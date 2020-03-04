Бюджет Мишустина: как новое правительство собирается выполнять обещания Путина

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Госдума в первом чтении одобрила поправки к бюджету, предложенные правительством Михаила Мишустина. Новая версия бюджета предполагает рост расходов, в том числе дополнительные траты на обещания президента Владимира Путина из послания Федеральному собранию. Сотни миллиардов рублей пойдут на школьные обеды и выплату материнского капитала.

"Сегодняшние поправки исключительно направлены на реализацию положений послания президента", - заявил на заседании Госдумы министр финансов РФ Антон Силуанов.

Бюджет России на 2020 и плановый период 2021-2022 годы был принят еще осенью 2019 года. Обычно правительство вносит первые поправки в бюджет летом - в зависимости от ситуации в экономике за прошедшие полгода.

На этот раз обычный ход бюджетного процесса был нарушен: правительство премьер-министра Михаила Мишустина, которое было сформировано в середине января, решило переписать бюджет уже в начале года.

Русская служба Би-би-си изучила законопроект о внесении поправок в бюджет и выделила основные изменения.

Миллиарды на горячие обеды

Новое правительство предлагает повысить расходы бюджета. В этом году оно собирается потратить на 162,7 млрд рублей (2,47 млрд долларов) больше, чем планировало правительство бывшего премьера Дмитрия Медведева, а в 2021 и 2022 годах - на 556,9 млрд и 677,6 млрд рублей соответственно.

Часть этих средств пойдет на исполнение поручений Владимира Путина, которые он огласил в послании Федеральному собранию. Путин заявил, что власти начнут выплачивать пособия на детей в малоимущих семьях, материнский капитал будет выплачиваться при рождении первого ребенка, а в школах появится бесплатное горячее питание.

В бюджете запланировано увеличение расходов на образование в ближайшие три года. В 2020 году они вырастут на 66,5 млрд рублей по сравнению с осенними бюджетом. Расходы, запланированные на 2021 год, повысятся уже почти на 165 млрд рублей.

Часть из средств как раз пойдет на обещанную Путиным организацию горячего питания в школах. В этом году на эти цели из бюджета уйдет дополнительно 21,8 млрд рублей. В 2021-2022 годах эта сумма вырастет до 43,6 млрд рублей ежегодно.

Кроме того, бюджет предполагает добавить 24,5 млрд только в этом году на помощь региональным бюджетам, чтобы они могли выплачивать надбавки за классное руководство.

Также бюджет будет выплачивать регионам субсидии на дополнительные места в школах в связи с ростом количества учащихся (более 106 млрд рублей за три года).

Маткапитал и пособия для многодетных семей

Из бюджета, согласно законопроекту, будет выделено дополнительно почти 599 млрд рублей за три года на материнский капитал. Деньги понадобятся в связи с решением властей предоставлять материнский капитал на первого ребенка в размере 466 тысяч рублей в 2020 году и на второго еще 150 тысяч. Это также одно из обещаний Владимира Путина. Ранее выплаты полагались только на второго ребенка.

Расходы на выплаты материнского капитала подсчитаны на основании показателей средней рождаемости, уточняется в пояснительной записке. Если новые меры приведут к росту рождаемости, то правительству понадобится больше средств на выплату маткапитала.

С 1 января 2020 года введена ежемесячная выплата малоимущим семьям на каждого ребенка в возрасте 3-7 лет. Размер пособия сначала составит половину от величины прожиточного минимума в регионе, затем ее планируется увеличить до 100% прожиточного минимума. О новых пособиях Путин также рассказал в послании Федеральному собранию.

На эти цели за три года планируется потратить 567,6 млрд рублей за три года. Еще 207,6 млрд рублей зарезервировано "в связи с возможным уточнением численности получателей". В пояснительной записке указывается, что по прогнозу получателями пособия станут 2,4 млн человек. Это количество было рассчитано на основании данных Росстата по численности малоимущих граждан в сопоставлении с численностью детей в возрасте от 3-х до 7 лет.

Правительство будет поддерживать автомобилестроение

Общее финансирование программы "Национальная экономика" вырастет почти на 3,5 млрд рублей в этом году по сравнению с уже принятым бюджетом правительства Дмитрия Медведева. Многие эксперты объясняли, что одной из задач нового правительства как раз и является ускорение экономики, которая до сих пор росла довольно медленно.

Это небольшое увеличение, но внутри программы структура финансирования существенно изменится.

Почти на 11,3 млрд рублей повысятся расходы на развитие транспортного машиностроения. В основном эти деньги пойдут на развитие автомобилестроения.

повысятся расходы на развитие транспортного машиностроения. В основном эти деньги пойдут на развитие автомобилестроения. При этом власти сокращают помощь сельскому хозяйству и промышленности в целом, в том числе на 7,8 млрд рублей сократится поддержка производителей высокотехнологичной продукции.

