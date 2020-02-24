Машина врезалась в толпу на карнавале в Германии. 10 человек пострадали

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Мерседес" серебристого цвета врезался в толпу людей в городе Фолькмарзен, Гессен, Германия

Немецкая полиция сообщает, что во время карнавала в городе Фолькмарзен в земле Гессен в Германии автомобиль врезался в толпу, пострадали по меньшей мере десять человек.

Инцидент произошел во время празднования "Розенмонтага" - "розового понедельника", которым в Германии обычно закрывают карнавальный сезон.

Как передает агентство Рейтер, водитель автомобиля арестован. Немецкие СМИ сообщают, что около 14:30 по местному времени в толпу врезался "Мерседес" серебристого цвета. В числе пострадавших есть дети. На месте происшествия сейчас работает большое количество спасателей.

Представитель полиции сообщил, что водитель задержан. Был ли инцидент случайным, или водитель намеренно направил машину в людей, не уточняется.

Сообщение дополняется.