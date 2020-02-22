Коронавирус: количество больных в Южной Корее выросло почти вдвое

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По последним данным в Южной Корее от коронавируса погибло двое человек

В Южной Корее количество заболевших коронавирусом за один день увеличилось почти в два раза. Южная Корея вышла на второе место после Китая по количеству заразившихся.

В субботу власти Южной Кореи объявили о 229 новых случаях заражения. Общее число заражений в стране таким образом достигло 433.

Заместитель министра здравоохранения Ким Ган Нип заявил, что распространение вируса "достигло серьезного уровня". В стране уже зафиксировано два летальных исхода. Власти опасаются, что их количество может увеличиться.

Большинство новых случаев связано с больницей в уезде Чхондо и религиозной сектой, которая базируется неподалеку от юго-восточного города Тэгу.

На сегодняшний день по количеству заболевших Южная Корея - вторая после Китая. Количество заразившихся в Китае по состоянию на субботу - 76288, из них 2345 - с летальным исходом.

По данным ВОЗ, за пределами Китая сегодня зафиксировано более 1200 случаев заболевания и в 26 странах. Среди стран, сообщивших о летальных исходах, Италия, где скончалось уже два человека, и Иран, где умерли пятеро заразившихся.

На круизном лайнере "Даймонд Принцесс" у берегов Японии коронавирус был диагностирован у 600 человек.

Китайские власти в субботу объявили о снижении количества заражений и смертей от COVID-19. При этом глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус выразил обеспокоенность тем, что новые случаи заболевания не имеют прямой связи с Китаем или с уже подверженными диагнозами.

По его словам самыми уязвимыми для вируса сейчас становятся страны с менее развитой системой здравоохранения, особенно страны Африки.

Ситуация в Южной Корее

В субботу власти Южной Кореи объявили о 142 новых случаях заболевания, но уже через несколько часов эта цифра увеличилась до 229.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Из пораженного вирусом госпиталя в городе Чхондо вывозят неоторых пациентов

По словам заместителя министра здравоохранения, 95 из 229 новых заболевших были пациентами психиатрического отделения больницы в уезде Чхондо. Большинство пациентов больницы - пожилые люди. По состоянию на субботу заражены 102 пациента и девять сотрудников больницы.

Еще 62 новых случая связаны с религиозной сектой "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи".

Что говорят в ВОЗ?

Во время брифинга глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что организация работает с правительствами африканских стран по подготовке медработников и снабжению их всем необходимым, что может понадобиться для диагностики и лечения заболеваний, связанных с коронавирусом.

"Наибольшее беспокойство у нас вызывает возможность распространения вируса COVID-19 в странах с менее развитой системой здравоохранения, - сказал глава ВОЗ. - Мы много работаем над тем, чтобы подготовить страны Африки к возможному распространению вируса".

Некоторые страны, такие как Демократическая Республика Конго, уже используют опыт, приобретенный во время вспышки эболы, в борьбе с коронавирусом.

"Это отличный пример того, как инвестиции в здравоохранение могут окупиться", - отметил Тедрос.