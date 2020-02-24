На тренировках юных футболистов в Британии запретят играть головой
Футбольные ассоциации Англии, Шотландии и Северной Ирландии приняли новые правила, по которым детей до 11 лет больше не будут учить игре головой.
Введены также новые ограничения для юных футболистов всех возрастных групп до 18 лет.
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Не так давно ученые из университета Глазго установили, что вероятность смерти от заболеваний мозга у бывших футболистов в три с половиной раза превышает среднестатистические показатели.
"Новые правила стали развитием ранее существовавших, и они помогут тренерам и преподавателям существенно сократить вред от ненужных ударов головой во время тренировок", - говорит глава Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем.
По его словам, исследования показали, что в ходе официальных матчей дети довольно редко играют головой, поэтому распространять запрет на матчи необходимости нет.
Исследование ученых университета Глазго проводилось по заказу Футбольной ассоциации Англии и Ассоциации профессиональных футболистов, его возглавил невропатолог Уилли Стюарт.
Новые правила игры головой
- Правила касаются всех возрастных групп - от самых маленьких и до 18 лет
- Запрещается игра головой во время тренировок в начальной школе (с 4 до 11 лет)
- Постепенное ослабление запрета в возрасте от 12 до 16 лет
- Ограничения на размеры футбольных мячей для каждой возрастной группы
- Правила игры головой в ходе матчей не меняются, учитывая небольшое число таких ударов у детей
В его докладе отмечаются различные риски: пятикратное повышение шансов на болезнь Альцгеймера, четырехкратный рост вероятности болезни моторных нейронов, а также двукратное увеличение шансов на болезнь Паркинсона у бывших профессиональных футболистов.
По словам главы Футбольной ассоциации Шотландии Иана Максвелла, изменения в правилах продиктованы заботой о здоровье юных футболистов.
"Наш комитет рассмотрел и одобрил новые рекомендации, - сообщил глава Футбольной ассоциации Северной Ирландии Патрик Нельсон. - Мы пришли к выводу, что это шаг в правильном направлении, и они пойдут на пользу и самому футболу, и юным футболистам".
Однако у этой инициативы есть и критики. "Удары головой - это крайне необходимый навык для любого футболиста. Как, по их мнению, футболисты его освоят, если им запретят практиковать эти удары?" - написал в "Твиттере" бывший полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Джейми О`Хара.
Доктор Уилли Стюарт, который руководил исследованием в Глазго, приветствовал введение новых правил.
"Для понимания факторов, которые определяют повышение риска нейродегенеративных заболеваний у футболистов, требуются гораздо больше исследований. А пока разумным будет принять меры, которые сократят воздействие того единственного фактора риска, который уже установлен", - сказал невропатолог.
По мнению доктора Стюарта, необходимо распространить действие новых правил по игре головой и на другие виды спорта, а не только на детский футбол.
Подобные правила, которые включают и ограничения во время матчей, действуют в США с 2015 года. Они были приняты после того, как ряд тренеров и родителей юных футболистов подали судебные иски против Футбольной ассоциации США.