"Великий день". Как в Голливуде реагируют на вердикт по делу Вайнштейна

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В Голливуде приветствовали обвинительное решение суда присяжных по делу продюсера Харви Вайнштейна. Актриса Роуз Макгоуэн в интервью Би-би-си назвала день вынесения этого решения великим.

"Маленькая девочка, которой я была, когда мне делали больно, в восторге ... Это великий день", - сказала она. Актриса была одной из первых, кто рассказал о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна.

По словам других знаменитостей, вердикт принес жертвам насилия надежду на то, что их голоса будут услышаны.

В совместном письме актрисы Эшли Джадд, Люсия Эванс, Розанна Аркетт и 19 других обвинителей Вайнштейна назвали "разочаровывающим то, что сегодняшний результат не обеспечивает истинного, полного правосудия, которого заслуживает так много женщин", но выразили благодарность всем женщинам, которые выступили против Вайнштейна.

Между тем адвокат бывшего кинопродюсера Донна Ротунно сказала, что "бой еще не окончен".

"Харви невероятно силен. Он знает, что мы будем продолжать бороться за него, и он знает, что это еще не конец", - сказала она.

67-летний бывший кинопродюсер, который когда-то был одним из самых могущественных людей в Голливуде, накануне был признан виновным по двум эпизодам: изнасилование третьей степени и сексуальное преступление первой степени.

В то же время его оправдали по самым серьезным обвинениям: в изнасиловании первой степени и сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах.

Вайнштейну грозит до 25 лет тюрьмы по обвинительным приговорам в отношении двух женщин. Его адвокаты говорят, что он подаст апелляцию.

"Я невиновен. Как это может случиться в Америке?" - процитировал слова своего клиента адвокат Вайнштейна Артур Айдала.

Вайнштейну также предъявлено обвинение в Лос-Анджелесе - в нападении на двух женщин в 2013 году.

В целом по меньшей мере 80 женщин обвиняли его в сексуальных домогательствах, продолжавшихся по сути на протяжении десятилетий. Среди них актрисы Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и Сальма Хайек.

Однако далеко не все эти обвинения привели к уголовному делу, поскольку случаи насилия произошли давно и на данный момент по некоторым из них вышел срок давности.

Славу Вайнштейну принесла работа в качестве продюсера над фильмами "Криминальное чтиво", "Английский пациент", "Влюбленный Шекспир" и многими другими.

После вердикта суда присяжных Вайнштейна доставили в нью-йоркскую больницу из-за болей в груди. Оттуда его должны перевести в тюрьму на острове Райкер, где он будет вынесения приговора, который объявят 11 марта. Вайнштейну грозит до 25 лет заключения.

Что случилось в суде Нью-Йорка?

Суд присяжных в составе семи мужчин и пяти женщин вынес свое решение о виновности Вайнштейна утром в понедельник, 24 февраля после пяти дней дебатов.

Вайнштейн, отрицавший все обвинения, был признан виновным в сексуальном насилии по отношению к своей бывшей ассистентке Мими Хейли в 2006 году и изнасиловании актрисы Джессики Манн в 2013 году.

После оглашения вердикта Вайнштейн не проявил каких-либо эмоций и спокойно говорил со своим адвокатом Донной Ротунно. Однако судья распорядился немедленно отправить его в тюрьму. Вайнштейна окружили судебные приставы, которые надели на него наручники и вывели из зала суда.

Как развивалось дело?