"Для тебя умерла, для нас - нет". Азербайджанский ЦИК "оживил" мертвого избирателя

Правообладатель иллюстрации Xanlar Lalayev Image caption Ханлар протестует против внесения мертвой женщины в избирательный список

Житель Азербайджана, пришедший на избирательный участок, с изумлением увидел в списках покойную родственницу. Однако чиновники заявили ему в ответ, что на самом деле женщина жива.

"В день выборов в списке сразу после своего имени я увидел имена моего брата Лалаева Камала, который живет в Баку, и его бывшей жены Лалаевой Гюльнар, которая умерла до выборов. Гульнар мертва, нет ее в этом мире". Эти слова в интервью Азербайджанской службе Би-би-си произнес Ханлар Лалаев - избиратель, проживающий в Газахе, городе на западе Азербайджана.

После досрочных парламентских выборов в Азербайджане 9 февраля в соцсетях распространилось видео из участка в 107-м избирательном округе. "Умерла, умерла, пошли покажу тебе могилу", - говорит на нем упомянутый Лалаев. Член избирательной комиссии ему отвечает: "Эта женщина для тебя умерла, для нас - нет".

Местным журналистам ЦИК заявил что "названная мертвой женщина, как мы выяснили из нескольких источников, жива".

На запрос Би-би-си азербайджанский ЦИК не ответил.

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Ханлар Лалаев (герой видео) говорит, что уведомления для участия в голосовании не пришли ни его жене, ни совершеннолетнему сыну, а только на его имя.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption 9 феврала в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы, где снова победила правящая партия

В день выборов непосредственно в списке избирательного участка сын Ханлара появился. Был там и его брат Камал, который живет в Баку, на другом конце страны, а также бывшая жена брата, которую похоронили в конце прошлого года.

"У меня крыша слетела, как это так - умер этот человек, закопали в землю. Как можно мертвого живым назвать?!" - вспоминает Ханлар свою первую реакцию на аргументы члена избиркома.

Жители деревни Даш Салахлы, что недалеко от города Газах, подтвердили Би-би-си, что Гюльнар Лалаева умерла незадолго до выборов. В местном муниципалитете сообщили, что она скончалась 26 января и на следующий день ее похоронили на местном кладбище.

Ранее наблюдатели и оппозиция обвиняли власти в многочисленных нарушениях в ходе досрочных парламентских выборов. В четырех округах результаты голосования были отменены. До сих пор кандидаты и их сторонники собираются у здания Центризбиркома с требованиями отменить результаты выборов.