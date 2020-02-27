Фильтр для наблюдателей и другие правила голосования по Конституции

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В Госдуме утвердили процедуру "общероссийского голосования" по путинским поправкам в Конституцию. Наблюдатели должны будут пройти фильтр Общественный палаты России, порога явки не будет. По словам экспертов, это может негативно повлиять на легитимность голосования.

Очередную группу поправок к президентскому проекту по изменению Конституции в четверг рассматривал комитет Госдумы по государственному строительству. На заседание пришла глава ЦИК России Элла Памфилова. На ЦИК президент Владимир Путин возложил организацию голосования.

Поправки по процедуре "общероссийского голосования" были одобрены почти единогласно. Так как же оно будет проходить?

Когда пройдет голосование

Голосование состоится 22 апреля, дату пропишут в законопроекте об изменениях Конституции. Этот день - он приходится на среду - объявят нерабочим. Голосование будет проходить с восьми утра до восьми вечера, за его проведение будут отвечать местные избиркомы.

"Никакого не смущает, что трудовые и праздничные дни закрепляются Трудовым кодексом?" - спросил на заседании депутат Сергей Иванов (ЛДПР).

"Не смущает, - ответил глава комитета Павел Крашенинников. - Мы принимаем федеральный конституционный закон, с точки зрения [законодательной] иерархии это безупречно".

В Трудовом кодексе предусмотрены выходные и нерабочие праздничные дни, нерабочих дней в нем нет. Правительство имеет право переносить "нерабочие праздничные" дни "в целях рационального использования работниками".

Кто сможет участвовать в голосовании

Как настаивают депутаты, модель, по которой будет проходить голосование, будет напоминать процедуру выборов президента. То есть участвовать в нем смогут все дееспособные россияне, достигшие 18 лет. Права голосовать не будет у тех граждан, которые 22 апреля 2020 года будут находиться в местах лишения свободы.

"Граждане Российской Федерации участвуют в общероссийском голосовании на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании", - говорится в одобренных поправках.

Порога явки не будет

На заседании комитета и Крашенинников, и Памфилова высказались против установления обязательного порога явки, при достижении которого голосование считалось бы состоявшимся.

Поправку, согласно которой в голосовании должны принять минимум половина избирателей, предложил депутат Иванов, но никто из присутствующих ее не поддержал.

"Исходя из наших и национальных и исторических и иных особенностей, я бы не стала этого делать, - сказала Памфилова. - Это должно быть свободно. Кто считает свободным, кто считает, что его мнение влияет на происходящее, тот принимает участие. Обязаловка дает противоположные эффекты".

В Кремле при этом рассчитывают на высокую явку. Поставлена задача добиться, чтобы на участки пришли 60% избирателей, а за поправки проголосовали 70%, писали РБК и "Ведомости".

ВЦИОМ сообщал, что о планах принять участие в голосовании в феврале заявляли 66% опрошенных.

Можно ли будет голосовать, не приходя на участки

Пока в поправках говорится, что ЦИК обязан готовить голосование, "исходя из необходимости создания максимальных удобств для участников общероссийского голосования".

Правила досрочного голосования и голосования на дому в законопроекте не прописаны - предположительно, их установит ЦИК. "Все процедуры, по аналогии с законодательством о выборах и референдумах, должны регулироваться законом, а не подзаконными актами Центризбиркома", - говорит сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц.

Депутаты одобрили норму, согласно которой могут быть использованы портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Это нужно для получения открепительных удостоверений через систему "Мобильный избиратель", пояснила журналистам Памфилова.

Что будет написано в бюллетене

Известно, что в бюллетенях граждане увидят только один вопрос - поддерживают ли они путинские поправки в Конституцию. Голосовать нужно будет за весь пакет поправок, а не по отдельности.

Голосовать нужно будет за весь пакет поправок, а не по отдельности. За это законопроект критиковали некоторые юристы. По их мнению, закон требует, чтобы в одной поправки были только взаимосвязанные изменения Конституции. Законопроект Путина предусматривает изменение как политической системы, а так и закрепление социальных гарантий.

Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас, комментируя претензии юристов в разговоре с Би-би-си, объяснял, чем же взаимосвязаны поправки - они "содержатся в едином тексте послания президента".

Как будет организовано наблюдение

Согласно утвержденным поправкам, наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования, будет назначать Общественная палата России и региональные общественные палаты.

