Пласидо Доминго извинился перед женщинами, обвинившими его в домогательствах

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Знаменитый оперный певец Пласидо Доминго извинился перед несколькими женщинами, обвиняющими его в сексуальных домогательствах, за то, что причинил им боль.

В связи с этими обвинениями Симфонический оркестр Филадельфии и Оперный театр Сан-Франциско отменили его выступления на своих сценах. В октябре 2019 года он ушел с поста генерального директора Лос-Анджелесской оперы.

20 женщин обвиняют Пласидо Доминго в преследованиях сексуального характера и неподобающем поведении. Сам оперный певец отрицает все обвинения в свой адрес.

"Я с уважением отношусь к тому, что эти женщины наконец-то почувствовали себя достаточно комфортно, чтобы сделать свои заявления", - говорится в заявлении Доминго, опубликованном в Los Angeles Times.

"Я принимаю на себя всю ответственность за мои действия. Я несколько месяцев обдумывал обвинения, выдвинутые моими коллегами, и я изменился к лучшему", - продолжил он.

"Я теперь осознаю, что некоторые женщины могли бояться говорить правду, опасаясь, что это может негативно отразиться на их карьере. Хотя это никогда не было моим намерением, никто и никогда не должен испытывать подобное".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пласидо Доминго с женой

Пласидо Доминго сделал заявление после того, как профсоюз, представляющий интересы оперных певцов закончил собственное расследование обвинений в адрес оперной звезды.

Расследование пришло к выводу, что Доминго вел себя неподобающе с коллегами женского пола, занимался флиртом, приставал к женщинам как на работе, так и за ее пределами.

Женщины утверждают, что все это происходило начиная с 1980-х годов. Об обвинениях сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс в августе 2019 года. Агентство писало, что певец часто прибегал к сексуальным домогательствам, и иногда подрывал карьеру тех, кто ему отказывал.

79-летний Пласидо Доминго - крупнейшая звезда мировой оперы.

Он женат на своей второй жене, сопрано Марте Орнелас с 1962 года.