В России прекращены продажи путевок в Италию из-за коронавируса. Но там остается много туристов

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Российские операторы отказываются от продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран. Италия - вторая по популярности страна у российских туристов, сейчас их там примерно 19 тысяч. Россияне в Италии жалуются на отсутствие культурных мероприятий. Досрочно вывозить их на родину пока не планируется.

Федеральное агентство по туризму рекомендовало российским туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки китайского коронавируса.

Ростуризм также рекомендовал россиянам, которые уже находятся в этих трех странах, не покидать территорий гостиниц, "за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета".

Месяц назад Ростуризм опубликовал аналогичную рекомендацию в отношении Китая. Туроператоры приостановили продажу туров в Китай, а российских туристов в начале февраля в срочном порядке вывезли на родину. Это привело к убыткам туроператоров.

Италия входит в тройку самых популярных туристических направлений в России наряду с Турцией и Китаем: в течение года ее посещает около миллиона российских туристов. Южная Корея и Иран куда менее популярны у российских туристов.

Рекомендации Ростуризма вышли как раз накануне начала туристического сезона, пик которого приходится на весну и лето. Зимой в Италию едут в первую очередь любители горнолыжного отдыха.

"По нашим оценкам, сейчас в Италии находится около шести тысяч организованных туристов и около 13 тысяч самостоятельных туристов. Они все в плановом порядке будут возвращаться в Россию. Новые турпакеты мы не продаем с сегодняшнего дня - возвращаем деньги, перебронируем туры, либо переносим сроки поездок", - рассказал Би-би-си глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По его словам, клиенты туроператоров теперь обязаны вернуть 100% стоимости отеля и авиабилетов, а самостоятельные путешественники должны сами взвешивать риски при поездке в эти три страны и учитывать, что отели и авиакомпании не всегда готовы аннулировать их заказы.

Опрошенные Би-би-си туроператоры подтвердили, что продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран были приостановлены с четверга.

Глава клиентского отдела онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru Дарья Торопова рассказала, что туристы еще до публикации Ростуризма спрашивали по поводу возможности аннуляции туров, и примерно 2-3% от общего объема проданных в Италию туров в итоге были аннулированы.

Как отмечает Торопова, Италия - это направление, куда туристы предпочитают путешествовать самостоятельно, без посредничества туроператоров.

"Что касается Италии, то доля туров, реализованных за год, составляет около 1%. Сейчас, на этапе раннего бронирования туров на лето, этот показатель составлял 3%", - говорит она.

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Гендиректор туроператора Level.Travel Дмитрий Малютин рассказал Би-би-си, что количество запросов на аннуляцию туров у компании пока незначительное.

"Большинство туристов, выбирающих европейские курорты, переориентируются сейчас на Грецию - спрос на греческие курорты среди пользователей Level.Travel за минувшую неделю вырос в три раза, а средний чек на тур в марте составляет всего 47 тыс. рублей", - объясняет он.

О прекращении продаж туров в Италию сообщили и такие крупные игроки российской туристической отрасли, как TEZ Tour и "Интурист", пишут "Ведомости".

Что касается Южной Кореи и Ирана, то спрос на туры в эти страны у большинства туроператоров и без того был крайне низким и, как правило, составлял менее 1% от общего объема продаж.

Сокращение рейсов

Влияние коронавируса на туризм уже ощутили на себе и крупнейшие российские авиакомпании. "Аэрофлот" накануне сообщил, что фиксирует желание пассажиров сдать билеты в Италию, Южную Корею и Иран.

В среду вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 марта из-за коронавируса будет остановлено авиасообщение России с Южной Кореей - рейсы продолжит выполнять только "Аэрофлот" и его дочерняя компания "Аврора". Это распоряжение вызвало возмущение у авиакомпании S7, которая также выполняет рейсы в Сеул.

"Мы не видим логических обоснований такого решения и считаем это грубым нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок", - заявил гендиректор S7 Антон Еремин.

В четверг минтранс сообщил, что Россия с 28 февраля ограничит авиасообщение с Ираном из-за вспышки коронавируса: выполнять регулярные рейсы между двумя странами будут только "Аэрофлот" и иранская Mahan Air, причем полеты будут совершаться строго через терминал F аэропорта "Шереметьево".

"Аэрофлот" - единственная российская компания, которая разрешено летать в Китай.

Глава аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов полагает, что из-за низкой маржинальности и снижения турпотока по ключевым направлениям крупные авиакомпании могут получить огромные убытки.

"Первый квартал [2020 года] однозначно будет для них провальным. Восстановление турпотока от последствий коронавируса может занять долгие месяцы", - пишет он в своем Телеграм-канале.

"Всё по-прежнему закрыто"

На данный момент число заболевших коронавирусом в Италии достигло 474-х, в Южной Корее - более 1,5 тысяч. В Иране заразились 139 человек, в том числе два высокопоставленных госчиновника и два члена парламента.

Россияне, живущие в итальянских регионах, затронутых вспышкой коронавируса, в своих соцсетях признаются, что пока не чувствуют паники, однако сетуют на то, что городская жизнь стала значительно скучнее.

"Людей мало, туристов тоже. Но на этом больше заняться в Милане нечем. Для любителей культурного досуга, облом - всё по прежнему закрыто", - описывает ситуацию пользовательница "Инстаграма" под ником milanskaya_solyanka (орфография и пунктуация автора сохранены).

Стилист Мария из Ломбардии пишет, что в продаже закончились медицинские маски, респираторы и антисептики, есть проблемы и с поставками продуктов, поскольку местные жители на всякий случай активно запасаются едой.

Фотограф из Флоренции Катерина также сообщает о пустующих полках в местных супермаркетах, так как "часть людей подвержена панике и зачем-то запасается консервами". При этом, по ее мнению, паника по поводу вируса сильно раздута в СМИ.

В Южной Корее сложилась еще более напряженная ситуация. Как пишет Юлия Пак из Сеула, из-за вспышки болезни власти закрыли большинство музеев, выставок и дворцов, отменили концерты и корпоративы, а также ввели запрет на проведение митингов.