Между Пасхой и Рамаданом. Путин одобрил дату голосования по Конституции

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"Общероссийское голосование" по поправкам в Конституцию должно состояться 22 апреля. Эту дату предложила рабочая группа по подготовке поправок. Президент Владимир Путин, инициатор изменения Конституции, с этим согласился.

Провести голосование 22 апреля на встрече предложил один из сопредседателей рабочей группы Андрей Клишас. 22 апреля - среда, и, как и предполагали СМИ, сенатор Клишас предложил объявить этот день выходным.

Логика была достаточно простой, пояснил сенатор: к 19 апреля заканчивается православный пост, празднуют Пасху, а 24 апреля у мусульман начинает Рамадан: "Поэтому 22 апреля представляется оптимальной датой".

Президент на выступление Клишаса не отреагировал, но что-то записал себе. О том, что он согласился с проведением голосования 22 апреля, уже после заседания рабочей группы объявил другой ее сопредседатель Павел Крашенинников.

Пропустить Twitter пост , автор: @Kremlinpool_RIA Путин согласился: среда, 22 апреля станет в России выходным. Именно на эту дату между Пасхой и Рамаданом будет назначено голосование по Конституции. Эта среда будет оплачиваемым выходным — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 26 февраля 2020 г.

"Да, Путин Владимир Владимирович согласился с этим только что", - сказал Крашенинников журналистам.

Путин на встрече в четверг также рассказал, что к настоящему времени поступило уже около 900 предложений об изменении Конституции, которые "носят серьезный, содержательный характер".

Как уточнил сопредседатель рабочей группы депутат Павел Крашенинников, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству будет предлагать рассмотреть проект поправок во втором чтении 10 марта.

Путинские поправки

Путин предложил внести изменения в Конституцию и вынести их на голосование во время послания Федеральному собранию 15 января. В числе основных предложений - закрепление в Конституции социальных гарантий и ее приоритета над международным правом, расширение роли Госсовета, увеличение ценза оседлости для президента и новые правила утверждения членов правительства.

Эксперты выражали сомнение в том, можно ли смешивать социальные и политические поправки и выставлять их на голосование пакетом. ВЦИОМ сообщал, что на социологических опросах граждане больше всего оценили поправку об обязательной индексации пенсий.

Уже спустя всего неделю после послания Путина Госдума приняла президентский проект поправок в первом чтении. При этом некоторые положения, в том числе касающиеся "общероссийского голосования" по поправкам в Конституцию, в нем прописаны не были.

Сейчас такая процедура не предусмотрена ни самой Конституцией, ни законом, регулирующим ее изменение.

Как пройдет голосование

Как пройдет голосование, пока неясно, процедуру обещают прописать во втором чтении прямо в самом законопроекте о поправках.

Накануне думский комитет по госстроительству сообщил, что для "общероссийского голосования" могут использовать портал госуслуг, многофункциональные центры (МФЦ) и дистанционное электронное голосование.

Как сообщали СМИ, в Кремле в качестве идеального результата голосования рассматривается 70% голосов за поправки при явке избирателей в 60%.

Для обеспечения явки, как писал "Коммерсант", власти планируют разрешить голосовать из дома. Кроме того, в ЦИК обсуждается возможность провести досрочное голосование, а Путин высказывался за то, чтобы сделать день голосования выходным.

Все поправки в Конституцию, в том числе касающиеся полномочий президента, должны вступать в силу "сразу же после подведения итогов общероссийского голосования", сказал на встрече с рабочей группой Путин. Путин отреагировал на предложение Клишаса о том, чтобы поправки, касающиеся полномочий президента, вступили уже после президентских выборов.