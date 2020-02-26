Коронавирус распространяется из Италии на другие страны Европы

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Первые случаи заболевания зафиксированы в нескольких европейских странах, в том числе в Австрии, где из-за вируса закрыта гостиница

В нескольких европейских странах зафиксированы первые случаи заболевания, вызванного новым коронавирусом Covid-19. Судя по всему, все они связаны со вспышкой инфекции в Италии, где количество заразившихся составило уже более 300 человек, 11 заболевших умерли.

Люди, которые недавно вернулись из Италии, заболели в Австрии, Хорватии и Швейцарии.

Еще один случай отмечен в Алжире: заболевание было зафиксировано у гражданина Италии, приехавшего туда 17 февраля. Бразилия также изучает случай заражения, связанный с Италией, - если он подтвердится, это будет первое заболевание в Южной Америке.

Количество заразившихся в Италии растет, но ее соседи решили, что закрывать границы с этой страной будет "непропорциональной мерой". Министры здравоохранения Франции, Германии, Италии и Еврокомиссия во вторник решили не ограничивать передвижение людей.

"Речь идет о вирусе, который не обращает внимания на границы", - сказал итальянский министр охраны здоровья Роберто Сперанца. Его немецкий коллега Йенс Шпан отметил, что соседи Италии относятся к сложившейся ситуации "крайне серьезно", и при этом признал, что положение может ухудшиться.

В Великобритании учеников, вернувшихся в школы после отдыха на севере Италии, отправляют домой, правительство готовит новые рекомендации для тех, кто планирует поездки в эту страну. Однако британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сообщил, что власти не планируют прекращать авиационное сообщение с Италией, куда каждый год ездят около трех миллионов британцев.

"Посмотрите на Италию, там перестали принимать самолеты из Китая, а теперь эта страна пострадала больше всех в Европе", - сказал Хэнкок.

Ранее Россия также временно запретила въезд граждан КНР и закрыла свои границы с Китаем.

Что происходит в Европе

В Австрии коронавирус обнаружен у молодой итальянской пары, которая живет в городе Инсбрук в Тироле. Один из супругов работал в гостинице, которая сейчас закрыта.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Из-за вспышки коронавируса был отменен Венецианский карнавал

Власти Швейцарии сообщили, что проживающий в кантоне Тичино на границе с Италией пожилой мужчина заразился вирусом в Милане, и сейчас он изолирован.

Вирус обнаружен также у мужчины, который недавно вернулся из Италии в Хорватию, это первый подтвержденный случай в Балканских странах.

На Тенерифе, крупнейшем из Канарских островов, около тысячи постояльцев гостиницы, среди которых двое россиян, изолированы; у одного из гостей, итальянского врача, выявили коронавирус.

Испания также сообщила, что зафиксирован первый случай заболевания на материковой части страны: в Барселоне заразилась женщина, которая недавно побывала на севере Италии.

Франция и Германия сообщают о новых случаях заболевания людей, побывавших в Италии.

Ситуация в мире

Италия - один из трех центров распространения эпидемии за пределами Китая.

В Иране официально подтверждено менее сотни случаев заболевания, однако по независимым оценкам их количество может быть намного выше. Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи, который ранее отрицал, что власти скрывают истинные масштабы заболевания, подтвердил, что вирус обнаружен у него самого.

В Южной Корее коронавирусом заразились почти тысяча человек, 10 из них умерли. В этой стране больше всего заболевших за пределами Китая. Там заразились многие сторонники апокалиптической секты "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи" - ее последователи верят, что ее основатель - воплощение Второго пришествия Христа на Землю. Власти проверяют на наличие вируса все 215 тыс. членов этой секты.

В США Центры по контролю и профилактике заболеваний предупредили, что вирус может вызвать тяжелейшие проблемы в стране. При этом один из чиновников отметил, что вопрос в том, когда заболевание перерастет в глобальную пандемию, а не в том, произойдет ли это в принципе.

Эпидемия в Китае

Подавляющее большинство случаев заболевания коронавирусом - в Китае, где по последним данным заразились более 78 тыс. человек, около 2700 умерли. Впрочем, в последние недели число заразившихся и умерших там сокращается. Во вторник в КНР зарегистрировано 52 смерти - это самый низкий показатель за последние три недели.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что резкое увеличение случаев заболевания за пределами Китая "вызывает серьезные опасения".

Тем временем глава Госдепа США Майк Помпео призвал все государства мира "говорить правду о коронавирусе" и предположил, что Иран может скрывать "важную информацию" о вспышке.

Ситуация в Иране вызывает наибольшие опасения из-за отсутствия ясного понимания, каковы масштабы заболевания в этой стране, говорит эксперт по инфекционным заболеваниям из лондонского университета Kings Colledge Натали Макдермот.

По ее словам, большинство случаев в Иране, о которых сообщается, относятся к пожилым людям с очень слабым здоровьем. "Создается впечатление, что нам рассказывают только о верхушке айсберга и не говорят об остальном - это могут быть более молодые люди, которые ничем особенно не болели".