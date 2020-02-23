Россия отрицает распространение слухов о коронавирусе в соцсетях

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Речь идет об утверждениях, что коронавирус - биологическое оружие, произведенное ЦРУ, а его распространение - попытка США "вести экономическую войну с Китаем"

Россия категорически отвергает обвинения в распространении дезинформации о Covid-19 в социальных сетях. Накануне агентство Франс пресс сообщило, что связанные с Россией аккаунты публикуют заявления о причастности США к вспышке коронавируса. В частности, о причастности ЦРУ.

Франс пресс, ссылаясь на представителей Госдепартамента США, в своей статье пишет, что связанные с Россией аккаунты якобы публикуют заявления о причастности американцев к вспышке коронавируса.

С тысячи аккаунтов в соцсетях, согласно этой информации, предпринимались скоординированные шаги по распространению паники в связи с коронавирусом, тем самым подрывая усилия по борьбе с эпидемией.

Кампания по дезинформации продвигает теории заговора - о том, что США якобы стоят за вспышкой Covid-19. Цель - нанести ущерб имиджу США во всем мире, писало агентство.

Отвечая на эти обвинения, МИД России назвал их "фальшивыми". "Намеренный вброс", - сказала ТАСС представитель министерства Мария Захарова.

Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер в свою очередь заявил Франс пресс, что России хочет "сеять раздор и подрывать американские институты".

В частности, в соцсетях циркулировали утверждения, что Covid-19 - биологическое оружие, произведенное ЦРУ, а распространение коронавируса - попытка США "вести экономическую войну с Китаем".

В других постах в причастности к вспышке коронавируса также обвиняли основателя Microsoft Билла Гейтса.

Представители Госдепартамента, которым поручено бороться с этой угрозой, сказали Франс пресс, что в "Твиттере", "Фейсбуке" и "Инстаграме" используются вымышленные имена. Управляемые людьми, а не ботами аккаунты в одинаковое время публикуют сообщения на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках, говорится в отчете, который оказался в распоряжении агентства.

По данным Франс пресс, кампания по дезинформации была зафиксирована в середине января - после того, как китайские официальные лица объявили о третьей смерти от нового коронавируса в Ухане.

По состоянию на утро воскресенья число больных пневмонией нового типа в Китае приблизилось к 77 тысячам человек. Госкомитет здравоохранения Китая сообщил, что число умерших достигло 2442. При этом 22 888 человек излечились и выписаны из больниц.

Южная Корея сообщила о резком росте числа заболевших - 123 новых подтвержденных случаях коронавируса и четвертой смерти, общее число зараженных достигло 556, пишет Рейтер.

По данным газеты South China Morning Post, всего за пределами Китая число жертв увеличилось с 15 до 20. Шесть человек умерли в Иране, четверо - в Южной Корее, трое - в Японии, по два смерти зафиксированы в Гонконге и Италии, по одной - во Франции, на Тайване и Филиппинах.

Вирус, возникший в прошлом году в провинции Хубэй в Китае, вызывает острое респираторное заболевание Covid-19.