"При всем уважении к этому органу мы должны понимать, что надеяться на полную беспристрастность Общественной палаты не приходится, - говорил на заседании представитель КПРФ Денис Парфенов. - Они выполняют функцию филиала действующей власти или администрации. Фильтр выглядит странно".

Памфилова с оценкой Парфенова не согласилась и назвала его "жертвой стереотипов". По ее словам, Общественная палата России выступит лишь "модератором", а допущены к наблюдению могут быть все желающие - в том числе и представители партий.

"Требование одно - человек, который хочет быть наблюдателем, должен пройти минимум обучения, чтобы быть готовым к выполнению функции по защите прав участников голосования", - заявила она.

Отвечая на вопрос Би-би-си, Памфилова сказала, что времени на подготовку наблюдателей хватит: "У нас наработана практика. Да, придется поднатужиться вместе с палатами. Минимальные требования нужны - наблюдатель должен знать свои права и обязанности, должна быть ответственность за достоверность. Обучение возможно и дистанционно, возможны разные формы".

На вопрос о том, будет ли проводиться аттестация наблюдателей, Памфилова ответила, что "это все довольно просто": "По аналогии, как на права сдают. У нас есть технологии, которые позволяют быстро тестировать и решать, готов человек или нет".

Международных наблюдателей закон не предусматривает, уточнила глава ЦИК: "Но мы готовы всех желающих пригласить как экспертов, все показать".

По мнению Мельконьянца, общественные палаты не могут заниматься организацией независимого наблюдения, поскольку связаны с государством.

"Желающие наблюдать организации и граждане ставятся в зависимость от решений палат, какого наблюдателя одобрить, а кого нет, на какой участок направить, кого отозвать с участка, - рассуждает Мельконьянц. - Вместо того, чтобы открыть участки для народного наблюдения, нам устанавливают монополию общественных палат и припудривают это пропагандой, что участки открыты для наблюдения".

Как накажут за фальсификации

В самом начале заседания глава ЦИК подняла вопрос об ответственности за фальсификации. Сейчас она предусмотрена для участников выборов. На "общероссийское голосование" эти меры не распространяются.

"Я была бы благодарна, если бы вы смогли в КоАП и в УК внести поправки, которые прописали бы неотвратимость наказания для потенциальных нарушителей", - обратилась Памфилова к Крашенинникову.

Крашенинников пообещал заняться этим, а когда журналисты напомнили ему, что времени на внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) уже не осталось, он пояснил: "На самом деле, процедура уже запущена. Мы сделаем все, чтобы ответственность была".

"Есть варианты, мы их прорабатываем", - добавил он.

Пока в одобренных поправках указано, что "никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании, а также препятствовать его свободному волеизъявлению".

Как будут подводиться итоги голосования

За подведение итогов, согласно поправкам, отвечает ЦИК - объявить официальные результаты комиссия должна не позднее чем через пять дней после голосования.

"Мы из СМИ слышали, что если граждане проголосуют против, то президент не подпишет. Хотя президент обязан это сделать по закону и по Конституции. Как в рабочей группе решили этот вопрос?" - спросил на заседании комитета депутат Иванов.

"Президент предложил достаточно сложную схему, - объяснил Крашенинников. - В случае положительного решения президент обнародует данные результаты и поправки вступают в силу".

Пока в тексте поправок прямо не прописано, что будет, если россияне проголосуют против поправок. "Ничего не сказано о юридической значимости голосования, как оно влияет на вступление поправок в силу", - считает Мельконьянц.

Путин обещал, что если граждане проголосуют против, поправки не вступят в силу.

Что будет с агитацией

В поправках, которые одобрил комитет, говорится, что государственные телеканалы обязаны предоставить ЦИК время для информирования о проведении "общероссийского голосования".

"Думаю, что в этом закон не будут предусмотрены нормы, которые регулируют агитацию. Это максимально свободная форма плебисцита", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос, будут ли публиковаться результаты экзитполов.

"То, что касается законов, будем обсуждать. То, что касается указов и инструкций, обсуждать не будем" - так ответил Крашенинников на вопрос Би-би-си, планируют ли депутаты обсудить вопросы агитации.

Порядок работы СМИ, которые захотят освещать голосование, будет устанавливать ЦИК.

Планируется, что в агитации смогут участвовать "все представители общества", писал "Коммерсант" со ссылкой на источник в Кремле. "Ведомости" сообщали, что в администрации президента начали готовить кампанию по мобилизации и информированию россиян, а методы стимулирования будут напоминать те, что применялись на президентских выборах в 2018 году.