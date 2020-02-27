Вспышка коронавируса: в Италии уже больше 450 заболевших

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Милане нередко можно встретить людей в масках

Количество людей, заразившихся новым коронавирусом в Италии, резко выросло и составило, по последним данным, 453 человека.

Таким образом, за последние сутки число заболевших в этой стране выросло более чем на треть: вечером во вторник сообщалось о 323 носителях вируса в Италии; 12 человек умерли, трое выздоровели.

Больше всего заболевших - в северных индустриальных районах Италии, в том числе в Ломбардии, столицей которой является Милан. На втором месте по количеству выявленных случаев - Венеция и окружающий этот город район.

Представители правительства заявляют, что делают все возможное, чтобы предотвратить распространение заболевания. По всей стране закрываются школы, университеты и кинотеатры, отменено несколько публичных мероприятий.

На карантин закрыты несколько городов с общим населением в 55 тыс. человек.

Как передает корреспондент Би-би-си в Италии Марк Лоуэн, есть опасения, что вспышка коронавируса может привести к рецессии итальянской экономики. По словам нашего корреспондента, который находится в Милане, многие гостиницы и кафе в городе пустуют.

Другие события

США и Южная Корея на неопределенное время отложили совместные военные учения. В Южной Корее зафиксировано 334 новых случая заболевания.

и на неопределенное время отложили совместные военные учения. В Южной Корее зафиксировано 334 новых случая заболевания. Саудовская Аравия приостанавливает въезд иностранных паломников в священные для мусульман города Мекка и Медина в качестве меры предосторожности. Саудовский МИД заявил, что также временно перестанет пропускать на территорию страны туристов из стран, где есть угроза вируса.

приостанавливает въезд иностранных паломников в священные для мусульман города Мекка и Медина в качестве меры предосторожности. Саудовский МИД заявил, что также временно перестанет пропускать на территорию страны туристов из стран, где есть угроза вируса. В Ираке запрещаются публичные мероприятия и закрываются школы, университеты и развлекательные учреждения. Аналогичные меры ввели Кувейт и Бахрейн после того, как там были выявлены случаи заболевания.

запрещаются публичные мероприятия и закрываются школы, университеты и развлекательные учреждения. Аналогичные меры ввели Кувейт и Бахрейн после того, как там были выявлены случаи заболевания. В Китае сообщается о 29 умерших от коронавируса в течение среды - это самое низкое количество жертв с конца января. Накануне сообщалось о 52 смертях.

"Без паники"

Член Еврокомиссии Стелла Киракидес сказала журналистам после встречи с министром здравоохранения Италии: "Ситуация вызывает опасения, но нельзя поддаваться панике. В отношении этого вируса есть много неизвестного, в частности, как он появился и как распространяется".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Греция - в числе стран, где выявлены случаи заболевания

Вспышка коронавирусной инфекции продолжается и в других странах мира, хотя больше всего людей заболело в Китае.

В среду Всемирная организация здравоохранения заявила, что в других странах вирус впервые начал распространяться быстрее, чем на территории КНР, где он появился. При этом ВОЗ отмечает, что вспышка пока не стала пандемией.

Всего в 40 странах мира подтверждено около 82 тыс. случаев заболевания, большая часть которых приходится на материковый Китай. Более 2700 человек умерли.

Что происходит в Европе

За последние два дня случаи заболевания были выявлены в Австрии, Хорватии, Греции, Норвегии, Швейцарии и в Северной Македонии. Во многих случаях были инфицированы люди, которые побывали в Италии.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Из-за вспышки коронавируса центр Милана по ночам пустует, хотя обычно здесь активная ночная жизнь

Один человек заболел в Грузии - по сообщению властей страны, это грузинский гражданин, который во вторник вернулся на родину из Ирана - еще одного центра распространения заболевания.

О новых случаях также сообщают Испания, Франция и Германия. Ирландия отложила матчи сборной Италии по регби, которые должны были пройти в Дублине в рамках Кубка шести наций.

В Великобритании выявлено 13 заболевших, анализы на коронавирус делают людям, у которых появляются симптомы гриппа.

Ситуация в Иране

За пределами Европы первые случаи заболевания зафиксированы в Алжире, Бразилии и Пакистане. Бразильский заболевший - первый в Южной Америке - вернулся из Ирана.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В священном для шиитов городе Наджаф в Ираке введены дополнительные меры предосторожности

Тем временем иранские власти заявили, что пока не планируют вводить карантин в городах. В этой стране заболели уже 139 человек - наибольшее количество из всех государств региона.

Жителей Ирана призывают избегать поездок в город Кум, где больше всего случаев заболевания. При этом расположенные там шиитские святыни, которые каждый год посещают миллионы паломников, остаются открытыми.

Больше всего заболевших за пределами Китая - в Южной Корее - почти 1600 случаев и 12 умерших.

В США выявлено уже 60 случаев заболевания. В среду Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что поручил вице-президенту Майку Пенсу координировать борьбу с заболеванием.

Трамп выразил уверенность, что американские власти справятся с вирусом, и риск для граждан США остается невысоким. "Мы к этому совершенно, совершенно готовы!", - сказал Трамп.

Пандемии можно избежать

Филиппа Роксби, Корреспондент Би-би-си по вопросам здравоохранения:

Эпицентр вспышки коронавируса перемещается из Китая в другие регионы мира, в особенности, в Европу.

На первый взгляд, это тревожное развитие событий. Но в нем есть и позитивные аспекты. Китай, судя по всему, берет вирус под контроль, и количество новых случаев каждый день снижается.

Это говорит об успехе стратегии борьбы с инфекцией, при которой людям рекомендуют оставаться дома, отменяют масштабные публичные мероприятия и ограничивают поездки.

Всемирная организация здравоохранения дает понять, что вирус все еще можно сдержать и предотвратить глобальную пандемию.

Это мнение поддерживают и власти Британии, которые предупредили об опасности избыточной реакции на вспышку - как для экономики, так и для общества в целом.

Безопасность людей остается приоритетом, однако обеспечивать ее нужно ответственно и без излишеств.