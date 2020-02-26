Virgin Galactic: число желающих слетать в космос стремительно растет
Компания Virgin Galactic, основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном для коммерческого освоения космоса и зарегистрированная в Калифорнии, заявила в среду о росте продаж билетов на туристические полеты на околоземную орбиту. Спрос на подобные услуги растет стремительно.
Пассажирский космический корабль "Спейсшип 2" (SpaceShipTwo) проходит летные испытания с декабря 2018 года. Начало туристических рейсов планируется на конец 2020-го.
Компания получила около 8000 заявок. Еще в сентябре прошлого года желающих было в два раза меньше.
В связи с резким ростом числа заявок Virgin Galactic в дальнейшем станет взимать с каждого подающего заявку депозит в размере 1000 долларов, который будет возвращен, если полет не состоится.
Капитализация Virgin Atlantic за месяц подскочила с 2,4 млрд до 7,06 млрд долларов (данные Bloomberg на 25 февраля). На торгах в Нью-Йорке 20 февраля акции Virgin Galactic достигли исторического максимума - 42,4 доллара за штуку.
Компания отчиталась об убытках на сумму 73 млн долларов за последний квартал и еще 138 млн за первые девять месяцев прошлого года. Но инвесторы, очевидно, верят в будущее космического туризма.
График полетов пока не объявлен, так что неизвестно, сколько времени желающим придется ждать своей очереди. Цена в дальнейшем также может увеличиться.
Первыми в космос отправятся 600 человек, уже заплативших за билеты их полную стоимость - 250 тыс. долларов. Среди них Леонардо ди Каприо и Джастин Бибер.
"Мы весьма воодушевлены постоянным и растущим спросом по всему миру на частные полеты в космос", - заявил в среду коммерческий директор Virgin Galactic Стивен Аттенборо.
Отправлять туристов на орбиту готовятся также SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, но Virgin Galactic пока единственная компания в этом секторе, чьи акции с прошлого октября котируются на Нью-Йоркской бирже.