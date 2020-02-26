Трамп открыл сезон охоты на нелояльных чиновников. Кто попал в "черный список"?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Белом доме подготовили список чиновников, уличенных в нелояльности лично президенту США и поэтому подлежащих немедленному увольнению. О том, что в его администрации останутся только сотрудники, "полезные для страны", заявил и сам Дональд Трамп.

В начале недели Дональд Трамп лично подтвердил сообщения сразу нескольких американских СМИ о том, что он намерен провести масштабную чистку среди чиновников своей администрации, уволив тех, кто не проявил достаточной лояльности к президенту США.

"Я не думаю, что это большая проблема, и не думаю, что это коснется очень большого количества людей, - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам двухдневного визита в Индию. - Мы хотим, чтобы у нас были люди, которые полезны для страны, которые лояльны нашей стране, потому что (сложившаяся) ситуация была позорной".

Трамп не стал уточнять, о ком именно из чиновников идет речь, но уже через несколько часов после пресс-конференции заявил в своем "Твиттере", что в список нелояльных должны быть включены также двое судей Верховного суда США - Соня Сотомайор и Рут Гинсбург, известные своими либеральными взглядами. Президент обвинил обоих в "предвзятом отношении" к себе, объявив, что они должны добровольно отказаться от рассмотрения любых дел, "где фигурирует Трамп, или связанных с Трампом".

Судьи Верховного суда США избираются на пожизненный срок, и, согласно закону, пользуются полной независимостью, так что комментаторы ведущих американских СМИ немедленно назвали новое требование президента "возмутительным".

Неподконтрольный президент

О том, что после оправдания в процессе об импичменте поведение президента США может стать "еще более непредсказуемым", несколько месяцев назад предупреждали многие политики в Вашингтоне.

"Если сенатское республиканское большинство откажется наказать его, объявив импичмент, он получит неограниченную власть", - еще в декабре прошлого года посетовал сенатор-демократ Кристофер Кунс, выступая в эфире телеканала Эн-би-си.

Эти опасения полностью подтвердились уже на следующий день после голосования в Сенате. По распоряжению президента США из Совета национальной безопасности (СНБ) был уволен подполковник Александр Виндман, отвечавший за политику в отношении Украины и России и дававший показания в Конгрессе.

Заодно должности юрисконсульта СНБ лишился его брат-близнец Евгений Виндман, не участвовавший в слушаниях, но занимавший кабинет в Белом доме напротив своего родственника. Одновременно был отправлен в отставку посол Соединенных Штатов в ЕС Гордон Сондланд, сыгравший ключевую роль в событиях, получивших название "Украинагейт".

Менее чем через две недели был уволен заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд. Он никогда публично не заявлял о своей позиции, но во внутренней переписке чиновников Пентагона скептически отзывался об инициативе Трампа по заморозке военной помощи Украине.

После этого своих постов лишились еще несколько сотрудников Совета нацбезопасности, а ряд чиновников не получили новые назначения.

По мнению сразу нескольких американских СМИ, эти увольнения стали только началом новой кадровой политики Белого дома.

"Это началось как кампания возмездия в отношении чиновников, которые участвовали в процессе импичмента, и превратилось в полномасштабную попытку создать администрацию, которая полностью соответствует целям и представлениям Трампа", - считает Washington Post.

По утверждению корреспондента президентского пула газеты New York Times Питера Бейкера, новые инициативы главы Белого дома уже привели к тому, что "чиновники [администрации], приходящие утром на работу, теперь не могут быть уверены, кто из них к вечеру сохранит свою должность".

Месть президента

Впервые о том, что он непременно отплатит всем участникам процесса импичмента, Дональд Трамп заявил, выступая перед своими сторонниками в Белом доме на следующий день после завершения голосования в Сенате. Своих оппонентов президент называл "грязными полицейскими", "лжецами" и "порождениями дьявола", сосредоточив основное внимание на единственном сенаторе-республиканце Митте Ромни, выступившем против своих однопартийцев и проголосовавшем за одну из статей импичмента.

По мнению вашингтонского издания Politico, к этому моменту президент США уже подготовил целый "список возмездия", в котором сенатор Ромни занимал далеко не первое место.

