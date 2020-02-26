Virgin Galactic: число желающих слетать в космос стремительно растет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Компания Ричарда Брэнсона намерена построить пять космопланов SpaceShipTwo

Компания Virgin Galactic, основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном для коммерческого освоения космоса и зарегистрированная в Калифорнии, заявила в среду о росте продаж билетов на туристические полеты на околоземную орбиту. Спрос на подобные услуги растет стремительно.

Пассажирский космический корабль "Спейсшип 2" (SpaceShipTwo) проходит летные испытания с декабря 2018 года. Начало туристических рейсов планируется на конец 2020-го.

Компания получила около 8000 заявок. Еще в сентябре прошлого года желающих было в два раза меньше.

В связи с резким ростом числа заявок Virgin Galactic в дальнейшем станет взимать с каждого подающего заявку депозит в размере 1000 долларов, который будет возвращен, если полет не состоится.

Капитализация Virgin Atlantic за месяц подскочила с 2,4 млрд до 7,06 млрд долларов (данные Bloomberg на 25 февраля). На торгах в Нью-Йорке 20 февраля акции Virgin Galactic достигли исторического максимума - 42,4 доллара за штуку.

Компания отчиталась об убытках на сумму 73 млн долларов за последний квартал и еще 138 млн за первые девять месяцев прошлого года. Но инвесторы, очевидно, верят в будущее космического туризма.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ричард Брэнсон, которому 18 июля этого года исполнится 70 лет, объявил, что полетит первым рейсом

График полетов пока не объявлен, так что неизвестно, сколько времени желающим придется ждать своей очереди. Цена в дальнейшем также может увеличиться.

Первыми в космос отправятся 600 человек, уже заплативших за билеты их полную стоимость - 250 тыс. долларов. Среди них Леонардо ди Каприо и Джастин Бибер.

"Мы весьма воодушевлены постоянным и растущим спросом по всему миру на частные полеты в космос", - заявил в среду коммерческий директор Virgin Galactic Стивен Аттенборо.

Отправлять туристов на орбиту готовятся также SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, но Virgin Galactic пока единственная компания в этом секторе, чьи акции с прошлого октября котируются на Нью-Йоркской бирже.