Правообладатель иллюстрации Getty Images

Россия снова поддерживает Трампа?

Представители американской разведки рассказали комитету по разведке Палаты представителей Конгресса США, что Россия пытается помочь переизбранию президента Дональда Трампа на ноябрьских выборах, пишет New York Times, ссылаясь на пять неназванных источников.

По информации газеты, которую подтверждают источники и других СМИ (впрочем, все анонимные), этот брифинг в комитете палаты представителей разъярил Трампа, так как, по его мнению, это может сыграть на руку демократам.

Брифинг в конгрессе прошел на прошлой неделе. По данным New York Times, Трамп узнал о содержании брифинга от республиканских членов Конгресса и был недоволен настолько, что решил не предлагать на утверждение кандидатуру нынешнего директора национальной разведки Джозефа Магуайра.

В четверг стало известно, что Трамп назначил новым исполняющим обязанности директора национальной разведки - координатора всех 17 разведывательных служб - Ричарда Гренелла. Занимавший до этого пост посла США в Германии Гренелл не имеет опыта работы в разведке, зато своими публичными заявлениями зарекомендовал себя как убежденный трампист.

Тем временем соратник Трампа Роджер Стоун получил тюремный срок в 40 месяцев за то, что лгал следователям о вмешательстве России в выборы 2016 года в США.

Стоун стал шестым приближенным Трампа, признанным виновным в даче ложных показаний о связях с Москвой.

ГРУ поймали за руку?

Правообладатель иллюстрации Reuters

Грузия, США и Великобритания обвиняют российскую разведку ГРУ масштабной кибератаке на грузинские интернет-сайты, в том числе администрации президента страны, правительства, судов и телеканалов.

Москва отрицает какую-либо причастность к этому инциденту.

Волна хакерских нападений на грузинские госучреждения и СМИ произошла 28 октября 2019 года. Вещание нескольких телеканалов было прервано, правительственные серверы были заблокированы, оказалась парализованной работа нескольких общественных учреждений.

Во многих случаях главные страницы вебсайтов были заменены фотографией бывшего президента страны Михаила Саакашвили с подписью на английском языке "I'll be back" ("я вернусь").

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в кибератаке на Грузию Главное управление российского генштаба и конкретно воинскую часть номер 74455, известную также как Sandstorm ("Песчаная буря").

К этому же подразделению, базирующемуся к северу от Москвы, приписаны трое из 12 российских офицеров, которым США заочно предъявили обвинения в хакерских нападениях накануне президентских выборов 2016 года.

Положение в сирийской провинции Идлиб накаляется

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Турецкий солдат в провинции Идлиб

Ситуация в сирийской провинции Идлиб продолжает накаляться с начала февраля. Турция отвечает артобстрелами на российские и сирийские авиаудары по позициям повстанцев.

В ходе наступления силы Асада при помощи российской авиации и проиранских ополчений наносят удары не только по радикальным исламистским формированиям, но и по формированиям сирийской оппозиции, которые поддерживает Турция.

Турция считает Идлиб своей зоной влияния. Согласно условиям соглашений в Сочи 2017 года, в Идлибе должна быть создана демилитаризованная зона, по периметру которой должны быть выставлены турецкие посты при поддержке тяжелой техники.

Иран выбирает новый парламент

Правообладатель иллюстрации Huw Evans picture agency

В пятницу в Иране пройдут выборы в парламент страны, на фоне продолжавшихся несколько месяцев уличных протестов против тяжелых условий жизни и экономического кризиса. Протесты были подавлены силой.

Кроме того, в начале января по приказу президента США Дональда Трампа был убит командующий Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани,в результате чего Иран и США оказались на пороге войны.

Сам парламент решает не так уж много, но выборы его депутатов важны по нескольким причинам.

Во-первых, правящая верхушка в Иране использует эти выборы как сигнал о своей легитимности. Но после массовых протестов, жестоко подавленных в ноябре прошло года, явка рискует оказаться рекордно низкой - ниже 50%.

Во-вторых, победу на выборах прочат ультраконсервативным силам, настроенным на закручивание гаек внутри страны и конфронтацию с Западом.

Многие иранцы и без того разочаровались в реформаторах, которые так и не добились снятия большинства западных санкций.

Но на эти выборы большинство умеренных кандидатов даже не допустили.

Победа консервативных сил на парламентских выборах может стать предвестником их же победы на президентских выборах в следующем году, а там не за горами будет и выбор преемника верховного лидера - аятолле Хаменеи уже 81 год.

Подробнее в статье Ксении Гогитидзе.

Здоровых пассажиров "Даймонд Принцесс" возвращают на родину

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Продолжается эвакуация пассажиров круизного лайнер "Даймонд прицесс", находящегося в карантине близ Йокогамы, из-за вспышки эпидемии Covid-19 на борту судна.

74 британца вернутся на родину, хотя сразу же будут отправлены в карантин на две недели. Насколько известно, эвакуированы будут лишь те, у кого нет симптомов заболевания.

Индонезия и Тайвань также собираются репатриировать своих граждан.

Путин идет к молодежи?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Российский президент Владимир Путин неожиданно дал интервью ТАСС, которое затем было размещено на сайте агентства, а также в YouTube. Формат интервью несколько удивил "Ведомости" (доступ платный).

