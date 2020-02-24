Трамп в Индии. Речь на стадионе и сложные переговоры о торговле

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Президент США Дональд Трамп начал в понедельник свой первый визит в Индию с посещения Ахмедабада - крупнейшего города штата Гуджарат на западе страны. Там он выступил перед публикой на стадионе "Мотера" - крупнейшем в мире крикетном стадионе.

Выступление президента на стадионе слушало более 100 тыс. человек, среди которых был и премьер-министр Индии Нарендра Моди, уроженец Гуджарата, которого иногда называют "индийским Трампом".

Цель визита Трампа заявлена как углубление связей между двумя крупнейшими демократиями мира. Выступление Трампа на "Мотере" в Индии уже сравнили с выступлением Моди в Хьюстоне 22 сентября 2019 года, организованном индийской диаспорой.

Приветствия начались еще в дороге: на всем пути следования Трампа к "Моторе" (22 км) были установлены билборды с изображением двух лидеров и лозунгами вроде "Две сильные личности, один исторический момент". Президента США встречали выстроившиеся вдоль дороги жители Гуджарата и даже артисты, представлявшие культуру и искусство разных штатов Индии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жители Гуджарата приветствуют Дональда Трампа

На стадионе президент США появился под музыку британского музыканта Элтона Джона. Свое обращение к индийской нации Дональд Трамп начал с "намасте" - традиционного индийского приветствия. Это вызвало горячее одобрение публики.

Затем президент назвал важнейшие моменты истории Индии, с древнейших времен до эпохи крикета и Болливуда, и заверил: "Индия всегда будет занимать особое место в наших сердцах".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент США вышел к индийцам под музыку Элтона Джона

Трамп тепло отозвался об индийском премьере Моди: "Все его любят, но я вам скажу, он человек непростой. Вы не только гордость Гуджарата, вы - живое доказательство того, что с помощью упорного труда индийцы смогут достичь всего, к чему стремятся".

При этом Трамп, как это часто с ним случается, ошибся в произношении некоторых названий. В этот раз трудности вызвали название города Ахмедабад, в котором он выступал, и имя индийского философа Свами Вивекананды. А Веды - древние индийские священные тексты - он назвал "Вестами".

Image caption Стадион "Мотера"

Президент США посетил Сабармати Ашрам - резиденцию Махатмы Ганди, в которой тот прожил 13 лет.

Там Дональд Трамп и его супруга Мелания попробовали поработать на знаменитом прядильном колесе Ганди, ставшим одним из символов борьбы Индии за независимость страны и против засилья иностранных товаров.

Более подробно вопросы товарооборота и торговли лидеры двух стран обсудили на переговорах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Знаменитая прялка Ганди - один из символов борьбы за независимость Индии

Чего Америка хочет от Индии

Индия - девятый по величине торговый партнер США. В 2018 году объем торговли между странами составил 142,6 млрд долларов. Однако между странами, несмотря на взаимопонимание в политических вопросах, нет полного согласия в вопросах торговли. Дональд Трамп ранее называл индийские пошлины на импорт неприемлемыми, а Индию - королем налогов.

В 2019 году США лишили Индию торговых привилегий, благодаря которым многие товары ввозились в США беспошлинно. Этот шаг вызвал ответные меры: Индия тоже ввела жесткие пошлины на некоторые категории американских товаров.

В прошлом году США опубликовали доклад, согласно которому индийские пошлины для других членов ВТО были самыми высокими среди крупных экономик.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп и Моди. Индийцы с энтузиазмом встречают американского лидера

Особенно американцев не устраивает регулирование цен на медицинское оборудование и новые правила хранения цифровых данных, введенные Индией. Ожидается, что в ходе визита Дональда Трампа некоторые из этих вопросов будут решены.

В ходе этого визита лидеры стран подпишут несколько соглашений о правах интеллектуальной собственности, торговли и безопасности. Индия подпишет договор о покупке 30 американских военных вертолетов MH-60R Seahawk и AH-64E Apache общей стоимостью 2,6 млрд долларов.

Но по многим ключевым вопросам, таким как возвращение торговых привилегий, переговоры еще не завершены, и за несколько дней до визита Трамп объявил, что "важные вещи будут оставлены на потом".

Также ожидается, что в ходе этого визита американская энергетическая компания Westinghouse подпишет новый договор с Индийской корпорацией ядерной энергетики на строительство шести ядерных реакторов, сообщает Reuters. О покупке реакторов США и Индия договаривались с 2008 года.