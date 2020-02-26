В YouTube появился ролик с нападением на известного блогера, критиковавшего власти Чечни

В YouTube появился ролик с нападением на блогера Тумсо Абдурахманова, критиковавшего власти Чечни. Ролик разместил правозащитный фонд Vayfond.

Как сообщается, покушение было совершено в среду днем.

Один из самых популярных чеченских блогеров Тумсо Абдурахманов был вынужден скрываться в Европе из-за конфликта с родственником Рамзана Кадырова.

Его видео с критикой российских властей набирают миллионы просмотров. В России на Тумсо заведено уголовное дело.

В Youtube выложен ролик, записанный после нападения на блогера. Как следует из сообщения правозащитников, неизвестный каким-то образом проник в квартиру Тумсо и попытался убить его молотком, пока тот спал.

В ходе завязавшейся драки Абдурахманов сумел обезвредить нападавшего и вызвать полицию, сообщают правозащитники.

Сам Тумсо находится в больнице. Его брат подтвердил информацию о нападении, однако, по его словам, связи с братом у него в данный момент нет.

Представители фонда в беседе с корреспондентом Би-би-си подтвердили подлинность видео.

Представительница фонда Vayfond Амина Садулаева сказала в интервью Би-би-си, что сейчас Тумсо в больнице и никого из посторонних к нему не пускают, кроме, возможно, адвоката.

На время следствия у Тумсо не будет при себе телефона, сказала она.

По словам Садулаевой, к тому моменту, когда приехала полиция, Тумсо потерял много крови и находился почти в бессознательном состоянии.

Полицию вызвал сосед, которому позвонил Тумсо, позвал на помощь и попросил вызвать полицию.

Появившееся в YouTube видео было прямым эфиром, который вел Тумсо на одной из своих страниц в соцсетях.

Судя по видео, в ходе потасовки пострадал и нападавший.

Других подтверждений этого происшествия пока нет.

Русская служба Би-би-си следит за ситуацией.

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