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Коронавирус не спешит отступать

Коронавирус Covid-19 продолжает распространяться за пределами Китая. О первом случае заболевания накануне объявили власти Грузии. Гражданин этой страны вернулся на родину из Ирана, где от последствий вируса умерли уже 15 человек.

Число заболевших в Италии за последние сутки выросло более чем на треть и в данный момент составляет 453 человека.

Между тем, в Китае резко вырос спрос на препарат "Арбидол", изобретенный в Советском Союзе еще в 1970х годах. На прошлой неделе Национальная комиссия по здравоохранению КНР рекомендовала его как одно из средств для лечения Covid-19.

Журналисты Русской и Китайской служб Би-би-си Артем Воронин и Чо Вай Лам совместно разбирались, чем детище советской фармацевтики привлекло внимание китайских властей, и насколько оправданы их ожидания.

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Жители Гонконга старше 18 лет получат разовые выплаты в размере 1300 долларов США. Это делается в целях поддержания экономики полуострова, пострадавшей в результате затяжных протестов и позднее - от вспышки коронавируса. В городе подтвержден 81 случай заболевания, два человека скончались.

Стрельба в Милуоки

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Пять человек были убиты в результате стрельбы в офисе пивной компании Molson Coors в Милуоки, штат Висконсин, США.

По данным американских СМИ нападение совершил сотрудник компании, который был уволен в тот же день. Он, предположительно, покончил с собой.

Откровения от Суркова

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сурков много лет работал заместителем руководителя администрации президента

Путин сможет остаться президентом России до 2036 года, если в институт президентства будут внесены некоторые изменения, сказал в первом после своей отставки интервью бывший помощник президента Владислав Сурков.

Таким образом, Сурков стал первым человеком из Кремля, который напрямую высказался на тему предложенной Путиным конституционной реформы, хотя даже сам президент до сих пор избегал вдаваться в детали грядущих перемен.

О чем еще рассказал экс-помощник российского президента и почему он называет себя путинистом-еретиком, читайте на нашем сайте.

Площадь Немцова в Праге

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Площадь перед российским посольством в Праге исторически называлась "Под каштанами"

Власти Праги проведут церемонию по присвоению площади, на которой расположено здание посольства России, имени Бориса Немцова. Переговоры в политических кругах Чехии по этому вопросу и сбор подписей заняли четыре года.

"Современная история Чешской Республики, благодаря традиции, начатой президентом Вацлавом Гавелом, тесно связана с идеей поддержки демократии и прав человека в мире. Эта идея ныне означает отвагу поддерживать отважных", - говорится в петиции инициаторов переименования.

Историческое название площади - "Под каштанами" - останется в топонимике Праги. В планах пражской мэрии также в скором времени назвать одну из аллей в центре города имененем журналистки Анны Политковской.

В четверг комитет Госдумы по госстроительству и законодательству обсудит процедуру общероссийского голосования по проекту о поправках в конституцию страны, предложенному в январе Владимиром Путиным. Пока определена только дата народного волеизъявления - 22 апреля, однако нет никакой ясности, как именно будет организовано голосование.

По некоторым сообщениям, процедура может быть растянута на четыре дня, чтобы обеспечить максимальную явку граждан.

Нападение на чеченского блогера

Правозащитный фонд Vayfond разместил в YouTube видео с нападением на известного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, который критиковал власти Чечни.

Инцидент произошел в среду днем. Как следует из сообщения правозащитников, в квартиру блогера проник неизвестный и пытался убить спящего Абдурахманова молотком. В последнее время Абдурахманов скрывается в Европе из-за конфликта с родственниками главы Чечни Рамзана Кадырова.

Летом прошлого года корреспонденты Русской службы Би-би-си провели с Тумсо один день и поговорили с ним о его детстве, политических взглядах и о том, каково это - быть врагом Кадырова.

Media playback is unsupported on your device Один день с врагом Кадырова: интервью с блогером Тумсо Абдурахмановым

Прощание чемпионки

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Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.

Мария всегда выступала под российским флагом, хотя с 6 лет живет во Флориде, США. В 2003 году она впервые приняла участие во взрослом турнире Большого шлема в Австралии, а уже через год 17-летняя Шарапова выиграла Уимблдонский турнир, обыграв в финале Серену Уильямс.

На ее счету пять побед на турнирах Большого шлема, и она одна из всего лишь шести теннисисток, которым удалось собрать так называемый "карьерный шлем", то есть победить на всех четырех самых крупных турнирах - Открытых чемпионатах Австралии, Франции и США и на Уимблдоне.

32-летняя Шарапова не объяснила, почему приняла такое решение именно сейчас, однако известно, что в последние годы травмы плеча не давали ей добиваться значимых результатов на корте.

"Зовите меня просто Гарри"

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Принц Гарри впервые после отъезда с семьей в Канаду посетил Великобританию, чтобы принять участие в ряде благотворительных мероприятий.

Он попросил организаторов довести до сведения публики, что к нему следует обращаться просто - Гарри, без титулов, хотя его королевским высочеством он перестанет быть лишь в апреле.

Лишение Гарри и Меган королевских титулов и запрет на использование бренда Sussex Royal - ответ двора на решение пары сложить с себя обязанности старших членов королевской семьи. Меган Маркл на этот раз в Британию не приехала.

Резонансная "Сеть"

"Медуза" дала разъяснения по ряду вопросов, возникших у общественности к ее расследованию о возможной причастности некоторых фигурантов дела "Сети" к убийству людей и наркоторговле.

Опубликованный на прошлой неделе материал вызвал огромный резонанс, так как касался людей, которые незадолго до этого получили огромные тюремные сроки от 6 до 18 лет по сфабрикованному делу.

Многие журналисты и активисты сочли расследование сырым, непроверенным, основанным на не вызывающих доверия источниках, а главное - в нем не было предоставлено слово самим фигурантам, их адвокатам и родственникам.

Вот что "Медуза" ответила на вопросы к публикации о "Сети".

"Всего в то утро было убито больше 100 человек. Изуродованные тела остались лежать на земле. Перед прибывшими на место журналистами открылась ужасная картина: трупы женщин, детей и стариков"...

Корреспонденты Би-би-си Григор Атанесян и Магеррам Зейналов в своем материале рассказывают о событиях, произошедших в Нагорном Карабахе практически в один день, но с разницей в четыре года: 27 февраля 1988 года начался погром армян в Сумгаите, а 28 февраля 1992-го произошло массовое убийство мирных жителей азербайджанского поселка Ходжалы.

В той межэтнической резне были убиты, ранены и пропали без вести сотни человек, но со временем события дней стали обрастать мифами и домыслами. Наши корреспонденты попытались восстановить истинную картину тех трагических дней и рассказать о связанных с ними теориях заговора.

Уроженца Тулы Алексея Голобородько называют человеком без костей и самым гибким человеком в мире. Звезда Cirque du Soleil специально для Русской службы Би-би-си продемонстрировал несколько невероятных трюков, в том числе наглядно показал некоторые русские поговорки.

Media playback is unsupported on your device Туляк и звезда Cirque du Soleil Алексей Голобородько – самый гибкий человек в мире.

Дайджест подготовили Анастасия Успенская и Евгений Каневский