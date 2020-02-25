Сотни постояльцев попали в карантин в отеле на Тенерифе. Среди них есть россияне

Правообладатель иллюстрации Facebook/Alison Frawley Image caption По некоторым данным, службы безопасности не выпускают постояльцев из гостиницы

Сотни постояльцев гостиницы на Тенерифе, среди которых по меньшей мере двое россиян, оказались под замком после того, как у одного из гостей, итальянского врача, выявили коронавирус.

Врач приехал на отдых из Ломбардии, где произошла вспышка коронавируса.

В общей сложности число зараженных этим вирусом во всем мире превысило 80 тыс. человек, большинство случаев зарегистрировано в Китае.

В понедельник ВОЗ предупредила о необходимости более тщательной глобальной подготовки к возможной пандемии. И хотя число летальных исходов по имеющимся данным не превышает 1-2%, медики полагают, что настоящий уровень смертности пока не известен.

Между тем вспышка коронавируса продолжает оказывать влияние на мировую экономику: вслед за Лондоном и Нью-Йорком падение курса акций отмечено и на японских биржах.

Что случилось на Тенерифе?

Как пишет испанская газета El Pais со ссылкой на полицейские источники, медицинская служба Тенерифе, крупнейшего из Канарских островов, распорядилась провести обследование всех постояльцев четырехзвездочной гостиницы H10 Costa Adeje Palace, расположенной в юго-западной части острова.

Один их гостей отеля выложил в "Фейсбуке" фотографию записки, которую ему во вторник подсунули под дверь номера. "Мы с большим сожалением вынуждены информировать вас, что по медицинским причинам гостиница закрывается, - говорится в записке. - Вы обязаны оставаться в номерах до дальнейшего распоряжения медицинских властей".

Испанские СМИ сообщают о том, что за соблюдением этого распоряжения следят службы безопасности, которые не позволяют постояльцам покидать гостиницу.

Позже один из гостей сообщил Би-би-си, что постояльцам разрешено передвигаться внутри отеля.

"Мы видим из окна сотрудников служб безопасности и около 50 работников гостиницы, собравшихся перед входом", - рассказал агентству Рейтер другой турист, Кристофер Беттс.

По его словам, постояльцам ничего не сообщают и никаких медицинских проверок пока не проводилось.

Почетный консул РФ на Канарских островах Гонсало Парада рассказал агентсву ТАСС, что в гостинице находятся по меньшей мере двое туристов из России.

"Одна пара связалась с нами, они прибыли 21 февраля, должны были уехать 29 февраля", - заявил Парада, добавив, что не располагает информацией о том, есть ли еще граждане России среди постояльцев отеля.

Между тем, итальянский врач, у которого в понедельник был выявлен коронавирус, помещен в карантин в местную больницу. Там ему делают дополнительные анализы, чтобы убедиться в том, что он действительно инфицирован коронавирусом. Известно, что он находился в гостинице с супругой.

В Италии отмечено самое высокое число зараженных коронавирусом в Европе - 231 человек. В прошлые выходные власти страны объявили о введении ряда чрезвычайных мер в попытке сдержать эпидемию.

В нескольких небольших городах Ломбардии и Венеции введен карантин: в ближайшие две недели около 50 тыс. человек не смогут покидать свои дома без особого разрешения.

Даже несколько важных футбольных матчей будут проведены в ближайшие выходные на пустых стадионах.

Что происходит в других странах?