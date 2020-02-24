Канарские острова накрыла песчаная буря из Сахары

  • 24 февраля 2020
Самолеты в аэропорту Тенерифе Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Сильные ветры унесли облако песка из пустыни Сахара на Канарские острова

Мощная песчаная буря из Сахары обрушилась на Канарские острова, нарушив планы туристов.

В воскресенье авиарейсы на Канарах были отменены, отложены или перенаправлены в другие аэропорты из-за плохой видимости. Вечером рейсы возобновили во всех аэропортах, кроме Южного на Тенерифе.

Сейчас, согласно табло аэропортов, большинство рейсов аэропорта Гран-Канарии и Южного аэропорта Тенерифе задерживаются, аэропорта Фуэртевентура - задержаны практически все авиарейсы на прилет, но вылетает большая часть рейсов вовремя.

Спутниковое изображение бури Правообладатель иллюстрации NASA
Image caption Спутниковое изображение показывает песчаную бурю, направляющуюся на Канарские острова с востока

В субботу местные власти выпустили сообщение, в котором жителям рекомендовано оставаться дома, закрывать окна и избегать поездок.

Национальная погодная служба Испании заявила, что ветер до 120 км/ч может продолжиться и в понедельник. Эти сильные ветры ворвались на Канары плотным облаком песка из пустыни Сахары, находящейся в 500 километрах к востоку от островов.

Песчаная буря настолько велика, что видна из космоса, и спутниковые снимки показывают, как она поглощает острова у побережья северо-западной Африки.

В Тасарте, Гран-Канария из-за ветров затруднены паромные перевозки и борьба с лесными пожарами.

Все рейсы в аэропортах островов были отменены в воскресенье Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Все рейсы в аэропортах островов были отменены в воскресенье

В воскресенье песчаная буря заставила отложить или отменить 822 рейса на Канары или из них, сообщил испанский оператор аэропортов Aena.

Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос поблагодарил в "Твиттере" соседние страны за солидарность.

Пассажиры на несколько часов застряли в аэропортах Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Пассажиры на несколько часов застряли в аэропортах

Канарские острова - Тенерифе, Фуэртевентура, Гран-Канария, Лансароте и Пальма - пользуются популярностью у европейских туристов.

Температура на островах круглый год держится в среднем на уровне 20 градусов по Цельсию.

Песчаная буря на Фуэртэвентура Правообладатель иллюстрации EPA

Что происходит с лесными пожарами?

Пожарные пытаются сдержать распространение пожаров на Гран-Канарии и Тенерифе, где в последние дни температура поднялась выше 30 градусов.

На юго-западе Гран-Канарии, недалеко от деревни Тасарте, пламя выжгло около 300 гектаров земли, что привело к эвакуации 500 человек.

Пожарные Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption На Канарских островах поднялась температура, создав идеальные условия для возникновения пожаров

В субботу сильный ветер не позволил сбрасывающим воду самолетам тушить пожары возле Тасарте.

На соседнем острове Тенерифе около 1000 местных жителей и туристов было эвакуировано в качестве меры предосторожности.

Педро Марин, глава местного правительства Тенерифе, назвал масштаб пожаров экстраординарным.

***

Похожие темы

Новости по теме