Создателя проекта по деанонимизации силовиков Литреева арестовали по делу о наркотиках

Правообладатель иллюстрации Alexander Litreev/Facebook Image caption Литреев известен своим активизмом и проектами в сфере IT

IT-специалист и оппозиционный активист Александр Литреев арестован судом Екатеринбурга до 22 апреля по подозрению в покупке таблеток экстази. Его задержали 23 февраля, по словам адвоката, - с применением силы, повалив на землю и нанеся телесные повреждения.

В Екатеринбург основатель компании по кибербезопасности Vee Security прилетел всего на день, чтобы встретиться с девушкой, с которой познакомился в "Инстаграме".

"Он приехал на каршеринговой машине. Был с подругой. Их окружили ДПС-ники, попросили показать телефон, но Литреев отказался. Тогда его повалили на землю, порвали куртку, нанесли телесные повреждения. Телефон он все-таки разблокировал", - рассказывал "МБХ медиа" адвокат Литреева Алексей Бушмаков.

Таблетки MDMA весом 0,49 и 0,38 грамма нашли в носке на правой ноге задержанного. Литрееву вменяют часть 1 статьи 228 УК (покупка наркотиков в значительном размере без цели сбыта).

Суд уже в понедельник 24 февраля отправил его в СИЗО, как и просило следствие, так как у задержанного есть вид на жительство в Эстонии. Сам Литреев полностью признал вину и сказал, что раскаивается. Его спутница проходит по делу как свидетель.

Как сообщает телеканал RTVI, подругу Литреева зовут Алена и они давно знакомы. В беседе с телеканалом она заявила, что при допросе на нее давили, говоря: "Либо ты все рассказываешь, либо молчишь и попадаешь тоже под статью за сокрытие информации". Девушка, по ее словам, "просто рассказала [силовикам] все, как было. Александр - тоже". "Меня пожалели и отпустили", - добавила она.

Деятельность Литреева

"Мы связываем его задержание с общественной и политической активностью, в частности - с проектом "Русский Слон", где он деанонимизировал силовиков нарушающих закон", - заявил телеграм-каналу "Беспощадный пиарщик" член Санкт-Петербургского регионального совета Общественного движения "Чайный клуб" Артем Владимиров.

Речь идет об основанном Литреевым летом 2019 года во время протестов в Москве сайте, на котором хранится информация о превышениях полномочий представителями власти. Деанонимизируются те из них, кто совершал насилие над гражданами.

В разговоре с "Медузой" адвокат Алексей Бушмаков также подчеркнул, что во время допроса полиция знала об общественной деятельности Литреева.

Сам Литреев - бывший активист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Он также ведет телеграм-канал "Сайберсекьюрити и Ко" о кибербезопасности. Компания Литреева "Vee Security Россия" предлагала прокси для обхода блокировок "Телеграма".

В 2017 году Литреев запустил приложение "Красная кнопка", которое оповещало правозащитников о незаконном задержании оппозиционеров на митингах. Там также настроено оповещение родственников и друзей задержанного и определение отдела полиции, в который повезли задержанного.

В июне 2017 года активисты ФБК, в числе которых был Литреев, подали жалобу в Следственный комитет на чиновников Минкомсвязи и Роскомнадзора. Они обвинили их в сокрытии информации о "дыре" в реестре блокировок.

При этом Литреева и другого активиста Владислава Здольникова Роскомнадзор сам подозревает в использовании "дыры" реестра, писали "Ведомости".

По версии Роскомнадзора, рассказывали собеседники издания, Литреев приобрел более десятка заблокированных, но уже не действующих ресурсов, не исключенных из черного списка Роскомнадзора, к которым, по мнению чиновников, "прикручивались" IP-адреса других, добросовестных сайтов.

Литреев тогда признал, что действительно приобретал заблокированные сайты, но лишь для того, чтобы проанализировать уязвимость его собственных ресурсов.

В 2019 году Литреев эмигрировал в Эстонию и имеет там временный вид на жительство.