Сообщается о стрельбе в офисе пивной компании Molson Coors в Милуоки

Американские средства массовой информации сообщают, что в головном офисе пивной компании Molson Coors в Милуоки открыта стрельба.

Полиция Милуоки подтвердила, что ее сотрудники имеют дело с "критической ситуацией" и призвала людей оставаться в стороне от района, где находится офисный комплекс.

Полицейские также сообщают в своем "Твиттере", что в настоящий момент "активной угрозы нет", однако ситуация продолжает развиваться.

Пропустить Twitter пост , автор: @MilwaukeePolice Update regarding the critical incident that occurred on the 4100 block of West State Street. There is no active threat; however, this scene is still an active. — Milwaukee Police (@MilwaukeePolice) 26 февраля 2020 г.

По данным местных СМИ, в результате инцидента погибли семь человек, в том числе нападавший. Эти сообщения пока не подтверждаются официально.

Агентство Франс пресс передает со ссылкой на местные СМИ, что стрельбу открыл человек, который был в этот же день уволен из компании.

Сообщение дополняется.