вернуть ее в Эфиопию.

"Я оказался в безвыходной ситуации, не знал, кому об этом можно рассказать, кому ее отдать - и как вообще поступить. И, конечно же, я боялся, что голландские власти ее конфискуют, - рассказал он. - У меня повсюду были датчики пожарной сигнализации, всего около восьми штук. Очень страшно было!".

Но в 2018 году новым премьер-министром Эфиопии стал Абий Ахмед Али, которого считают прогрессивным политиком (в 2019 году он получил Нобелевскую премию мира - в том числе за урегулирование конфликта с соседней Эритреей).

Асфа решил, что настало время вернуть историческую реликвию на родину. Он обратился за помощью к голландскому исследователю Артуру Брэнду, которого называют Индианой Джонсом мира искусства.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Перед отправкой в Эфиопию корона хранилась в надежном месте

"Я сказал ему: понимаешь, если так будет продолжаться, то не станет либо короны, либо меня самого, - сказал Бранд в интервью Би-би-си. - Я объяснил, что люди, которые тогда к этому имели отношение, могут узнать о короне и отобрать ее у меня".

Украденный артефакт

С ведома нидерландской полиции Бранд поместил корону в надежное место. Приглашенный эксперт подтвердил ее подлинность, после чего голландец решил, что будет правильно объявить о находке публично.

"Это удивительная вещь. Она очень массивная. Мне жаль тех, кому приходилось носить ее на голове, потому что после пары часов начнет болеть шея", - говорит эксперт.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В 2018 году премьер-министром Эфиопии стал Абий Ахмед Али

Затем Асфе и Бранду пришлось подождать, пока власти Эфиопии свяжутся с Нидерландами, чтобы организовать возврат реликвии на родину.

"Я хочу, чтобы эта корона стала символом единства и сплоченности. Ее возвращению будут рады все эфиопы, и даже все африканцы", - сказал Сирак Асфа.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сирак Асфе и Артур Брэнд добились возвращения короны

Газета New York Times сообщала(требуется подписка), что корону изучал эксперт по эфиопским артефактам из Оксфордского университета Джакопо Ниши. Он рассказал изданию, что артефакт, скорее всего, был украден в 1990-е годы из церкви в Эфиопии.

Ниши оценил рыночную стоимость короны в 40-50 тыс. евро.