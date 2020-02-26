Сообщается о стрельбе в офисе пивной компании Molson Coors в Милуоки
Американские средства массовой информации сообщают, что в головном офисе пивной компании Molson Coors в Милуоки открыта стрельба.
Полиция Милуоки подтвердила, что ее сотрудники имеют дело с "критической ситуацией" и призвала людей оставаться в стороне от района, где находится офисный комплекс.
Полицейские также сообщают в своем "Твиттере", что в настоящий момент "активной угрозы нет", однако ситуация продолжает развиваться.
По данным местных СМИ, в результате инцидента погибли семь человек, в том числе нападавший. Эти сообщения пока не подтверждаются официально.
Агентство Франс пресс передает со ссылкой на местные СМИ, что стрельбу открыл человек, который был в этот же день уволен из компании.
Сообщение дополняется.