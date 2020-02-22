К биатлонистам Логинову и Гараничеву пришли с обысками в Италии

В номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова во время чемпионата мира по биатлону проходят обыски. Логинов ранее выиграл на чемпионате две медали. Это вызвало неоднозначную реакцию у его соперников - ведь в прошлом он отбывал дисквалификацию за допинг.

В гостиничных номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича проводятся обыски, заявил РИА Новости первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов.

"В номерах Гараничева, Логинова и Касперовича обыски, изымаются ноутбуки. Пока это все, что известно", - рассказал Нуждов. Касперович - личный тренер Логинова, готовивший его к чемпионату.

Спортсмены сейчас принимают участие в чемпионате мира в Италии. В субботу пройдет мужская эстафетная гонка. И Логинов, и Гараничев заявлены на нее (Гараничев должен бежать второй этап, Логинов как лидер сборной - четвертый).

Об обысках также сообщил телевизионный комментатор Дмитрий Губерниев, который сейчас находится в Антхольце (Антерсельве). "Срочно, обыски в отеле сборной России по биатлону. Изъят компьютер и телефон [Александра] Логинова, силовики приехали в шесть утра", - написал Губерниев в "Инстаграме".

По данным Губерниева, обыскали и машину Логинову. Журналист опубликовал в своем телеграм-канале видео с началом обысков.

"Обыски на чемпионате мира по биатлону в данный момент идут в номерах Логинова, Гараничева и Касперовича", - написал в телеграм-канале журналист Василий Конов. Позже он сообщил, что "все, к кому приехала полиции, едут сейчас из отеля в полицейский участок".

Причина, по которой поводятся обыски, пока не называется.

Обыски после скандала

На прошлой неделе, 15 февраля, Логинов занял первое место в спринте. На пресс-конференции после гонки ему пришлось отвечать на вопросы о допинговом прошлом. Несколько спортсменов из других сборных сделали резкие заявления в адрес Логинова.

После этого Логинов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования.

Летом 2015 года Логинов дисквалифицирован на два года за употребление допинга. Его результаты, начиная с момента взятия пробы в ноябре 2013 года, были признаны недействительными.

В его образцах нашли рекомбинантный эритропоэтин. Попасть в организм он может только в результате намеренных инъекций.

Отбыв дисквалификацию, Логинов вернулся в большой спорт и стал лидером биатлонной сборной после ухода Антона Шипулина. Сейчас он занимает шестое место по результатам этапов Кубка мира по биатлону.

Соперники регулярно критиковали Логинова за то, что он так и не рассказал, каким образом допинг попал в его организм и кто склонил его к приему запрещенных препаратов.

Комментируя негативную реакцию на свои выступления, на пресс-конференции на прошлой неделе Логинов заявил, что он абсолютно чист. По его словам, его проверяют "где-то 12-16 раз".

"Я любого спортсмена с удовольствием позову к себе в гости, тем более что мы с женой переехали в более просторную квартиру. Готов 365 дней жить с ними на соседней кровати - на одной не готов, потому что жена не поймет меня", - говорил спортсмен.

После Устюгова

За последние недели это не первый скандал с участием российских биатлонистов. Когда на прошлой начался чемпионат мира, стало известно о том, что уже закончивший карьеру Евгений Устюгов будет лишен золотой медали в эстафете Игр в Сочи из-за подозрений в употреблении анаболика оксандролона.

Из-за дисквалификации спортсмена медалей лишились и трое других членов эстафетной команды - Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Шипулин.

Международный союз биатлонистов также дисквалифицировал еще одну российскую спортменку Светлану Слепцову. На данный момент она, как и Устюгов, уже закончила карьеру.