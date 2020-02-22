Берни Сандерс предостерег Россию: держитесь подальше от выборов в США

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Берни Сандерс посоветовал России "держаться подальше от американских выборов"

Возможный претендент на пост президента США от Демократической партии Берни Сандерс подтвердил, что американские спецслужбы предупреждали его о попытках России оказать ему помощь в ходе предвыборной кампании. А президент Дональд Трамп заявил, что демократы хотят не допустить выдвижения Сандерса, распространяя слухи.

Сенатор Сандерс, считающийся сейчас лидером избирательной гонки демократов, был вынужден подтвердить сообщения американских СМИ о том, что разведслужбы США предупредили его о намерениях Кремля помочь в борьбе за номинацию на президентский пост.

Газета Washington Post в пятницу сообщила, что представители спецслужб США провели с сенатором специальный брифинг на эту тему. Отвечая на вопросы журналистов, 78-летний Сандерс сказал, что такой разговор действительно состоялся "около месяца назад", ему была предоставлена информация о новой кампании, проводимой, по данным разведки, российскими властями.

Это был секретный брифинг. "Нам сказали, что Россия и, возможно, другие страны, собираются вмешаться в эту кампании, - рассказал Сандерс журналистам в Калифорнии. - Смотрите, вот наше послание России: держитесь подальше от американских выборов".

"В отличие от Дональда Трампа, я не считаю Владимира Путина хорошим другом, - говорится в заявлении, распространенным предвыборным штабом Сандерса. - Он автократический разбойник, который пытается разрушить демократию и искоренить инакомыслие в России".

По словам сенатора, представители разведки рассказали, что попытки вмешательства происходят "прямо сейчас". "И вот, что я скажу Путину, если буду избран президентом: поверьте мне, вы не будете больше вмешиваться в американские выборы", - пообещал Сандерс.

Трампу или Сандерсу?

На этой неделе газета New York Times сообщила, что 13 февраля представители разведслужб США провели закрытый брифинг для членов комитета по разведке, рассказав, что в этом году Кремль якобы возобновил кампанию по вмешательству в выборы, еще раз попытавшись помочь Трампу.

По данным газеты, после этого брифинга президент США подверг жесткой критике исполняющего обязанности директора Национальной службы разведки Джозефа Магуайра, заявив, что демократы могут использовать информацию о новом российском вмешательстве против него во время избирательной кампании 2020 года.

В пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков назвал параноидальными новости о том намерении оказать помощь Трампу на президентских выборах 2020 года. "Очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой", - сказал он.

Трамп назвал заявления о вмешательстве России в американские выборы 2020 года "еще одной кампанией дезинформации" со стороны демократов. Он написал об этом в "Твиттере". Позднее, выступая перед своими сторонниками в Неваде, президент США заявил, что его политические оппоненты распускают слухи.

"Мне сказали, что это происходит, и сказали это неделю назад", - сказал Трамп.

Позже он прокомментировал и сообщения о том, что Сандерсу якобы симпатизирует Россия. Он намекнул, что демократы хотят дискредитировать сенатора, чтобы не допустить его участия в президентской гонке.

"Теперь они сообщают, что президент Путин хочет, чтобы Берни (или я) выиграл, - написал Трамп. - Причина в том, что ничего не делающие демократы, используя дезинформацию, не хотят, чтобы Берни Сандерс стал кандидатом от демократов, и они считают, что это плохо скажется на его шансах [на выдвижение в президенты]".

"Опять за старое"

Представитель избирательной кампании Трампа Тим Марто сообщил в "Твиттере", что предвыборный штаб действующего президента "осуждает вмешательство в выборы в любой форме".

В свою очередь бывшая соперница на выборах 2016 года Хиллари Клинтон обрушилась с критикой в адрес Трампа: "Путинская марионетка опять взялась за старое, призывая Россию на помощь себе, - написала она "Твиттере". - Он знает, что не сможет победить без этого. И мы не можем этого позволить".

Сандерс же заявил в пятницу, что сообщения о российском вмешательстве в избирательную кампанию в США 2016 году стали причиной конфликта между главой Белого дома и американскими спецслужбами.

Во время своего президентства Трамп постоянно отрицал, что Кремль мог быть причастен к взлому серверов Национального комитета Демократической партии летом 2016-го и что несколько сотрудников его избирательного штаба поддерживали контакты с представителями российских властей.

Накануне инаугурации Трампа разведслужбы США опубликовали доклад, в котором были изложены детали российской кампании по вмешательству в выборы. Позднее об этом шла речь в отчетах спецпрокурора Роберта Мюллера и докладах объединенного комитета по разведке Конгресса США.