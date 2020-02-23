Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тайсон Фьюри побид Деонтая Уайлдера техническим нокаутом

Британец Тайсон Фьюри провёл наиболее яростный матч своей боксерской карьеры и в семи захватывающих раундах повторного поединка положил конец пятилетнему царствованию на ринге чемпиона мира в тяжелом весе американца Деонтея Уайлдера, завоевав титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Мало кто ожидал, что 31-летний британский тяжеловес насколько уверенно победит противника, особенно после их ничьей в 2018 году: Фьюри уложил американца в нокдаун в третьем и пятом раундах, постоянно держа под контролем этого наиопаснейшего панчера в этой весовой категории, причем сделал это так, как никто раньше.

Джеб и прямой правый - комбинация, с помощью которой Уайлдер постоянно выносил противников с ринга - и именно она послала его в нокдаун в третьем раунде, что поразило всех присутствовавших на большой арене MGM в Лас-Вегасе.

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Уайлдер, проводя свою 11-ую защиту титула, не удержался и снова упал, еще до окончания этого раунда. Было видно, что он не уже не выдерживает давления противника - еще до того, как прямой правый и боковой левый свалили 34-летнего американца в нокдаун в пятом раунде.

Фьюри же показал всё, что обещал, перейдя от своей обычной тактики "удар-отскок" к мощному, задиристому, наступательному стилю по отношению к не знавшему прежде поражений партнеру. Он продолжал до того момента, когда в седьмом раунде судья бросил на пол полотенце, прекращая бой.

Со стороны Фьюри это больше, чем просто победа за звание чемпиона мира, это был реванш за всё прошлое - за годы тяжелой депрессии, за неподконтрольный набор веса, за отчаяние, которые стоили ему его чемпионского пояса в 2015 году.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Тайсона Фьюри внесли на ринг в мантии и на троне