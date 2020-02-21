Правообладатель иллюстрации CLARKE FAMILY Image caption Гибель Ханны Кларк и ее детей шокировала всю страну

Следователь по делу бывшего австралийского рэгбиста Роуэна Бакстера, сгоревшего в машине вместе с женой и тремя ее детьми, отстранен от работы. Причина такого решения - высказывания следователя, в которых, как посчитали некоторые, он частично возложил вину за случившееся на жертву.

Супруга Бакстера - 31-летняя Ханна Кларк и ее дети погибли после того, как Бакстер поджег автомобиль, в котором они находились. Бывший рэгбист также скончался.

Супруги на момент инцидента жили отдельно. Как сообщили австралийские СМИ, Бакстер подошел к автомобилю, облил его бензином и поджег. Он, предположительно, сел в машину, но затем вышел из нее и умер на тротуаре.

В сгоревшем автомобиле погибли трое детей шести, четырех и трех лет. Как сообщила полиция, Бакстера нашли мертвым рядом с автомобилем. Ханна Кларк скончалась в больнице от полученных ожогов. По словам очевидцев, она выпрыгнула из машины с криком: "Он облил меня бензином".

Как затем выяснилось, Кларк неоднократно обращалась в полицию с просьбой защитить ее от домашнего насилия и пыталась добиться решения суда, которое бы оградило ее от Бакстера.

Шквал возмущения

В четверг на пресс-конференции следователь Марк Томпсон заявил, что не стоит думать, будто в деле сразу все понятно и очевидно, а полиции нужно подходить к работе непредвзято. Он призвал всех, у кого есть информация о семье, связаться со следствием.

"Нам необходимо рассмотреть всю информацию, и, говоря прямо, по-видимому, есть люди, которые решают, чье сторону принять в этом расследовании", - сказал он.

"Является ли это случаем, когда женщина страдала от домашнего насилия и погибла вместе с детьми от рук мужа, или это случай, когда мужчина был так доведен некоторыми обстоятельствами, что совершил подобное?" - добавил он.

Слова следователя вызвали шквал возмущения в Австралии.

Начальник полиции штата Квинсленд Катарина Кэролл раскритиковала слова своего подчиненного, назвав это обвинением жертвы, и принесла извинения.

Она добавила, что Томпсон - очень хороший полицейский и он очень огорчен из-за своих слов и вызванной ими реакции. По ее словам, Томпсон добровольно отказался участвовать в расследовании.

"Главный вопрос - это совершенное убийство. Есть мать и три ребенка, которые были убиты. Я хочу, чтобы мы занимались этим", - сказала она.