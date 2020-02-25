Коронавирус ударил по фондовым рынкам: рубль падает, российские акции дешевеют

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Мировые фондовые рынки в понедельник закрылись падением из-за новостей о распространении коронавируса за пределы Китая. Российский фондовый рынок также отреагировал снижением курса рубля и падением акций крупных компаний.

В районе 13:00 по Москве курс доллара вырос на 1,3 рубля до 65,4 рубля за доллар, а курс евро - на 1,4 рубля до 70,9. Доллар находится на максимальных значениях с октября 2019 года, а евро - с декабря 2019 года.

Акции ряда российских компаний также значительно подешевели. Во вторник с утра больше всего потеряли в цене бумаги "Яндекса", "Аэрофлота" и "Лукойла". К 13:20 индекс РТС упал на 3,5%, а индекс Мосбиржи - на 1,7%.

Падение российского рынка последовало за падением мировых финансовых рынков и цен на нефть. Экономисты в своих отчетах пишут, что вирус "ломится в ворота" финансовых рынков, а распродажу активов называют паникой.

Основной причиной распродаж стала информация о том, что, "несмотря на все ограничения, происходит распространение коронавируса за пределы Китая", пишут аналитики Райффазенбанка. Резко увеличилось число инфицированных в Южной Корее и на севере Италии.

"Это вызвало опасения среди участников финансового рынка, что экономические последствия от коронавируса могут быть тяжелыми", - объясняют в банке.

Новости о распространении коронавируса будут определять ситуацию на рынках на этой неделе, пишут экономисты Промсвязьбанка.

Понедельник стал худшим днем для европейских рынков с 2016 года, пишут экономисты банка Уралсиб. На американских рынках понедельник тоже прошел неспокойно: индекс Dow Jones упал на 3,56%, Nasdaq - на 3,71%, а Nikkei - на 3,34%. Как отмечает MarketWatch, для Dow Jones Industrial Average падение стало третьим по величине за всю историю его расчетов.

Цены на нефть в понедельник также пережили максимальное падение за почти семь недель, хотя во вторник вновь начали идти вверх. В понедельник нефть марки Brent торговалась на уровне 56,4 доллара за баррель.

Как отмечает Блумберг, нефтяные цены до падения росли на фоне ожиданий, что эпидемия коронавируса все же не станет активно распространяться за пределы Китая и что значительного замедления мировой экономики удастся избежать. В банке Nordea объясняют, что на рынке испугались дальнейших ограничительных мер, связанных с распространением вируса, например, в Италии. В Райффазенбанке пишут о возможном сокращении потребления нефти в Китае.

Тем не менее большинство экономистов в своих отчетах говорят о возможном восстановлении рынков во вторник.

Потери миллиардеров и кризис глобализации

Ситуация негативно отразилась не только на мировых индексах, но и на состоянии миллиардеров из первой двадцатки рейтинга Forbes, которое, по подсчетам издания, всего за сутки сократилось на 40 млрд долларов.

В частности, богатейший человек планеты - глава Amazon Джефф Безос - потерял 4,8 млрд, гендиректор Facebook Марк Цукерберг - 3,4 млрд, а состояние инвестора Уоррена Баффета сократилось на 2,7 млрд долларов.

Однако проблемами на бирже влияние коронавируса может не ограничиться. По мнению экспертов аналитического центра Capital Economics, эпидемия может осложнить и без того напряженные отношения между Китаем и США и усилить процесс деглобализации.

Кроме того, эксперты центра полагают, что сложившийся кризис может нарушить работу глобальной сети поставок, так как многие компании готовятся к резкому сокращению объема запчастей китайского производства из-за закрытия фабрик в Китае.

$2,5 млрд на борьбу с вирусом

В минувшие выходные вспышка коронавируса была зафиксирована в северных регионах Италии: в Ломбардии и соседней области Венето. По последним данным, от пневмонии, вызванной вирусом, в этой стране скончались пять человек, а общее число заразившихся превысило 150.

В воскресенье власти страны объявили о введении чрезвычайных мер по предотвращению распространения коронавируса: в частности, некоторые города были закрыты на карантин, во многих населенных пунктах отменены массовые мероприятия.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption 11 городков в двух северных провинциях Италии закрыты на карантин

Власти Венеции решили досрочно завершить ежегодный карнавал, в Милане закрылся оперный театр "Ла Скала", а модельер Джорджо Армани провел показ последней коллекции в рамках миланской Недели моды в пустом зале.

Еще одна крупная вспышка эпидемии произошла в Южной Корее, где по состоянию на понедельник было подтверждено 833 случая заболевания и зарегистрировано восемь летальных исходов.

Проблемой возможного распространения коронавируса озабочены и власти США. В понедельник стало известно, что администрация президента Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление 2,5 млрд долларов для борьбы со вспышкой новой болезни.

Предполагается, что эти средства пойдут на разработку вакцины, оказание медицинской помощи и средства индивидуальной защиты.