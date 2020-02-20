Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Здание вокруг молельного дома в Тэгу пришлось продезинфицировать

Рассадником коронавируса в Южной Корее, ответственным почти за половину всех случаев заболевания, оказалась апокалиптическая секта, последователи которой верят, что ее основатель - воплощение Второго пришествия Христа на Землю.

По словам чиновников, источником заражения организации "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи" в городе Тэгу стала 61-летняя женщина. Как сообщают южнокорейские власти, в начале недели у нее был выявлен коронавирус. Личность женщины не раскрывается.

Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что с женщиной контактировали 166 человек. Всем им предписали на некоторое время изолировать себя от общества.

Всего внутри группы было зафиксировано 30 новых случаев заражения (из 59 по стране).

"Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи", которую обвиняют в сектантских взглядах и создании культа, заявила, что деятельность общины в Тэгу приостановлена, а в других регионах и городах службы будут проходить в онлайн-режиме в интернете и в индивидуальном порядке в домах прихожан.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption В Южной Корее зафиксировано более 100 подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Мэр Тэгу назвал ситуацию беспрецедентным кризисом и призвал жителей города не покидать свои дома. Как сообщает Франс-пресс, американские военные ограничили доступ к своей базе, находящейся неподалеку от города.

Что такое "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи"?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 88-летний Ли Ман Хи считает себя "обещанным пастором", чей приход ознаменует конец света

Религиозное течение, основанное в 1984 году южнокорейским проповедником Ли Ман Хи

88-летний Ли называет себя "обещанным пастором" из Библии, который придет вместо Иисуса

Последователям его учения рассказывают, что Второе пришествие уже состоялось - в образе Ли Ман Хи

Аббревиатура "Шинь-чонджи" расшифровывается как "Новое небо и новая Земля"

Ли Ман Хи утверждает, что Библия написана зашифрованным метафорическим языком, и ее истинный смысл доступен лишь ему и его последователям

Изначально движение существовало только в Южной Корее, но сейчас распространяется и на другие страны. По сообщениям, его ряды насчитывают около 120 тыс. человек

Организацию обвиняют в создании культа, ее деятельность вызвала критику и претензии в целом ряде стран.

В среду в Южной Корее была зафиксирована первая в стране смерть от коронавируса. Больной, имя которого не сообщается, умер от пневмонии, вызванной, как теперь выяснилось коронавирусом. Как сообщили власти, умершему было 63 года, последние 20 лет он провел прикованным к больничной койке. Он был в числе 15 заразившихся, проходивших лечение в больнице города Чхондо.

Всего, по официальным данным, в стране заразились 104 человека. Новые случаи были зафиксированы в Сеуле и в провинции Кенсан-Пукто.