Image caption Больше четырех лет назад Тумсо Абдурахманов покинул Чечню

Русской службе Би-би-си удалось поговорить с соседом блогера Тумсо Абдурахманова, на которого накануне было совершено нападение. Абдурахманов известен критикой в адрес чеченских властей и сейчас живет за границей. В России на него заведено уголовное дело.

В среду правозащитный фонд Vayfond выложил в Youtube ролик, записанный после нападения на блогера. Как следует из сообщения правозащитников, неизвестный каким-то образом проник в квартиру Тумсо и попытался убить его молотком.

В ходе завязавшейся драки Абдурахманов сумел обезвредить нападавшего. Полицию вызвал его сосед Б., попросивший не указывать его имя.

Би-би-си: Расскажите, как вы узнали о нападении на Тумсо?

Б.: Я получил звонок от самого пострадавшего, и он попросил меня, чтобы я позвонил в первую очередь в полицию. Я, пока разговаривал с ним, выскочил из дома и по дороге к нему набрал полицию - объяснил им, что, где происходит. Минут через 10 я уже был у него дома.

Би-би-си: Что вы увидели?

Б.: Я прибыл туда прежде, чем приехала полиция. Зашел в квартиру - там в коридоре лежал с левой стороны Тумсо, а когда я прошел в комнату, там я увидел человека, который на него напал. Естественно, увидев его, я быстро вернулся к Тумсо, спросил, есть ли еще кто-нибудь в квартире и был ли кто-то еще [из нападавших]. Он сказал, что нет. После этого он попросил, чтобы я дал ему воды. Я дал ему воды. Потом он сказал, чтобы я вызвал скорую помощь, так как у него очень сильно болит голова, и первый удар нападавший нанес по голове, когда он спал. У него была очень сильная головная боль.

Буквально за 2-3 минуты, что мы успели переговорить, подъехала полиция. Они не давали нам разговаривать с Тумсо, хотя я периодически перекрикивал их. Меня держали в стороне, не разрешали мне заходить, говорить по телефону. Минут 30-40 меня допрашивали. Я пытался объяснить, что это я позвонил в полицию. Я их тоже понимаю. Наверное, они думали, что я причастен. Пока меня допрашивали, нападавшего увезли. Он был не в сознании. Следом увезли Тумсо. По сравнению с этим человеком, Тумсо выглядел хорошо. Он сам подошел к машине скорой помощи. А тот не двигался.

Би-би-си: Когда вы зашли, этот человек не двигался?

Б.: Он трупом лежал, можно сказать. Вокруг была лужа крови. Я даже подумал, что он мертв, потому что не видел, чтобы он дышал. Естественно, когда я увидел эту картину, я побежал к Тумсо, спросил, один ли он. Я предложил Тумсо положить его в комнате, но он сказал, что будет ждать скорую в коридоре.

Би-би-си: Вам удалось расспросить Тумсо, как все происходило? По видео не совсем понятно.

Б.: Мы с ним были очень ограничены во времени. Увидев такую картину, я сам в какой-то мере был в панике. Естественно, в этот момент я не задавал ему вопросы, которые потом могли бы оказаться ключевыми. Тем не менее, мне он сказал, что [в момент нападения] он спал и его ударили молотком по голове. От этого он проснулся. Как сильно его ударили - этого я не знаю, не успел расспросить его. После этого подъехала полиция, нас разлучили, и мы уже не могли говорить. [У нападавшего], оказывается, руки были связаны. Когда полиция это увидела, они подумали, что я тоже как-то участвовал. Ко мне относились очень грубо. Потом они поняли, что я сам их вызвал, и после этого успокоились.

34-летний Тумсо Абдурахманов, пока жил в Грозном, работал заместителем директора ФГУП "Электросвязь". В 2015 году у него произошел конфликт с высокопоставленным чиновником правительства Чечни и родственником главы региона Исламом Кадыровым.

Media playback is unsupported on your device Один день с врагом Кадырова: интервью с блогером Тумсо Абдурахмановым

После этого он уехал из страны и уже в эмиграции стал самым популярным чеченским блогером - на его канал в Youtube подписаны более 250 тысяч человек, он проводит совместные эфиры с чеченскими чиновниками, журналистами, детьми бывших президентов Чечни Джохара Дудаева и Аслана Масхадова.

После одного из таких выступлений спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил блогеру кровную месть.

После отъезда Абдурахманова из России в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об участии в незаконных вооруженных формированиях за пределами страны. Чеченские власти обвиняют его в связях с запрещённой в России группировкой "Исламское государство".

В Кремле не увидели связи между нападением на блогера и его критикой в адрес чеченских властей.

"Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что было некое нападение организовано на гражданина России. Не думаем, что это важное событие для российской повестки", - сказал в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Когда его спросили, видят ли в Кремле какую-либо связь между подобными нападениями и тем, что жертвами таких нападений являются критики главы Чечни Рамзана Кадырова, он ответил: "Нет, мы не склонны проводить такие параллели" (цитаты по Интерфаксу).