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Среди двух- и трехэтажных домиков района Вулидж на юго-востоке Лондона за высоким забором стоит мужская тюрьма строгого режима Белмарш. В ней, рядом с осужденными и подозреваемыми в тяжких преступлениях, долгие месяцы провел в одиночной камере основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, которого минюст США обвиняет в шпионаже.

В 2010 году Ассанж опубликовал на своем сайте секретные данные американские разведки - дипломатические и военные документы США. Сегодня Ассанжа обвиняют по 18 статьям: в WikiLeaks посчитали, что по сумме обвинений он может получить до 175 лет тюрьмы.

В понедельник в нескольких десятках метров от тюрьмы Белмарш, в Вулиджском королевском суде, начались слушания, которые и решат, экстрадировать ли Ассанжа в США.

На первой неделе слушаний обвинение и защита выступят со своей аргументацией, затем суд сделает перерыв до мая - тогда стороны смогут предъявить свои доказательства. Когда именно будет решена судьба создателя WikiLeaks, непонятно, но британские журналисты предполагают, что решение будет объявлено через несколько месяцев.

Сторонники Ассанжа - больше сотни человек - начали собираться у здания суда задолго до начала заседания. В понедельник полиция организовала узкий проход на территорию суда, куда разрешили зайти паре десятков активистов из группы поддержки, журналистам и адвокатам.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сторонники Ассанжа с раннего утра протестовали у здания суда

Остальные сторонники остались за воротами, развернув у забора настоящий лагерь с небольшими односпальными палатками на газоне. В припаркованном рядом белом фургончике с надписью Go Indie явно хранились плакаты: две девушки вынесли несколько штук и раздали толпящимся активистам.

Поначалу поддержка была не слишком массовой: тут и там люди скандировали: "Свободу Ассанжу", из переносных динамиков раздавалась музыка, периодически кто-то пел.

Внимание журналистов быстро привлек мужчина с волосами по плечи, бородой, в длинном одеянии и сандалиях. В руках он нес огромный крест, выкрашенный ярко-желтой краской, на котором было написано: «Правда победит!».

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На судебные слушания приехал отец основателя WikiLeaks Джон Шиптон

Вскоре голоса сторонников начали звучать в унисон, они пели: "Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, свободу Джулиану Ассанжу!"

- Что думаете про происходящее? - поинтересовался корреспондент Би-би-си у проходящего неподалеку местного жителя.

- А что там? - удивленно отвечает пожилой мужчина. - Хиппи-вечеринка?

Еще одна местная жительница знала, что происходит. Она не возражала против толпы поющих людей неподалеку от своего дома и даже призналась, что поддерживает Ассанжа, но сама принимать участие в протесте не хочет.

Тем временем за забором, во внутреннем дворике суда, двери по-прежнему были закрыты. Полиция выставила железные ограждения, которыми сформировала две очереди: в одной - короткой - стояли адвокаты и отец Ассанжа Джон Шиптон. Он сказал журналистам: "Не сомневаюсь, что он умрет в тюрьме, если его экстрадируют в США".

Шиптон при этом считает, что надежда для его сына все-таки есть: он разглядел ее в ответе Букингемского дворца на просьбу одного из активистов освободить Ассанжа из тюрьмы Белмарш.

В ответе, полученном активистом, говорится, что "королева никогда не вмешивается в политику". Если это политическое дело, рассуждает Шиптон, то у Ассанжа есть шанс.

Время приближалось к 10 утра - именно во столько должен был начаться суд, - когда активистам сообщили, что они не смогут попасть в зал заседаний: мест нет. Судебные приставы запустили несколько десятков журналистов, большинство из которых отправили в отдельную пристройку с телевизорами - практика, распространенная и в российских судах.

Правообладатель иллюстрации Rex Features Image caption Сторонники Ассанжа разбили палаточный лагерь у здания суда

Правда, в королевском суде наблюдались серьезные проблемы со звуком: первые 15 минут журналисты не могли разобрать ни слова. "У них всего-то был год, чтобы подготовиться", - шутили корреспонденты.

