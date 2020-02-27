Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В среду вокруг Серакиба шли бои

"Национальная армия", представляющая военное крыло сирийской оппозиции и контролирующая при поддержке Турции часть провинции Идлиб на северо-западе страны, утверждает, что смогла отбить город Серакиб, занятый 7 февраля правительственными силами с помощью российской авиации.

"Город Серакиб полностью освобожден от банд Асада", - объявил в четверг представитель Национального фронта освобождения Наджи Мустафа.

"К утру четверга повстанцы, наступавшие с нескольких направлений, полностью овладели Серакибом", - сказал журналистам сирийский оппозиционный политик Ибрагим Идлиби.

"Сообщения отдельных турецких СМИ о возвращении под контроль боевиков города Серакиб в провинции Идлиб не соответствуют действительности. Предпринятые боевиками атаки были успешно отражены сирийскими правительственными войсками", - заявил агентству Интерфакс неназванный источник в минобороны РФ.

Официальное сирийское агентство САНА говорит об "ожесточенных столкновениях между армией и террористическими группами на серакибском фронте", не уточняя, кто контролирует город в данный момент.

Корреспондент агентства Франс пресс сообщает с места событий, что посетил Серакиб вместе с бойцами вооруженной оппозиции и увидел покинутый жителями город-призрак с разбомбленными домами.

По его словам, оппозиционеры в большом количестве присутствуют в центре города, тогда как в его окрестностях продолжаются столкновения.

Стратегический перекресток

Серакиб находится на пересечении стратегически и экономически важных шоссе М4 (Алеппо-Латакия-Хама) и М5 (Алеппо-Дамаск).

Ранее сообщалось, что именно установление контроля над этими трассами является основной целью продолжающегося с перерывами с декабря наступления сирийской армии, поддерживаемой Ираном и Россией.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из-за войны по трассе Дамаск-Алеппо уже семь лет почти никто не ездит

Базирующаяся в Лондоне сирийская правозащитная организация "Обсерватория по правам человека" сообщает, что лишь за последние три дня правительственные силы при поддержке иранских военных и российской авиации заняли около 60 населенных пунктов в южной части провинции Идлиб и соседней провинции Хама.

В ночь на 7 февраля они заняли Серакиб, после чего около 170 тысяч жетелей покинули город и бежали к турецкой границе.

Если оппозиции удастся вновь закрепиться в Серакибе, это станет ее первым успешным контрударом за последние месяцы.

Почему важен Идлиб?

Граничащая с Турцией провинция Идлиб - последняя компактная территория в Сирии, находящаяся под контролем оппозиции.

Там находятся порядка 3,5 миллиона беженцев из других регионов Сирии, не желающих жить под властью режима в Дамаске.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Турция разместила в Идлибе войска и технику

Турция не сомневается, что если правительственная армия займет Идлиб, эти люди присоединятся к примерно такому же количеству сирийских беженцев, которые уже находятся в Турции.

По условиям сочинских соглашений 2017 года между Турцией и Россией, в Идлибе должна быть создана демилитаризованная зона, опоясанная турецкими военными постами.

Тем не менее, столкновения продолжаются. Москва и Дамаск винят оппозицию, по словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, в "террористических вылазках из Идлиба", Анкара считает, что сирийское правительство просто хочет установить контроль над всей страной.

Турция направила в Идлиб тысячи своих военных и бронетехнику. Девятнадцать ее военнослужащих за последнее время погибли в результате воздушных и артиллерийских ударов, двое из них в среду.

Турция возлагает ответственность за это на режим Асада, пока воздерживаясь от прямых обвинений в адрес поддерживающей его России.

В начале февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от сирийских властей до конца месяца убрать свои войска из Идлиба, в противном случае турецкая армия выбьет их оттуда.

Наблюдатели гадают, решится ли он на это и что в таком случае станет делать Россия.

В четверг представители двух стран должны встретиться в Анкаре, чтобы в очередной раз попытаться урегулировать ситуацию в Идлибе. Две предыдущие попытки заметного результата не дали.