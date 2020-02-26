Британия меняет ядерные боеголовки на новые, сделанные вместе с США

Правообладатель иллюстрации UK MOD Image caption Подлодка "Викториос" класса "Вэнгард"

Великобритания обновит боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Trident II, заменив их на боевые блоки, разработанные совместно с США.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллас выступил с заявлением, в котором говорится, что правительство Соединенного Королевства решило обновить МБР, которыми вооружены подлодки класса "Вэнгард" (Vanguard) и которыми будут вооружены субмарины класса "Дредноут" (Dreadnought), которые войдут в состав Королевского военно-морского флота в начале 2030-х годов.

Это решение не связано напрямую или открыто с какими-либо геополитическими событиями, оно обусловлено планами по поддержанию системы ядерного сдерживания после 2030 года. Эта программа поддержки стартовала в 2007 году.

В "Обзоре стратегической обороны и безопасности" (Strategic Defence and Security Review - доклад, в котором излагаются общие принципы развития вооруженных сил Великобритании на несколько лет вперед) от 2015 года фигурировал принцип "независимое минимальное надежное сдерживание" (independent minimum credible deterrent).

Приверженность этому принципу подтвердило парламентское голосование - подавляющим числом голосов в 2016 году Палата общин утвердила принцип "Непрерывное сдерживание на море" (Continuous At Sea Deterrence). Согласно этому принципу, в море всегда должна дежурить как минимум одна подлодка класса "Вэнгард" с ракетами Trident.

Впервые об этих планах стало известно в начале февраля, когда на саммите по ядерному сдерживанию в Вашингтоне о них открыто рассказали сразу два высокопоставленных американских военачальника.

Правообладатель иллюстрации UK MOD Image caption Пуск ракеты Trident II с подлодки "Виджилант" класса "Вэнгард"

Американцы уже тогда признались, что новая британская боеголовка будет создана с применением технологий, разработанных для нового американского боевого блока W93. Его разрабатывает Национальное управление по ядерной безопасности министерства энергетики США (National Nuclear Security Administration).

Американская и британская боеголовки будут отдельными изделиями, а не двумя разновидностями одного, однако эксперты отмечают, что тот факт, что они будут установлены на одну ракету, все-таки сделает их очень похожими.

Одна ракета на две страны

Морские ядерные силы США и Великобритании используют один тип баллистических ракет - Trident. Тем не менее, у каждой страны есть своя боевая часть для этих ракет.

Британская боеголовка Trident Holbrook мощностью 100 килотонн (возможно, есть и менее мощные ее варианты) была принята на вооружение в середине 1990-х вместе с носителями - подлодками класса "Вэнгард".

В США на эти ракеты устанавливают два типа боеголовок - более мощная 475-килотонная W88 и 100-килотонная W76 (существует три варианта этой боеголовки, один из которых - сильно облегченный).

В настоящее время носителями ракет Trident II в США являются 14 стратегических подводных лодок класса "Огайо", на каждой из которых имеется 24 пусковых установки. В Британии ими вооружены четыре подлодки класса "Вэнгард", каждая из которых несет по 16 таких ракет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Подлодка "Огайо" - американский носитель Trident II

В США на смену "Огайо" в следующем десятилетии придут подлодки класса "Коламбия", каждая из которых будет вооружена 16 ракетами Trident. В Великобритании "Вэнгарды" сменят "Дредноуты", чей боезапас составит, по разным данным, от восьми до 12 ракет.

Независимый российский эксперт Илья Крамник в интервью Би-би-си сказал, что наличие двух разных боеголовок в каждой стране для одной ракеты важно по двум причинам.

Во-первых, Британия хочет сохранить производство ядерного оружия на своей территории. "Тут нужно иметь в виду то, что британцы исторически разрабатывали собственные заряды. И я думаю, что главной задачей проектирования вот этого нового заряда является именно сохранение собственной британской школы создания ядерного оружия с тем, чтобы сохранить перспективу развития Великобритании как ядерной державы", - сказал он.

Но главная причина, по его словам, заключается в том, что экспорт ядерного оружия запрещен: "Обмен технологиями запретить невозможно, это ещё с Манхэттенского проекта повелось".