Ассанж появился в суде в сером костюме. В это время активисты, получающие информацию из твитов находящихся внутри суда журналистов, обсуждали статью, которой они активно делились в "Твиттере" все прошедшие выходные.

Суть этой статьи сводилась к следующему: "Если мы допустим экстрадицию Джулиана Ассанжа, мы поставим под угрозу всю свободу прессы".

Именно этот аргумент сразу попытался опровергнуть в суде Джеймс Люьис, представлявший правительство США. С самого начала он заявил, что Ассанж не является журналистом, что Ассанж нарушил основные правила работы журналиста, и поэтому о защите прессы речь не идет.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В ходе демонстрации одна из активисток разлила на асфальте красную краску, после чего была арестована полицией

"Каждый, предпринимающий попытку взлома компьютера, виновен в неправомерном его использовании. Журналистская деятельность - не оправдание для совершения преступления", - заявил представитель американской стороны.

Люис утверждал, что Ассанж, представляя заранее, какими будут последствия, сознательно подверг жизни людей серьезному риску.

"Джулиан Ассанж - не журналист, поскольку он обнародовал имена источников информации. Но это не судебное разбирательство. И в задачи этого суда не входит решать, журналист ли Ассанж, - тут же добавил Льюис. - Это предварительное слушание по экстрадиции. Настоящее слушание [по определению его виновности или невиновности] пройдет в США [в случае экстрадиции]".

Льюис подчеркнул, что обвинения против Ассанжа касаются не только предполагаемой кражи секретной информации через компьютерный взлом, но и публикации неотредактированных документов, в которых содержались имена информаторов и источников. А это, настаивал Льюис, совершенно не соответствует принципам работы журналиста.

После того как документы появились на сайте WikiLeaks, правительство США приложило огромные усилия, чтобы найти тех людей, чьи имена в них содержались, и обеспечить их безопасность. Некоторым пришлось переехать в другие страны, а некоторые просто пропали, заявили представители правительства США в суде.

Когда суд возобновился после короткого перерыва, журналисты, находившиеся в зале для прессы, не могли разобрать ни слова из того, что говорилось в зале заседаний. Сотрудники суда регулярно обещали наладить аудиосвязь, но она не улучшалась. Наконец корреспонденты отправили своего представителя к судье, чтобы заявить, что никто не может следить за ходом этого суда в таких условиях.

Через некоторое время связь улучшилась.

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За это время представитель американского правительства успел заметить, что Ассанж не обвиняется в разглашении неудобных для США фактов, которые правительство предпочло бы не разглашать. Все дело в том, продолжал Джеймс Льюис, что Ассанж опубликовал секретные документы, в которым содержались имена невинных людей, которые рисковали своей безопасностью и свободой, чтобы помочь США и их союзникам.

Речь зашла и о Челси Мэннинг - бывшем аналитике военной разведки США. Ассанж, по версии следствия, руководил действиями Мэннинг, чтобы получить более 725 тысяч секретных документов, которые позднее были опубликованы на сайте WikiLeaks. По словам Льюиса, хотя Ассанж и не является гражданином США, его можно привлечь к ответственности за "пособничество и подстрекательство" гражданина США, то есть Челси Мэннинг.

Защита Ассанжа в очередной раз настаивает, что экстрадиция невозможна, поскольку журналистская деятельность охраняется статьей 10 Европейской конвенции о защите прав и свобод человека.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption По Парламентской площади в центре Лондона в понедельник ездил кругами грузовик с плакатом, призывающим не выдавать Ассанжа

Задача, которая стоит перед представителем американского правительства, - доказать, что то, что вменяется в вину Ассанжу, - преступление по законам не только США, но также и Британии. Британия не вправе экстрадировать человека, который не совершил никакого преступления по законам этой страны.

Поэтому Джеймс Льюис часто ссылается на британские положения, в частности, на закон о государственной тайне, который был принят в 1989 году после громкого дела Клайва Понтинга - госслужащего, который обнародовал секретные документы.

Этот закон по сути запрещает объяснять действия подсудимых тем, что опубликованные ими документы имели "общественный интерес" в том случае, если дело касается интересов безопасности или разведки.