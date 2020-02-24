Правообладатель иллюстрации Martin Rose Image caption Запрет на игру головой для юных футболистов вводится только для тренировок, матчей это не коснется

Футбольные ассоциации Англии, Шотландии и Северной Ирландии приняли новые правила, по которым детей до 11 лет больше не будут учить игре головой.

Введены также новые ограничения для юных футболистов всех возрастных групп до 18 лет.

Не так давно ученые из университета Глазго установили, что вероятность смерти от заболеваний мозга у бывших футболистов в три с половиной раза превышает среднестатистические показатели.

"Новые правила стали развитием ранее существовавших, и они помогут тренерам и преподавателям существенно сократить вред от ненужных ударов головой во время тренировок", - говорит глава Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем.

По его словам, исследования показали, что в ходе официальных матчей дети довольно редко играют головой, поэтому распространять запрет на матчи необходимости нет.

Исследование ученых университета Глазго проводилось по заказу Футбольной ассоциации Англии и Ассоциации профессиональных футболистов, его возглавил невропатолог Уилли Стюарт.

Новые правила игры головой

Правила касаются всех возрастных групп - от самых маленьких и до 18 лет

Запрещается игра головой во время тренировок в начальной школе (с 4 до 11 лет)

Постепенное ослабление запрета в возрасте от 12 до 16 лет

Ограничения на размеры футбольных мячей для каждой возрастной группы

Правила игры головой в ходе матчей не меняются, учитывая небольшое число таких ударов у детей

В его докладе отмечаются различные риски: пятикратное повышение шансов на болезнь Альцгеймера, четырехкратный рост вероятности болезни моторных нейронов, а также двукратное увеличение шансов на болезнь Паркинсона у бывших профессиональных футболистов.

По словам главы Футбольной ассоциации Шотландии Иана Максвелла, изменения в правилах продиктованы заботой о здоровье юных футболистов.

Правообладатель иллюстрации Gideon Mendel Image caption Регулярные удары мячом по голове - ощутимый фактор риска, говорят исследователи

"Наш комитет рассмотрел и одобрил новые рекомендации, - сообщил глава Футбольной ассоциации Северной Ирландии Патрик Нельсон. - Мы пришли к выводу, что это шаг в правильном направлении, и они пойдут на пользу и самому футболу, и юным футболистам".

Однако у этой инициативы есть и критики. "Удары головой - это крайне необходимый навык для любого футболиста. Как, по их мнению, футболисты его освоят, если им запретят практиковать эти удары?" - написал в "Твиттере" бывший полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Джейми О`Хара.

Доктор Уилли Стюарт, который руководил исследованием в Глазго, приветствовал введение новых правил.

"Для понимания факторов, которые определяют повышение риска нейродегенеративных заболеваний у футболистов, требуются гораздо больше исследований. А пока разумным будет принять меры, которые сократят воздействие того единственного фактора риска, который уже установлен", - сказал невропатолог.

По мнению доктора Стюарта, необходимо распространить действие новых правил по игре головой и на другие виды спорта, а не только на детский футбол.

Подобные правила, которые включают и ограничения во время матчей, действуют в США с 2015 года. Они были приняты после того, как ряд тренеров и родителей юных футболистов подали судебные иски против Футбольной ассоциации США.