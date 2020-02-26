Теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Победительница всех турниров "Большого шлема" Мария Шарапова в колонке для журнала Vanity Fair сообщила о завершении карьеры в возрасте 32 лет. В 2016 году она была дисквалифицирована за допинг, и после возвращения на корт не достигла значительных успехов.

"Теннис" - я прощаюсь", - так озаглавлен текст Шараповой.

Она начала заниматься теннисом в четыре года, живя в Сочи. В 1995 году она с отцом переехала в США, чтобы тренироваться там. С тех пор она постоянно живет во Флориде.

Шарапова впервые сыграла на турнирах из цикла ITF в апреле 2001 года в возрасте 14 лет. Летом 2002 года она вышла в финал юниорского розыгрыша Уимблдонского турнира, где уступила россиянке Вере Душевиной.

В январе 2003 года теннисистка дебютировала на взрослых соревнованиях серии "Большого шлема", выступив на Открытом чемпионате Австралии, но проиграла в первом же раунде.

В возрасте 17 лет Шарапова выиграла Уимблдонский турнир, обыграв в финале женских одиночных соревнований американку Серену Уильямс.

Шарапова была первой ракеткой мира (август 2005 года), а в общей сложности выиграла пять турниров "Большого шлема" в одиночном разряде с 2004 по 2014 годы. Еще пять раз она выходила в финалы турниров "Большого шлема".

В начале марта 2016 года Шарапова призналась на пресс-конференции, что ее допинг-проба на мельдоний оказалась положительной.

Теннисистка говорила, что долгое время принимала широко распространенный в России препарат милдронат, активным компонентом которого является мельдоний, и пропустила очередное обновление списка запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства. В результате ее допинг-проба дала положительный результат.

Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года. Позже срок дисквалификации был сокращен.

Первым турниром после завершения дисквалификации для Шараповой стал WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте в 2017 году - там она вышла в полуфинал. Затем она получила wild-card на Открытый чемпионат США, откуда выбыла в четвертом круге.