Это, впрочем, не слишком скрывали и в Белом доме.

"Люди, [участвовавшие в импичменте], должны ответить за это", - сообщила пресс-секретарь президента Стефани Гришэм в интервью телеканалу Fox в начале февраля.

Черный список

В минувшие выходные сразу несколько американских СМИ сообщили, что список противников Трампа в федеральных ведомствах, подлежащих увольнению, уже составляется.

По данным вашингтонского портала Axios, который первым сообщил о существовании подобного документа, за его составление отвечает 29-летний Джонни Макэнти, недавно возглавивший управление кадров администрации.

Бывший разыгрывающий университетской футбольной команды сначала стал сотрудником избирательного штаба, а затем и получил должность личного ассистента Дональда Трампа после его инаугурации.

Но в 2018 году Макэнти был вынужден покинуть Белый дом по настоянию тогдашнего руководителя администрации, отставного генерала Джона Келли. Во время рутинной проверки у молодого человека нашли серьезные долги из-за пристрастия к азартным играм, и ему было отказано в предоставлении обязательного для всех сотрудников администрации доступа к совершенно секретным материалам.

В феврале этого года Джонни Макэнти неожиданно вернулся на работу в Белый дом, заняв пост ключевого советника президента по вопросам кадровой политики.

По данным портала Axios, 20 февраля он собрал в своем кабинете представителей всех федеральных министерств и ведомств США, попросив их предоставить список чиновников и политических назначенцев, которые проявили нелояльность к Дональду Трампу или выражали несогласие с проводимой им политикой.

Он также сообщил, что с этого момента будет прекращено назначение новых чиновников на различные должности в государственных ведомствах, а всех заместителей федеральных министров отныне будут назначать только в Белом доме.

Со ссылкой на действующих сотрудников администрации и многочисленные документы авторы Axios утверждают, что после завершения слушаний по импичменту в Сенате Дональд Трамп заявил о том, что все федеральные ведомства в Вашингтоне - от министерства обороны до Госдепартамента - переполнены его противниками, "как змеями", и все они должны быть немедленно уволены.

Еще во время своей избирательной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что намерен искоренить так называемый Deep State в Вашингтоне. Этот термин часто использовали консервативные конспирологи, утверждая, что чиновники, оставшиеся на своих постах со времен администрации Барака Обамы, по-прежнему пытаются руководить страной и бойкотировать любые инициативы Трампа.

О том, что Deep State действительно существует, в апреле 2017 года официально заявил и пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

В последние два года американские СМИ сообщали о том, что несколько групп консервативных активистов-сторонников Трампа тщательно собирали и передавали в Белый дом информацию о нелояльных к президенту чиновниках различных ведомств.

Одну из таких групп под названием Groundswell возглавляет Джинни Томас - супруга члена Верховного суда США Кларенса Томаса, а в числе активистов числится сотрудница аппарата Сената США Барбара Ледин. Согласно сообщению New York Times, в январе прошлого года Дональд Трамп принял активистов в Белом доме и в течение часа внимательно выслушивал их советы.

Как утверждают источники издания, близкие к администрации США, подобные документы консервативные группы передают в Белый дом регулярно в течение последних 18 месяцев, но лишь после завершения процедуры импичмента все подобные ходатайства начали рассматривать в кадровом управлении администрации.

В одном из таких списков, например, недавно составленном активистами Groundswell, фигурируют имена сразу троих высокопоставленных сотрудников Госдепартамента - помощников Госсекретаря по политическим вопросам Дэвида Хейла и по вопросам управления Билла Тодда, а также бывшего заместителя глава Госдепа Джона Салливана, ныне занимающего пост посла США в России.

"Насколько мне известно, такие же списки передают в Белый дом так называемые "политические назначенцы" - бывшие активисты избирательной кампании Трампа, получившие за это различные должности в федеральных ведомствах и выполняющие в них роль "глаз и ушей администрации", - рассказал Русской службе Би-би-си бывший сотрудник Госдепартамента, недавно покинувший своей пост и попросивший не раскрывать его имени. - Как Белый дом распорядится с этой информацией, мы все узнаем уже в ближайшее время".