Вырастут доходы от продажи нефти и газа

Рост расходов правительство собирается финансировать за счет увеличения доходов бюджета. Как указывается в законопроекте, доходы бюджета по сравнению с предыдущей версией документа вырастут на 214,2 млрд рублей в 2020 году, на 645,8 млрд рублей в 2021 году и на 755,3 млрд рублей в 2022 году.

Частично это произойдет благодаря увеличению доходов от продажи нефти и газа. Они должны за три года увеличиться на 334 млрд рублей по сравнению с действующим бюджетом. Откуда возьмутся деньги:

Вывозные таможенные пошлины увеличатся на 225,1 млрд рублей - в основном благодаря росту объемов экспорта.

Поступления по НДД (налог на дополнительный доход в нефтяной отрасли - новый режим налогообложения для трудноизвлекаемых запасов) вырастут на 665,2 млрд рублей.

При этом поступления по НДПИ сократятся на 563,4 млрд рублей. Негативный эффект связан в основном с переходом части проектов на НДД. Также доходы по НДПИ сократятся из-за прогнозируемого укрепления рубля.

Вырастут налоговые сборы

Правительство предполагает, что расти будут и доходы бюджета, не связанные с продажей нефти и газа, причем за три года такие доходы будут на 1,28 трлн рублей больше, чем прогнозировало правительство Медведева. Откуда возьмутся деньги:

На 700 млрд рублей вырастут "прочие неналоговые доходы". В пояснительной записке уточняется, что в этом случае речь идет о "дополнительных доходах, полученных Банком России и подлежащих перечислению в федеральный бюджет". Ранее стало известно, что ЦБ продаст пакет акций Сбербанка, и большую часть денег от продажи он будет постепенно перечислять в бюджет.

Поступления от налога на добавленную стоимость во внутреннем производстве вырастут на 125,7 млрд рублей в связи с ростом прогноза ВВП.

Поступления от НДС на импортные товары увеличатся на 214,4 млрд рублей в связи с ростом долларовых объемов импорта.

Дивиденды вырастут на 151,1 млрд рублей благодаря ожидаемому росту доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, до 50% в нескольких госкомпаниях.

Ввозные пошлины увеличатся на 50,7 млрд рублей.

Также незначительно увеличатся поступления от налога на прибыль и прочие доходы от внешнеэкономической деятельности.

Некоторые расходы снизятся

Правительство Мишустина не собирается увеличивать все виды расходов. Некоторые из них, наоборот, будут снижены по сравнению с тем, что планировало прошлое правительство.

Например, почти на 137 млрд рублей по сравнению с запланированными правительством Медведева сократятся расходы на пенсионное обеспечение.

В пояснительной записке говорится, что законопроект предусматривает сокращение средств на выплаты военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним "в связи с отнесением их на условно утвержденные расходы с восстановлением в последующих бюджетных циклах".

Правительство собирается также сократить финансирование некоторых мер социальной поддержки, например, сократится финансирование на выплаты героям России, людям, пострадавшим от радиации, и ветеранам. Но суммы сокращения небольшие.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что обещания Путина будут финансироваться за счет денег, которые правительство сэкономит. "У нас есть ресурсы в трехлетнем бюджете на второй и третий год планового периода и последующие годы, которые мы специально сохраняем как ресурсы для принятия новых решений, так называемые условно утвержденные расходы".

Россия собирается обогнать Германию по ВВП на душу населения

Новые меры социальной поддержки позволят увеличить реальные располагаемые доходы. В результате вырастет потребительский спрос, говорится в пояснительной записке к законопроекту о поправках в бюджет на 2020-2022 годы. Прогноз темпов роста ВВП на 2020 год повышен с 1,7% до 1,9%.

В 2022-2024 годах ожидается рост ВВП на 3,2-3,3% за счет "опережающего роста инвестиций в основной капитал, повышения конкурентоспособности российской экономики и реализации внешнеэкономического потенциала".

"Ускорение роста экономики позволит России обойти Германию по объему ВВП по паритету покупательной способности и, начиная с 2022 года, выйти на 5 место в списке крупнейших экономик мира", - говорится в документе.

По данным МВФ, размер ВВП России по ППС составил 4,3 трлн долларов, а ВВП Германии по ППС - 4,4 трлн долларов. ВВП по ППС рассчитывается исходя из стоимости товаров и услуг, производимых в стране, с учетом курсов валют. МВФ прогнозирует, что Россия по этому показателю обгонит Германию в 2023 году.

В записке приводятся данные о прогнозируемом росте цен российской нефти Urals c 57-ми до 57,7 доллара за баррель в 2020 году. Прогноз изменен "на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке в начале 2020 года, а также решения ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти в январе-марте 2020 года". Вспышку коронавируса и снижение цен на нефть, которое происходит в последние недели, чиновники российского правительства не учитывали.

Кроме того, оценка среднегодового курса доллара, заложенного в бюджете, снижена с 65,7 до 63,9 рубля за доллар. "Поддержку национальной валюте оказал продолжающийся приток средств нерезидентов на рынок ОФЗ и снижение премий за риск", - отмечается в законопроекте.