Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гебрев называет возможными причинами покушения поставки оружия на Украину, которыми он занимался, а также интерес России к его оружейному заводу

Прокуратура болгарского города София назвала имена трех россиян, которым заочно предъявлены обвинения по делу об отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева.

Ранее СМИ сообщали, что для отравления могло быть применено вещество класса "Новичок" - официально же прокуратура подтверждает только факт применения отравляющего вещества, но не его класс.

О предъявлении трем россиянам обвинения по этому делу стало известно еще в конце января - однако тогда власти Болгарии не называли имен обвиняемых. Теперь же прокуратура Софии сообщила, что речь идет о Сергее Викторовиче Павлове, Сергее Вячеславовиче Федотове и Георгии Горшкове.

Ранее эти же имена называли издание The Insider и расследовательская группа Bellingcat. Они утверждали, что эти люди могли работать на российкую военную разведку, известную как ГРУ, а в Болгарию въезжали под вымышленными именами по поддельным документам.

В пятницу Bellingcat сообщил, что окончательно установил настоящие имена всех россиян, которые могли иметь отношение к попытке отравления Гебрева. Расследовательская группа отметила, что передала эти данные правоохранительным органам Болгарии, на основании чего те и выдали международный ордер на арест обвиняемых.

В Bellingcat пообещали предоставить более подробную информацию на следующей неделе.

Отравление Гебрева

Эмилиана Гебрева госпитализировали с симптомами тяжелого отравления в 28 апреля 2015 года. Примерно в то же время с аналогичными симптомами госпитализировали его и одного из топ-менеджеров его компании Emco.

Еще в 2015 году лаборатория Хельсинкского университета, специализирующаяся на химоружии, по заказу Гебрева сомгла установить следы двух органофосфатов, которые свидетельствовали о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", писало в январе 2019 года болгарское издание "Капитал".

Тем не менее тогда преступление не было раскрыто, однако уже после истории с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери в 2018 году Гебрев обратился в болгарские правоохранительные органы с просьбой возобновить расследование, так как на дверной ручке в доме Сергея Скрипаля тоже было обнаружено вещество этого класса. В середине октября 2018 года эту просьбу удовлетворили.

Причина отравления Гебрева неизвестна. На вопрос Bellingcat и The Insider о том, почему он мог представлять интерес для ГРУ, Гебрев ответил, что видит два возможных мотива: во-первых, его компания поставляла оружие на Украину, а во-вторых, Россия, по его мнению, могла претендовать на оружейный завод, который находился под контролем Emco.

Что говорят в России

Власти России категорически отрицают причастность своих спецслужб к попыткам отравления Скрипалей и Гебрева. Кроме того, в пятницу российская Служба внешней разведки заявила, что американские спецслужбы развернули в Восточной Европе кампанию по дискредитации России - а Болгария стала центром этой кампании.

Как сообщает РИА Новости, оссийская разведка утверждает, что в Болгарии регулярно "инсценируются шпионские скандалы", по итогам которых из страны высылают российских дипломатов.

В частности, в последний раз российских дипломатов высылали из Болгарии в январе. Тогда двух россиян заподозрили в шпионаже. Российская сторона эти обвинения назвала необоснованными.