"Возможно, в Кремле поняли, что прежние форматы общения в виде прямых линий и пресс-конференций не достигают цели, и хотят донести свое мнение до молодежи, которая живет в соцсетях и черпает информацию на YouTube", - пишет газета в своей редакционной статье.

Может быть, "В Кремле заметили, что президентские поправки к Конституции не вызвали всенародного энтузиазма и поддержки. Вероятно, там опасаются, что на предстоящее голосование, которое фактически будет новым плебисцитом о доверии Путину, придет недостаточно людей, чтобы засвидетельствовать всенародную поддержку его курса", - цитирует газета политолога Андрея Рябова.

"Убедительность доводов для прежней и новой аудитории пока не очевидна, но они получили еще одно подтверждение, что государство в России - это прежде всего Путин", - пишут "Ведомости".

Как бороться с крайне правыми?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

На недавней церемонии в Берлине в честь жертв нацизма президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил собравшихся, что "ненависть и нападения распространяются", пишет Economist.

Стрельба в Ханау, в результате которой погибли не менее девяти человек, видимо указывает, что президент прав. Прокуратура считает, что нападавший был расистом. Но может ли Германия бороться с крайне правыми экстремистами?

Специалист по терроризму из Королевского колледжа Лондона Петер Нееманн, считает, что до сих пор власти различали организованные неонацистские и крайне правые группировки, и так называемых волков-одиночек, которые радикализуются сами, часто при помощи интернета.

Судя по всему, человек, убивший людей в Ханау, не был связан ни с одной из известных властям группировок. Он просто, как пишет журнал, "мариновался" на сайтах, посвященных расистским и конспирологическим теориям.

Властям Германии сложно бороться с подобной индивидуальной угрозой. Более того, нечто подобное наблюдается и в других странах, от США до Новой Зеландии и Канады, где крайне правые одиночки уже совершали подобные нападения.

Они общаются друг с другом в интернете, в основном по-английски, и считают себя частью глобального сообщества единомышленников.

Проблема состоит в том, что организованные группировки крайне правых и экстремисты-одиночки сейчас стали находить друг друга.

На прошлой неделе полиция в Германии арестовала членов группировки, собиравшейся совершать нападения на мечети. Многие из них ни разу не встречались, их планы разрабатывались в интернете.

Спецслужбы Германии теперь осознают эту опасность. Старые угрозы принимают новые формы.

Шринкфляция квартир в Москве

Площади квартир в новостройках Москвы сжимаются, но при этом растет цена одного квадратного метра.

За последние четыре с половиной года средняя площадь квартир-студий в Москве ужалась на 18%, а однушек и двушек - на 6-7%. Цены на недвижимость при этом находятся на максимальных уровнях за шесть лет.

Средняя площадь студии в Москве, по оценке компании "Метриум" на декабрь 2019 года, составляла 25,9 кв. метра. В июне 2015 года студии были заметно больше - 31,6 кв. метра.

Тенденция к снижению метража наблюдается и в других типах квартир в новостройках - однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры за последние пять лет тоже стали значительно теснее.

Кто и как ворует деньги Всемирного банка

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В общем-то и раньше многие подозревали, что бедные страны, получающие финансовую помощь от Всемирного банка, часто ее просто разворовывают, а не используют по назначению. Но экономисты нашли этому объективное подтверждение.

Деньги утекает в офшоры вскоре после поступления, выяснили экономисты, и после анализа всех вариантов остановились на самом правдоподобном: часть помощи разворовывает власть предержащая. В бедных странах - в среднем около 7,5%, в нищих - вдвое масштабнее, до 15%.

Три экономиста, один из которых - сотрудник Всемирного банка, изложили свои выводы в прошлогоднем исследовании и рутинно передали его в банк для обсуждения и публикации.

Но мир узнал об их работе только в феврале и при скандальных обстоятельствах: от двух ведущих западных изданий, одно из которых - Economist - связало отсутствие публикации с уходом главного экономиста Всемирного банка Пенни Голдберг, не пробывшей в этой должности и полутора лет.

В исследование попали 22 страны: Кыргызстан, Армения, Афганистан, Буркина-Фасо, Бурунди, Гана, Гайана, Гвинея-Бисау, Замбия, Мавритания, Мадагаскар, Мозамбик, Малави, Мали, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Танзания, Уганда, Эритрея и Эфиопия.

Честный грабитель

Правообладатель иллюстрации Matt Hahn Image caption Мэттью Хана арестовывали много раз

Грабитель в Америке украл у кого-то сейф. Открыв его, он понял, что сейф принадлежал педофилу.

Хотя самому грабителю грозило пожизненное заключение, он сообщил о том, чем занимается хозяин сейфа, как полиции, так и прокуратуре.

В результате грабитель отсидел семь лет, а насильник до сих пор за решеткой.

Украинцев из Уханя приняли неласково

На Украине уже несколько дней протестуют против возвращения на родину эвакуированных из Китая из-за ситуации с коронавирусом граждан. Как выяснилось, ждут их не везде.

По меньшей мере, в трех областях прошли акции протеста. В некоторых случаях демонстранты устанавливали блокпосты, приносили шины, перекрывали дороги.