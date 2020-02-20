Соратник Трампа получил 3 года тюрьмы за ложь по делу о российском вмешательстве

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Оливер Стоун, друг и бывший советник президента США Дональда Трампа, приговорен к 40 месяцам тюремного заключения. Трамп настаивает на проведении нового судебного процесса и намекает на помилование.

Приговор Стоуна вызвал обвинения во вмешательстве президента в судебный процесс. После гневных твитов Трампа, Минюст США предложил более мягкое наказание, чем требовали прокуроры.

Стоун стал шестым помощником Трампа, признанным виновным по уголовным делам, начатым в результате расследования о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.

В Кремле отрицают обвинения о вмешательстве в американскую политику.

Скандал и приговор

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Суд решил, что соратник Трампа угрожал свидетелю

В четверг федеральный суд в Вашингтоне приговорил Стоуна к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения.

Он был признан виновным в даче ложных показаний в ходе слушаний в Конгрессе, посвященных российскому вмешательству в президентские выборы 2016 года, и попытках воспрепятствовать правосудию.

Этому приговору предшествовал политический скандал. В феврале стало известно, что прокуроры рекомендовали приговорить Стоуна к тюремному заключению на срок от семи до девяти лет.

Однако после вмешательства Трампа министерство юстиции США отказалось от этого требования.

"Это ужасная и очень несправедливая ситуация", - написал Трамп в "Твиттере" о суровом требовании гособвинения. Он также обвинил в предвзятости представителей прокуратуры, присяжных и судью Эми Берман Джексон.

Уже на следующий день министерство юстиции США отозвало первоначальное ходатайство прокуратуры, заменив его требованием гораздо более мягкого наказания.

В ответ четыре прокурора отказались представлять сторону обвинения в этом процессе. Один из них подал в отставку.

Позже генеральный прокурор США Уильям Барр признал, что лично распорядился смягчить рекомендацию обвинения. Однако Барр настаивает, что принял это решение еще до президентских твитов.

После этого больше тысячи бывших судей и прокуроров подписали письмо с требованием об отставке Барра.

Сам генпрокурор был вынужден обратиться к президенту с просьбой прекратить комментировать процесс, объяснив, что его вмешательство в работу суда затрудняет его работу.

Это не помешало президенту выступить с новой серией твитов за несколько часов до оглашения приговора Стоуну. Он дал понять, что рассматривает возможность помилования своего бывшего советника.

За что судят Стоуна?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стоун считают себя жертвой политического преследования

Роджер Стоун начал свою политическую карьеру в избирательном штабе Ричарда Никсона в 1972 году. Он один из самых противоречивых американских политтехнологов, известный склонностью к эпатажу и провокациям.

Стоун работал в избирательном штабе Трампа до августа 2015 года, но продолжал консультировать будущего президента и дальше.

В 2016 году он заявил, что установил неофициальный канал обмена информацией между штабом Трампа и сайтом WikiLeaks.

Стоун говорил, что у него есть инсайдерская информация о планах WikiLeaks опубликовать переписку, похищенную хакерами при взломе серверов национального комитета Демократической партии США и личного почтового ящика главы избирательного штаба кампании Хиллари Клинтон Джона Подесты.

По утверждению американских спецслужб, за этим взломом стояли хакеры Главного управления Генерального штаба ВС РФ (известно также как ГРУ). В Москве отвергают эти обвинения.

Во время слушаний в комитете по разведке Палаты представителей США в 2017 году Стоун заявил, что не передавал сотрудникам избирательной кампании Трампа информацию о планах WikiLeaks.

Он также утверждал, что никогда не переписывался с основателем сайта Джулианом Ассанжем. По его словам, всю переписку вместо него вел посредник, радиоведущий Рэнди Кредико.

Прокуроры назвали его слова ложью и представили доказательства того, что Стоун угрожал радиоведущему, сообщившему, что не выступал посредником в контактах с WikiLeaks.

"Приготовься к смерти", - написал Стоун в имейле Кредико.

В ноябре прошлого года присяжные признали Роджера Стоуна виновным в оказании давления на свидетелей. Всего по совокупности обвинений ему могло грозить до 50 лет тюремного заключения.

Почему Трамп вмешался в дело Стоуна?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стоун консультировал Трампа, когда тот хотел участвовать в выборах 2000 года

Оппоненты Трампа считают, что защищая Стоуна, он пытается обезопасить себя.

По их мнению, близкий друг президента может располагать информацией о том, что сам Трамп знал о планах WikiLeaks опубликовать похищенные хакерами письма демократов.

В прошлом году, в письменных ответах на запросы спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего российское вмешательство в избирательную кампанию 2016 года, Трамп сообщил, что ему ничего не было известно о контактах сотрудников его предвыборного штаба с WikiLeaks.

Как считают представители прокуратуры, Стоун может располагать другой информацией, и, значит, президенту также могут быть предъявлены обвинения в даче ложных показаний.

Однако сторонники президента считают его действия простой попыткой помочь старому другу.