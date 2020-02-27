Дело "Сети": эксперты оценили "устав" и "съезд" организации в Петербурге

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На очередном заседании по делу организации "Сеть" (признана в России террористической и запрещена) огласили результаты экспертиз, которые защита считает доказательством невиновности подсудимых - Виктора Филинкова и Юлия Бояршина.

Экспертизы касаются так называемого "Свода" - подборки документов, которые следствие считает уставным документом организации, доказывающим факт ее существования и террористический характер ее деятельности. Также в заключениях упоминается так называемый съезд организации в 2017 году.

После более чем сотни жалоб журналистов и слушателей, которым не удалось попасть в суд в среду, в четверг в зале увеличили число посадочных мест, пустив граждан занять кресла в отсеке для присяжных, чего не удавалось добиться в течение всех предыдущих слушаний по этому делу в марте-июне 2019 года.

На самом заседании суд огласил результаты комплексной экспертизы файлов, обнаруженных на жестких дисках и ноутбуках фигурантов пензенского дела, которые приобщены и к материалам петербургского дела. Исследование по заказу суда выполнил Северо-Западный центр судебной экспертизы минюста.

Перед экспертами поставили вопросы о наличии в текстах призывов к свержению конституционного строя, признаков пропаганды или оправдания терроризма, экстремизма, идеологии насилия.

После оглашения результатов адвокат Филинкова заявил, что выводы экспертов подтверждают позицию защиты. Адвокаты настаивают, что тексты, которые обвинение считает уставным документом террористического сообщества (так называемый "Свод "Сети"), таковым не являются, поскольку содержат разрозненные черновые записи, включая интимную переписку на сексуальные темы и список покупок (помидоры и т.д.).

Правообладатель иллюстрации Alexander Demianchuk/TASS

Вместе с тем сам Виктор Филинков отметил, что кроме "Свода" суд отправил на экспертизу ещё 18 файлов из дела людей, которые уже получили сроки по обвинению в участии в "Сети" в Пензе. По словам подсудимого, в материалах петербургского дела этих файлов нет и к подсудимым они не имеют никакого отношения.

Адвокат Черкасов заявил, что об экспертизе ходатайствовала именно защита, но суд снял ее вопросы, поставил свои и назначил экспертизу не только тех файлов, которые защита просила проверить.

Также у Филинкова и его защиты вызвал вопросы документ, который обвинение условно называет протоколом съезда "Сети", якобы состоявшегося в 2017 году. Если это текст переписки по интернету, который эксперты сочли обсуждением тезисов к мероприятию, считать такой документ протоколом состоявшегося съезда нельзя, говорит адвокат.

Защита считает выводы экспертов доказательством того, что никакого съезда не было. В материалах дела есть письмо сотрудника Пензенского УФСБ (копия есть у Би-би-си), что по итогам проверки установить "квартиру, в которой в феврале 2017 года проводился съезд террористических ячеек сообщества "Сеть" на территории Санкт-Петербурга, а также обстоятельства его организации" установить "не представляется возможным".

Обвинение указывало, что Филинков и Бояршинов участвовали в этом так называемом съезде. Защита и сами подсудимые говорят, что это была встреча, на которой обсуждались социальные и экологические проекты.

Дело "Сети"

Дело Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова рассматривается с марта прошлого года. Процесс проходит в Петербурге, но ведут его судьи военного суда из Москвы.

По версии обвинения, подсудимые входили в петербургские ячейки "межрегионального террористического сообщества анархистского толка с условным наименованием "Сеть", созданного не позже 2015 года для "свержения власти". "Сеть" объединяла активистов в Пензе и Санкт-Петербурге, ячейку в Москве и одного участника из Беларуси.

В деле фигурируют электронные документы, в которых, по версии следствия, отражены "цели боевого движения, способного насильственными методами свергнуть власть в России", структура организации, псевдонимы обвиняемых и распределение ролей.

Виктор Филинков якобы "принял на себя роль связиста", а Юлий Бояршинов - "сапера". По версии обвинения, они участвовали в "отработке тактики и методики разведывательно-диверсионных и боевых действий", приемов владения оружием, минно-взрывного дела и оказания первой медицинской помощи. По версии Филинкова и Бояршинова, они просто обсуждали обстановку в стране и овладевали навыками самообороны на случай "агрессии праворадикалов" на фоне убийств антифашистов в разных регионах страны.

Филинков не признает вину, почти сразу после задержания он заявил, что его пытали электрошокером. Его защита уверена, что достоверных доказательств в деле нет.

Юлию Бояршинову помимо участия в террористическом сообществе вменяют незаконное хранение 408,9 г дымного пороха. Он согласился с обвинением, сделки со следствием не заключал, но просил об особом порядке рассмотрения его дела, однако суд ему в этом отказал.