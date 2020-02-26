Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Тегеране предпринимаются дополнительные меры безопасности

Китай - Италия - далее везде? Коронавирус завоевывает новые территории

В нескольких европейских странах зафиксированы первые случаи заражения вирусом Covid-19. Судя по всему, все они связаны со вспышкой заболевания в Италии, где число заразившихся уже превысило 300 человек.

Люди, которые недавно вернулись из Италии, заболели в Австрии, Хорватии и Швейцарии.

Правообладатель иллюстрации Facebook/Alison Frawley Image caption По некоторым данным, службы безопасности не выпускают постояльцев из гостиницы

На Тенерифе около тысячи постояльцев гостиницы, среди которых двое россиян, изолированы; у одного из гостей, итальянского врача, выявили коронавирус.

Испания также сообщила, что зафиксирован первый случай заболевания на материковой части страны.

Франция и Германия сообщают о новых случаях заболевания людей, побывавших в Италии.

В Великобритании учеников, вернувшихся в школы после отдыха на севере Италии, отправляют домой.

В Иране официально подтверждено менее сотни случаев заболевания, однако по независимым оценкам их количество может быть намного выше. Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи подтвердил, что вирус обнаружен у него самого.

В Южной Корее коронавирусом заразились почти тысяча человек, 10 из них умерли.

В США Центры по контролю и профилактике заболеваний предупредили, что вирус может вызвать тяжелейшие проблемы в стране.

Правка Конституции

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В среду Владимир Путин в третий раз встречается с рабочей группой по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию России. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что на этой встрече может быть рассмотрена дата проведения всенародного голосования - по словам Путина, основной закон можно менять после его одобрения людьми.

В январе Путин предложил Думе пакет поправок, самая важная из которых - наделение Госсовета конституционным статусом - и в перспективе существенными полномочиями. Как разобрались недавно наши корреспонденты, в президентские поправки после этого внесли несколько значительных изменений, многие из которых расширяют полномочия президента.

Всеправославный вопрос будет решаться в Иордании

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В среду в столице Иордании Аммане открывается совещание представителей православных церквей по украинскому вопросу. Хотя формальным инициатором встречи выступает Иерусалимский патриарх Феофил, идея эта принадлежит РПЦ.

Никаких прорывных решений от встречи не ожидают: в церковном противостоянии Москвы и Константинополя большая часть церквей не готова встать на сторону РПЦ. Но эксперты не исключают, что результатом амманской встречи станет замедление признания Православной церкви Украины другими церквями. Чем важен саммит в Аммане, разбирался наш киевский корреспондент Святослав Хоменко.

Джулиан Ассанж хотел предупредить Белый дом о разоблачениях WikiLeaks

В Лондоне продолжается суд над основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

Его адвокаты утверждают, что их подзащитный не хотел ставить под угрозу жизни информаторов американской разведки и даже пытался звонить в Белый дом, чтобы предупредить Хиллари Клинтон о готовящихся разоблачениях.

Однако представители США настаивают, что Ассанж своими публикациями сознательно создал угрозу для жизни сотен людей, предоставлявших информацию разведслужбам США.

Смерть "нового фараона Египта" и последнего маршала СССР

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25 февраля скончался Дмитрий Язов, последний маршал Советского Союза.

Исполнительный чиновник, он не успел отличиться на полях сражений и вошел в историю прежде всего благодаря участию в неудавшейся попытке спасения СССР летом 1991 года.

Позже, уже после ареста, в "Матросской Тишине", бывший министр сделал запись в дневнике: "Понял, как я был далек от народа".

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В тот же день в Египте умер бывший президент страны Хосни Мубарак.

Этот человек тоже не хватал звезд с небес, но немало сделал для установления мира на Ближнем Востоке. Впрочем, он не отличался толерантностью к политическим противникам и слишком вяло боролся с коррупцией.

В результате арабской весны он лишился власти, был отдан под суд, который его оправдал. Похороны Мубарака пройдут в среду.

Огонь по Берни Сандерсу

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В США перед праймериз в Южной Каролине состоялись очередные телевизионные дебаты претендентов на участие в президентских выборах от Демократической партии. Как и ожидалось, огонь критики был сосредоточен на лидере гонки Берни Сандерсе. Соперники приложили все силы, чтобы сдержать его набирающую обороты кампанию.

В ходе теледебатов, порой сопровождавшихся весьма агрессивной риторикой, Сандерса жестко критиковали за его план создания универсальной системы здравоохранения и позицию в вопросе контроля над оружием.

Медиамагнат Майкл Блумберг, который также претендует на выдвижение в президенты от демократов, заявил даже, что Россия оказывает поддержку Сандерсу, поскольку уверена в том, что он проиграет Трампу на ноябрьских выборах.

"Единая Россия" сменит название и лидера?

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"Медуза" со ссылкой на свои источники, близкие к президенту и правительству, пишет о том, что к выборам в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" объединится с Общероссийским народным фронтом, а ее нынешний руководитель Дмитрий Медведев потеряет свой пост.

По данным издания, ожидается, что "Единая Россия" и ОНФ в ближайшие месяцы проведут объединительный съезд, на котором поменяют устав единороссов, название и структуру управления: в ней будет не один лидер, а три сопредседателя.

Как предполагают авторы публикации, Кремль планирует такой шаг, чтобы избавиться от негатива, связанного с именем "Единая Россия" и понизившего рейтинг партии до 32,7%.

Сколько дадут за "кровь дракона"?

Коллегия присяжных Московского областного суда частично оправдала перуанского целителя Даниэля Диас-Струкова. Теперь ему грозит не пожизненное, а максимум 10 лет за покушение на сбыт наркотиков.

Диас-Струков находится в СИЗО с весны 2017 года. Его задержали в почтовом отделении, когда он пришел забрать посылку из Перу - отвар "кровь дракона", которым собирался лечить своих пациентов. По версии обвинения, он заказал из Перу 10 бутылок со смесью, содержащей психоделический наркотик. Сам Диас-Струков в суде настаивал, что заказывал лечебный отвар, в котором наркотических веществ быть не должно. Позже при обыске в квартире Струкова оперативники обнаружили порошок из южноамериканского кактуса Сан-Педро, содержащий мескалин, а также муку из листьев коки.

Наш корреспондент Амалия Затари рассказывала удивительную историю Даниэля Диас-Струкова и других россиян, которые интересуются перуанской медициной.

Очередь за масками в Южной Корее

Южная Корея стала второй после Китая страной в мире по числу заразившихся коронавирусом.

Спрос на защитные маски там так велик, что за ними выстраиваются гигантские очереди.

Media playback is unsupported on your device Очередь за медицинскими масками в Южной Корее

Дайджест подготовили Леонид Лунеев и Евгений Каневский