Британия меняет ядерные боеголовки на новые, сделанные вместе с США
Великобритания обновит боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Trident II, заменив их на боевые блоки, разработанные совместно с США.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллас выступил с заявлением, в котором говорится, что правительство Соединенного Королевства решило обновить МБР, которыми вооружены подлодки класса "Вэнгард" (Vanguard) и которыми будут вооружены субмарины класса "Дредноут" (Dreadnought), которые войдут в состав Королевского военно-морского флота в начале 2030-х годов.
Это решение не связано напрямую или открыто с какими-либо геополитическими событиями, оно обусловлено планами по поддержанию системы ядерного сдерживания после 2030 года. Эта программа поддержки стартовала в 2007 году.
В "Обзоре стратегической обороны и безопасности" (Strategic Defence and Security Review - доклад, в котором излагаются общие принципы развития вооруженных сил Великобритании на несколько лет вперед) от 2015 года фигурировал принцип "независимое минимальное надежное сдерживание" (independent minimum credible deterrent).
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Приверженность этому принципу подтвердило парламентское голосование - подавляющим числом голосов в 2016 году Палата общин утвердила принцип "Непрерывное сдерживание на море" (Continuous At Sea Deterrence). Согласно этому принципу, в море всегда должна дежурить как минимум одна подлодка класса "Вэнгард" с ракетами Trident.
Впервые об этих планах стало известно в начале февраля, когда на саммите по ядерному сдерживанию в Вашингтоне о них открыто рассказали сразу два высокопоставленных американских военачальника.
Американцы уже тогда признались, что новая британская боеголовка будет создана с применением технологий, разработанных для нового американского боевого блока W93. Его разрабатывает Национальное управление по ядерной безопасности министерства энергетики США (National Nuclear Security Administration).
Американская и британская боеголовки будут отдельными изделиями, а не двумя разновидностями одного, однако эксперты отмечают, что тот факт, что они будут установлены на одну ракету, все-таки сделает их очень похожими.
Одна ракета на две страны
Морские ядерные силы США и Великобритании используют один тип баллистических ракет - Trident. Тем не менее, у каждой страны есть своя боевая часть для этих ракет.
Британская боеголовка Trident Holbrook мощностью 100 килотонн (возможно, есть и менее мощные ее варианты) была принята на вооружение в середине 1990-х вместе с носителями - подлодками класса "Вэнгард".
В США на эти ракеты устанавливают два типа боеголовок - более мощная 475-килотонная W88 и 100-килотонная W76 (существует три варианта этой боеголовки, один из которых - сильно облегченный).
В настоящее время носителями ракет Trident II в США являются 14 стратегических подводных лодок класса "Огайо", на каждой из которых имеется 24 пусковых установки. В Британии ими вооружены четыре подлодки класса "Вэнгард", каждая из которых несет по 16 таких ракет.
В США на смену "Огайо" в следующем десятилетии придут подлодки класса "Коламбия", каждая из которых будет вооружена 16 ракетами Trident. В Великобритании "Вэнгарды" сменят "Дредноуты", чей боезапас составит, по разным данным, от восьми до 12 ракет.
Независимый российский эксперт Илья Крамник в интервью Би-би-си сказал, что наличие двух разных боеголовок в каждой стране для одной ракеты важно по двум причинам.
Во-первых, Британия хочет сохранить производство ядерного оружия на своей территории. "Тут нужно иметь в виду то, что британцы исторически разрабатывали собственные заряды. И я думаю, что главной задачей проектирования вот этого нового заряда является именно сохранение собственной британской школы создания ядерного оружия с тем, чтобы сохранить перспективу развития Великобритании как ядерной державы", - сказал он.
Но главная причина, по его словам, заключается в том, что экспорт ядерного оружия запрещен: "Обмен технологиями запретить невозможно, это ещё с Манхэттенского проекта повелось".