Правообладатель иллюстрации Zalina Marshenkulova

Журналистка и автор телеграм-канала "Женская власть" Залина Маршенкулова обратилась в правозащитную организацию "Агора" в связи с угрозами в свой адрес. Ранее она вступилась за российских девушек, снявшихся в клипе лидера немецкой группы Rammstein.

Причиной скандала стал опубликованный 14 февраля клип Тилля Линдеманна в рамках его нового сольного проекта электронной музыки под нецензурно звучащем на русском языке названием.

Клип на песню "Till the End" содержит несколько порнографических сцен, в которых сам певец занимается сексом с девушками из видео. Полная версия клипа была опубликована на одном из порносайтов.

В съемках клипа приняли участие около десяти девушек из России. Внимание на это обратили активисты группы "Мужское государство" "ВКонтакте" и пользователи сайта "Двач". Они опубликовали в открытом доступе ссылки на страницы девушек в социальных сетях, после чего россиянкам стали поступать многочисленные угрозы и оскорбления.

Маршенкулова обратила на это внимание у себя в телеграм-канале, отметив, что эти два ресурса не в первый раз выкладывают контакты девушек и призывают к травле и насилию над ними.

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev/Tass Image caption Новый клип Тилля Линдеманна содержит порнографические сцены с участием россиянок

После этого, по словам Залины, она стала получать угрозы в свой адрес, а также в адрес своего супруга и родителей.

Как написал в своем телеграм-канале глава "Агоры" Павел Чиков, интересы журналистки будет представлять адвокат Светлана Байтурина: она готовит заявление в полицию с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело за угрозу убийством.

За Маршенкулову вступилась и депутат Госдумы Оксана Пушкина. "Угроза убийством - это преступление, которое, безусловно должно быть расследовано, а виновные - наказаны по закону... Если Залина обратится непосредственно ко мне, готова также написать депутатский запрос", - сказала Пушкина изданию "Подъём".

Журналистка Ксения Болецкая в пятницу сообщила в своем телеграм-канале, что соцсеть "ВКонтакте" вынесла предупреждение основателю паблика "Мужское государство" Владиславу Позднякову за нарушение правил соцсети.

По ее словам, ВК предупредила Позднякова, что если на его странице в постах и комментариях продолжат распространяться призывы к насилию, то страница может быть заблокирована.

"Мне будет их не жалко"

Сам Поздняков ранее заявил, что если в России найдется националист-одиночка, который убьет девушек из клипа, то ему "будет их не жалко". При этом он добавил, что не видит в своих словах призыва к насилию над девушками.

В свое время Поздняков уже получил два года условного срока - в 2018 году его сочли виновным в унижении человеческого достоинства по отношению к женщинам (статья 282 УК РФ). Однако позже суд отменил приговор активисту после частичной декриминализации статьи об экстремизме.

Участие в порносценах скандального клипа принимали только несколько российских девушек. Остальные снимались обнаженными и с масками на лице в сценах массовки.

Алена Макеева не участвовала в порносценах, но ей все равно начали приходить угрозы. "Тем, кто снимался в клипе, также пишут, что найдут, где они живут, что у них есть адреса. Сегодня мне скинули скрин, что они действительно узнают адреса через базы", - рассказала Би-би-си Макеева.

Активисты, по ее словам, также пишут друзьям и родителям девушек, снявшихся в клипе. На уточняющие вопросы Би-би-си об этой ситуации она не ответила.

Угрозы за эротику

Девушки, снимающиеся в эротических сценах или выкладывающие свои обнаженные фотографии в соцсетях, нередко сталкиваются с травлей и шантажом в социальных сетях. В конце 2019 года жертвой угроз стала актриса Кристина Асмус, которую критиковали за слишком откровенную постельную сцену в российском фильме "Текст". Угрозы стали приходить и ее мужу - юмористу Гарику Харламову. Пользователи соцсетей обвиняли его в том, что он позволил своей жене сниматься в такой сцене.

Сама актриса говорила, что после волны угроз думает отказаться от съемок в фильмах с эротическими сценами: "Хватит с меня таких сцен. У меня сейчас не так много съемок, мне жалко, но я думаю, что для меня это большой моральный выбор в жизни".

Актерам спектакля "Охота на мужчин" пришлось извиняться после того, как они представили постановку в Дагестане. Из-за наличия постельных сцен актерам начали поступать угрозы - все из-за того, что на постановку обратил внимание боец ММА Хабиб Нурмагомедов и возмутился ее содержанием.