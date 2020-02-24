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В минувшие выходные в северных регионах Италии, в Ломбардии и соседней области Венето, была зафиксирована вспышка коронавируса. От пневмонии, вызванной вирусом, сконачались три человека, общее число заразившихся превысило 150 человек.

В воскресенье власти страны объявили о введении чрезвычайных мер по предотвращению распространения коронавируса, в частности, некоторые города были закрыты на карантин, во многих населенных пунктах отменены массовые мероприятия.

Власти Венеции решили досрочно завершить ежегодный карнавал, в Милане закрылся оперный театр "Ла Скала", а модельер Джорджо Армани провел показ последней коллекции в рамках миланской Недели моды в пустом зале.

Пока неясно, как в Италии возникла вспышка, но она уже стала крупнейшей в Европе. За минувшие выходные Италия вышла на третье место по числу инфицированных в мире после Китая, Южной Кореи и Японии.

Тем временем число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае превысило 77 тысяч человек, скончались 2592 человека и более 24,5 тысяч были выписаны из больниц,

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В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

Минюст США обвиняет Ассанжа в шпионаже - так трактуется произошедшая в 2010 году публикация данных разведки, секретных дипломатических и военных документов США на сайте WikiLeaks. Если вина Ассанжа будет доказана, он может получить до 175 лет тюрьмы.

Слушания пройдут в королевском суде Вулича на востоке Лондона - в этом районе находится тюрьма Белмарш, где содержится Ассанж. Они продлятся в общей сложности месяц (после первой недели будет объявлен перерыв до середины мая).

Западным странам необходимо усилить военное сдерживание России, включая увеличение расходов на оборону, для того чтобы противостоять росту российского стратегического контроля в Черном море, приводит слова министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани Financial Times.

Он призвал США и европейские страны уделять больше внимания росту развертываемых Москвой ракет и радаров на территории, которую Тбилиси считает своей.

"Крайне важно уменьшить военное и политическое влияние Российской Федерации. Стратегически этот регион [Абхазия] имеет огромную важность, и если ЕС и другие западные партнеры не проявят к нему достаточного внимания, это сделают другие", - сказал он в интервью FT.

По словам Залкалиани, Россия развертывает в отколовшейся от Грузии Абхазии самое современное военное оборудование и боеприпасы. В числе отправляемой в Абхазию техники он назвал зенитно-ракетные комплексы С-300. Также, по словам министра, Россия отправила в аннексированный Крым ракетные системы С-400.

"Это позволяет им контролировать все Черное море по периметру и не только Черное море, но и расположенные далее регионы. Нам требуется больше внимания и большей вовлеченности от наших партнеров из США в политической и военной, а также в социально-экономической плоскости",- цитирует FT Залкалиани.

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Возможный кандидат от демократов на пост президента США Берни Сандерс, будучи мэром-социалистом города Берлингтон в 1988 году, решил провести свой медовый месяц в Советском Союзе, пишет Daily Telegraph.

По его словам, он сделал это, чтобы люди в двух странах могли узнать что-то новое друг о друге. На встрече со своими сторонниками в Лас-Вегасе президент Дональд Трамп заявил: "Путин хочет убедиться, что я останусь на новый срок? Разве он не хочет подождать, чтобы выяснить, кто пойдет от демократов? Разве не выгоднее ему будет, чтобы победил Берни, который провел медовый месяц в Москве?"

На прошлой неделе газета Washington Post заявила, что Россия якобы пытается тайно помочь кампании Сандерса.

Сам Сандерс подтвердил, что американские спецслужбы проинформировали его о ситуации месяц назад, и он вновь выпустил заявление, в котором призвал российского президента Владимира Путина не вмешиваться в выборы, отмечает FT.

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Публикация издания "Медуза" о возможной связи некоторых фигурантов дела "Сети" с убийством и наркоторговлей вызвала огромный резонанс в соцсетях и поставила вопрос не только о содержании самой статьи, но и том, как должны вести себя в таких ситуациях журналисты.

Русская служба Би-би-си собрала разные точки зрения на эту статью.

Водитель ледозаливочной машины в Торонто волей случая сыграл в первой и единственной игре Национальной хоккейной лиги. Дейв Айрес стал вратарем команды "Каролайна Херрикейнс", которая лишилась обоих голкиперов после первого периода игры с "Торонто Мейпл Лифс" из-за их травм.

В общей сложности он отстоял 30 минут матча и помог команде победить со счетом 6:3. Он отразил восемь бросков из 10. Свой дебют в НХЛ Айрес совершил в 42 года.

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Южнокорейский сериал "Любовное приземление" высоко оценили из-за хорошо изученной темы повествования и обстоятельного описания северокорейской действительности.

Это стало возможно благодаря настоящему перебежчику из КНДР, который принимал участие в написании сценария. О его судьбе - от телохранителя семьи Кимов до консультанта кинофильмов - в нашей статье.

Дайджест подготовили Геннадий Алашеев и Олег Михайлов