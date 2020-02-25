Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Во время пресс-конференции Харирчи кашлял и утирал пот с лица. Потом он признался, что у него была высокая температура

Сразу двое высокопоставленных политиков в Иране подтвердили, что заразились коронавирусом, от которого в стране погибло уже 15 человек.

Заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи заявил в видеообращении, что изолирует себя от общества и начинает курс лечения.

В понедельник во время пресс-конференции он постоянно утирал пот со лба, когда доказывал, что власти вовсе не скрывают истинные масштабы вспышки заболевания Covid-19. По официальным данным, число заразившихся достигло 95, хотя полагают, что в реальности цифры гораздо выше.

Как отметил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), резкий рост инфицированных в Иране внушает глубокую обеспокоенность.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул обеспокоенность Вашингтона тем, что Иран может скрывать существенные факты по поводу эпидемии и призвал все страны говорить всю правду о коронавирусе.

В Иране отмечается самая высокая после Китая смертность от коронавируса.

Эта страна считается одним из трех мировых очагов заболевания, и эксперты опасаются, что это может свидетельствовать о начале пандемии. Двумя другими очагами названы Южная Корея и северная Италия, где в последние дни отмечено много новых случаев.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Президент Ирана призвал граждан выполнять распоряжения минздрава

Во вторник о своем заражении коронавирусом заявил другой видный политик, депутат парламента Махмуд Садеги.

"Я не очень-то рассчитываю задержаться в этом мире", - написал в "Твиттере" 57-летний Садеги.

Хотя подавляющее большинство из более чем 80 тыс. зараженных Covid-19 находится в Китае, ситуация в Иране вызывает особые опасения.

Там находятся религиозные святыни, ежегодно привлекающие миллионы паломников. При этом многие страны региона не отличаются развитой системой здравоохранения, что грозит эпидемией на Ближнем Востоке.

Столкновение между религией и наукой

Рана Рахимпур, Персидская служба Би-би-си

Сообщения, которые мы получаем из иранских городов, дают основания предполагать, что на самом деле число зараженных куда больше, чем утверждают иранские власти.

В отличие от Италии иранские чиновники отказывают вводить карантин в районах, где отмечаются вспышки заболевания. Они говорят, что карантин - это устаревший метод, и они в него не верят.

Шиитские святыни в Куме и Мешхеде по-прежнему открыты, несмотря на то, что Кум стал одним из очагов распространения вируса.

Великие аятоллы Кума считают, что святыня, привлекающая паломников отовсюду, и медресе, где учатся богословы из многих стран, - это гордость шиитского мира. И закрыть их было бы слишком серьезным шагом, на который можно решиться только под большим международным давлением.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Святыня в Куме прошла дезинфекцию, однако власти не рискнули закрывать ее для паломников

Таким образом мы наблюдаем конфликт между религиозным фундаментализмом и наукой.

К тому же Иран не обладает достаточными медицинскими ресурсами для сдерживания эпидемии. Там закончились защитные маски, и не хватает наборов для проведения анализов.

Некоторые медицинские работники сами заразились вирусом, так что существуют опасения, что скоро в Иране будет ощущаться нехватка врачей и медсестер для ухода за больными.

Поэтому большинство иранцев крайне обеспокоено.

Что случилось с иранским чиновником?

Во вторник в своем видеообращении Ирадж Харирчи признался, что заразился вирусом Covid-19.

"С прошлого вечера у меня держалась высокая температура, и около полуночи анализы дали положительный результат, - сообщил он. - Я изолировал себя и начал принимать лекарства. Но я определенно одолею этот вирус в ближайшие недели".

Заявление Харирчи о заражении прозвучало на следующий день после пресс-конференции, которую он проводил вместе с представителем иранского правительства Али Рабиэи. Харирчи временами кашлял и сильно потел.

При этом чиновник отверг обвинения одного из членов парламента в том, что власти скрывают истинные масштабы эпидемии.

Ахмад Амирабади-Фарахани утверждал, что вирус Covid-19 появился в Куме еще три недели назад, и что с тех пор только в этом городе от него скончались 50 человек.

Харирчи категорически опроверг эти цифры, заявив, что уйдет в отставку, если будет доказано, что умерло хотя бы вполовину меньше людей.

В свою очередь Амирабади-Фарахани отказался отозвать свои обвинения, подчеркнув, что он направил министру список из 40 умерших и ожидает отставки чиновника.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил во вторник, что отдал распоряжение генеральному прокурору проверить обоснованность утверждений парламентария.

"И распространение фейковых новостей, и сокрытие правды наносят ущерб национальной безопасности и общественному доверию", - предупредил он.

Следует ли ждать эпидемии на Ближнем Востоке?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Эксперты опасаются, что пандемии уже не избежать

Считается, что Иран стал источником распространения инфекции, проникшей в соседние Афганистан, Бахрейн, Ирак, Кувейт и Оман. Все эти страны ввели ограничения на сообщение с Исламской республикой.

Однако есть опасения, что многие паломники-шииты и гастарбайтеры, в последние недели побывавшие в Иране и вернувшиеся в свои страны, уже могли разнести вирус.

Эксперты особенно волнуются по поводу соседних стран со слабой, разрушенной войнами системой здравоохранения, таких как Афганистан, Ирак и Сирия. Они могут быть особенно подвержены инфекции.

ОАЭ, крупный международный транспортный узел, на неделю приостановила все пассажирское и грузовое авиасообщение с Ираном в качестве превентивной меры. В самих Эмиратах зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом.

Минздрав Бахрейна сообщил о росте числа зараженных до 17. По словам медиков, все заболевшие прилетели из Ирана через ОАЭ.