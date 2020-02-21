Создатель "Смешариков" купил студию, где снимаются "Фиксики"

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Группа компаний "Рики" - правообладатель анимационного бренда "Смешарики" - приобрела контрольный пакет акций группы компаний "Аэроплан", которая владеет брендом "Фиксики", сообщает пресс-служба "Рики".

Как отмечается в сообщении, генеральным продюсером объединенной компании станет генпродюсер "Рики" Илья Попов, а основатель "Аэроплана" Георгий Васильев станет креативным продюсером крупных анимационных проектов.

Васильев рассказал "Ведомостям", что "Рики" стала инвестором "Аэроплана" еще в 2011 году: тогда группа вложила 3 млн долларов в производство сериала "Фиксики". По его словам, в первые годы после этого примерно половина эпизодов "Фиксиков" производилась на студии "Аэроплана" в Москве, а половина - на студии "Рики" в Петербурге.

Первые выпуски "Смешариков" появились в 2004 году, и с тех пор сериал приобрел огромную популярность. Помимо нескольких сезонов телесериала было выпущено три полнометражных фильма, а также видеоигры с персонажами мультфильма.

Персонажи мультфильма - существа шарообразной формы, похожие на различных животных. Они живут в Ромашковой долине и то и дело попадают в нелепые и смешные ситуации.

Как рассказывал в интервью ТАСС Илья Попов, "Смешарики" не похожи на другие подобные мультфильмы и не заигрывают с детьми.

"Создавая проект, мы ориентировались в равной степени и на детей, и на взрослых, понимая, что они будут смотреть "Смешариков" вместе. В каждой серии проекта поднимаются очень важные темы, в том числе и философские", - объяснял он.

Летом 2017 года "Рики" подписала соглашение с китайской компанией CCTV о создании мультсериала "Крош и Панда", персонажами которого стали в том числе герои "Смешариков".

"Фиксики" также завоевали огромную популярность среди российских зрителей. Герои сериала - маленькие человечки, которые живут внутри различных приборов и поддерживают их в рабочем состоянии.

Создателем сериала был мультипликатор Александр Татарский, который до этого прославился мультфильмом "Пластилиновая ворона" и заставкой к телепрограмме "Спокойной ночи, малыши".