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В Южной Каролине пройдут дебаты кандидатов в президенты США, в которых примут участие семь претендентов от Демократической партии.

К участию в дебатах допущены бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Эми Клобушар, а также бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттеджадж.

В минувшие выходные Берни Сандерс одержал убедительную победу на кокусах в штате Невада, подтвердив свой статус лидера избирательной гонки среди демократов.

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В Ереване пройдет первое заседание по делу о растрате против бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Сам он свою вину не признает.

По версии следствия, в рамках программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам были допущены злоупотребления. По данным следствия, экс-президент действовал в корыстных целях.

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Суд присяжных в Нью-Йорке решил, что бывший голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн виновен в сексуальном насилии.

Его признали виновным по двум эпизодам: изнасилование третьей степени и сексуальное преступление первой степени.

Вайнштейна заключили под стражу, приговор ему объявят 11 марта. В случае признания вины ему грозит 25 лет заключения.

Во время карнавала в городе Фолькмарзен в земле Гессен в Германии автомобиль врезался в толпу, в результате пострадали около 30 человек, в том числе дети.

Водитель автомобиля - 29-летний гражданин Германии, житель Фолькмарзена - арестован по подозрению в попытке убийства.

Это история о любви, власти и потери, но Марина Литвиненко надеется, что новая опера, сюжет которой посвящен убийству ее мужа, поспособствует чему-то гораздо более для нее важному - торжеству правосудия, пишет Guardian.

Александр Литвиненко погиб в Британии в результате отравления радиоактивным веществом полоний-2010. Идея для либретто посвященной этому оперы была взята из книги Марины Литвиненко "Смерть диссидента".

"Все, что для меня имеет важность, это тожество справедливости", - сказала она.

"У меня очень персональный мотив. То, чем я занимаюсь, не имеет политической подоплеки. Это вопрос любви, любовной истории, истории о моем муже", - сказала Марина Литвиненко.

"У меня очень личностный мотив. То, чем я занимаюсь, никогда не было мотивировано политикой. Это история любви, история о моем муже", - цитирует ее издание.

Times добавляет, что на премьере оперы Марина Литвиненко заявила, что ее сын рассматривает возможность работы в сфере юриспруденции, и он также надеется в будущем привлечь к ответственности виновных в гибели своего отца.

"Он [Анатолий] начинает работать в юридической фирме, и, возможно, однажды он станет адвокатом", - сказала она.

Китай криминализировал продажу и употребление в пищу диких животных, надеясь тем самым остановить распространение коронавируса, пишет Daily Mail.

Предполагается, что вирус начал распространяться в Ухане на рынке, где продавались дикие животные. Пекин заявил, что запрет на торговлю животными призван защитить здоровье населения и обеспечить экологическую безопасность. Он запрещает торговлю дикими животными и употребление их в пищу.

Хотя шансы того, что животное заразит человека вирусом крайне малы, рынки, где торгуют дикими животными, повышают вероятность передачи. Клетки обычно ставятся одна на другую, а работники редко мою руки или меняют ножи.

Пенсионерка из Ростовской области, пытавшаяся вернуть из Сирии внучку с мужем и детьми, получила 8 лет за финансирование терроризма. Она отправила 300 тысяч рублей своей внучке, которая вместе с мужем уехала в Сирию. По словам Веры Андреевой, деньги она переводила, чтобы ее внучка с мужем и детьми могла вернуться домой.

Сегодня обе женщины - и внучка, и бабушка - находятся в заключении: одна - в российском СИЗО рассчитывает на изменение приговора, вторая - в сирийском лагере, и по-прежнему мечтает вернуться на родину.

Media playback is unsupported on your device Неделя Моды и коронавирус в Италии: рассказ модели из Милана

Дайджест подготовили Геннадий Алашеев и Олег Михайлов